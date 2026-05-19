【軽井沢プリンスホテル イースト】軽井沢の地元自家焙煎ブランド「KARUIZAWA COFFEE COMPANY(R)」と初コラボレーション夏季限定アフタヌーンティーを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

軽井沢プリンスホテル イースト（長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢、総支配人：影山裕子）では、地元コーヒーブランド「KARUIZAWA COFFEE COMPANY(R)」（軽井沢コーヒー合同会社 代表社員：板倉和之）とともにお届けする夏季限定アフタヌーンティー「スキレット＆セイボリー アフタヌーンティー SUMMER」を、2026年6月9日（火）より販売します。

本アフタヌーンティーは、焼きたてのミートスキレットをはじめ、彩り豊かなセイボリーとスイーツを組み合わせることで、アフタヌーンティーとしてはもちろん、食事としてもご満足いただける内容に仕立てております。ミートスキレットやセイボリーには、信州産福味鶏や信州豚などの地元食材を採用し、素材本来の旨みを引き出した味わいをご提供いたします。

また、軽井沢プリンスホテルでは地域との連携に積極的に取り組み、地元の事業者や生産者とともに地域の魅力発信を推進しております。その一環として本企画では、「KARUIZAWA COFFEE COMPANY(R)」代表の板倉氏にアフタヌーンティーメニューをご試食いただき、各メニューとの相性を踏まえたコーヒーを選定いただきました。選定されたハウスブレンドKARUIZAWA「森」のコーヒー豆を使用したコーヒーゼリーやドリンクをメニューに取り入れることで、一貫したコーヒーの世界観をお楽しみいただけます。

軽井沢プリンスホテルでは、地域企業との共創を通じて軽井沢の新たな魅力創出と価値を発信してまいります。

「