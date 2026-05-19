【“タンパク質50g超え”のスンドゥブセットが爆誕】東京純豆腐とVALXが本気で作った“高タンパク韓国料理”登場！6月1日(月)より期間限定で販売開始

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、2026年6月1日(月)～7月31日(金) ※の2ヶ月間、スンドゥブ専門店『東京純豆腐』を運営するビーンズワンカンパニー株式会社との期間限定コラボメニューを販売することをお知らせいたします。

近年、韓国グルメブームの広がりとともに、スンドゥブや韓国料理は“身近なご褒美グルメ”として幅広い世代に親しまれています。また、健康意識やトレーニング需要の高まりから、“タンパク質”への注目も年々拡大しており、高タンパクな食事を日常的に取り入れるライフスタイルが定着しつつあります。

そうした背景のもと、本コラボでは「ダイエット中やトレーニング中でも、外食を我慢せず楽しんでほしい」という想いから、VALXコラボ史上最大である、1食あたり50g超のタンパク質を摂取できる高タンパクメニューを共同開発。豆腐をメインとしたスンドゥブの特長を活かしながら、PFCバランスにも配慮し、“おいしさ”と“食べごたえ”を両立したコラボメニューに仕上げました。

2026年6月1日(月)より、全国の東京純豆腐店舗（海外店舗を除く）にて期間限定で販売いたします。

■ スンドゥブ×プロテイン。異色のコラボが実現

VALXはこれまで商品やサービスを通じて、多くの方の身体づくりを支援してきました。

一方、東京純豆腐は“スンドゥブを日本の食文化に”をコンセプトに、ヘルシーかつ満足感のある韓国グルメとして支持を拡大。豆腐をメインとするスンドゥブは、高タンパク・低糖質という特長を持ち、フィットネスとの親和性も高いメニューです。

近年は、フィットネスブームや健康意識の高まりを背景に「健康や食事バランスを意識しながらも、外食を楽しみたい」というニーズが高まっています。そうした背景から、“おいしさ”と“高タンパク”を両立した新しい外食体験を届けたいという想いが一致し、今回のコラボレーションが実現。

企画段階から山本義徳氏にご監修いただき、試食と改良を重ね、食べごたえがありながらも高タンパクにこだわった、特別なコラボメニューを完成させました。

【山本義徳氏 について】

YouTube「VALX 山本義徳 筋トレ大学」登録者数78万人突破。メジャーリーガーを始め、数々の有名アスリートを指導。ボディビルダー、ベンチプレッサーとしても活躍。執筆した著書は30冊以上。主な著書に「最高の健康」（KADOKAWA）「体脂肪を減らして筋肉をつけるトレーニング」（永岡書店）など。

１. 食事管理中も安心！山本氏の理論に基づいた「栄養学的視点」によるメニュー設計

ダイエット中やトレーニング中など食事管理を必要とする期間は、外食へのハードルを高く感じる方も多いのではないでしょうか。東京純豆腐ではこれまでも「高タンパク・低糖質」なスンドゥブを多く提供していましたが、今回はトレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修の理論に基づき「栄養学的知見を反映した」メニューをお届けすることで、食事管理をしている方でも罪悪感なく、安心しておいしい食事を召し上がっていただけます。

２. 高タンパク食材の増量＆PFCバランスの最適化

オキアミ、ホタテ、うずらの卵など「高タンパクな食材」を豊富に使用することで、一品あたりのタンパク質量を増量しています。また、コラボメニューは全て山本氏監修の元、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)のバランスが最適化された食事内容となっています。食事管理中の方でも可視化されたPFCバランスの情報を参考に、メニューを選びやすくなります。

３.トレーニング中でも嬉しい食材を使用

コラボメニューに使用されている食材には、トレーニング中の方にも嬉しい様々な効能があります。一例として「抗酸化」「疲労回復」「免疫力向上」「エネルギー代謝促進」「筋肉や臓器の構成 」「肝機能向上」などが挙げられます。メニューを選ぶ際に、それぞれの商品がどのような特長を持った食材を使用しているのか紹介しているので、その日の体調や目的にあった食事内容をお選びいただけます。

各メニューのタンパク質量や使用食材の特長をご紹介いたします。

【商品概要】

・夏を乗り越えよう！ヘルシーネバネバスンドゥブ

価格：1,550円（税込）／タンパク質量：34.8g

おくら、なめこ、めかぶのネバネバ食材3種に加え、オキアミを使用したヘルシースンドゥブです。オクラやめかぶは食物繊維や抗酸化成分を含む食材として知られ、なめこにはビタミンB群、オキアミにはタンパク質やミネラルが含まれています。さっぱりと食べやすく、暑い夏にもおすすめの一品です。

・旨みたっぷり！ベビーホタテとオキアミのチヂミ（レギュラーサイズ）

価格：720円（税込）／タンパク質量：6.09g

韓国料理の定番チヂミに、オキアミとベビーホタテを贅沢に使用した、高タンパクで旨味あふれる一品。オキアミには若々しさを保つパワーを持つアスタキサンチン、ベビーホタテには忙しい毎日の元気を支えるタウリンや亜鉛などのミネラルが含まれています。海鮮の深いコクが重なり、箸が進む満足感たっぷりのメニューです。

・店舗仕込みの限定キムチ♪うずらの卵とミニトマトのキムチ

価格：480円（税込）／タンパク質量：11.65g

高タンパクな「うずらの卵」と「ミニトマト」を合わせたオリジナリティに溢れたキムチに仕上げました。小さな一粒に良質なタンパク質や鉄分が凝縮されたうずらの卵と、若々しさをサポートするリコピンたっぷりのミニトマトは相性抜群。トマトの爽やかな酸味がアクセントになり、トレーニング中の女性にも是非食べてほしい商品です。

・VALXセット（うずらの卵とミニトマトのキムチ ハーフポーション＋チヂミ クォーターポーション＋スンドゥブセット ランチデザートなし）

価格：1,900円（税込）／タンパク質量：54.77g

スンドゥブ、チヂミ、キムチを組み合わせた高タンパクな満足感たっぷりのセットです。

さまざまな食材をバランスよく楽しめる贅沢なラインナップで、トレーニング中や食事を意識している方にもおすすめです。

【販売概要】

■販売期間：2026年6月1日(月)～7月31日(金) ※

■販売店舗：東京純豆腐 全店（海外店舗を除く）

※食材仕入れの関係から、店舗によっては欠品となる可能性もございます。

この夏は、東京純豆腐×VALXの高タンパクコラボメニューで、“おいしく食べて、元気に乗り切る”新しい食習慣を。

暑さに負けない身体づくりを、ぜひご体感ください。

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【東京純豆腐について】

”スンドゥブを日本の食文化に！”をコンセプトに、心も体もあたたまる一人鍋「スンドゥブ」を日本の食文化にするため、日本人にも親しみやすく様々なバリエーションの味とスタイルを提供している。

韓国料理店には珍しいカフェのようなカジュアルでおしゃれな雰囲気の店内で、気軽にお食事を楽しむことができる。スープの種類・具材の種類・辛さ・トッピングの組み合わせは数千通り。既成概念にこだわらず、オリジナルの味にこだわっており、自分だけのお気に入りのスンドゥブにきっと出会えるはず。

HP：https://tokyo-sundubu.net/

Instagram：https://www.instagram.com/tokyo_sundubu_info/

X：https://x.com/TokyoSundub

【ビーンズワンカンパニー 会社概要】

前身となる会社で飲食事業を新たに立ち上げ、2006年に「東京純豆腐」1号店を開業。約10年で事業を安定させ分社化し、2017年にビーンズワンカンパニー株式会社を設立。

現在は「東京純豆腐」のほか、四角いピザが特徴の「【A】PIZZA（エーピッツァ）」、タイ料理業態の「東京ガパオ」、ブリトー専門店「umum（ウムウム）」を展開。今後も既存店の出店や新業態の開発・出店など、時代に合わせた飲食店事業の拡大を目指している。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル３階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/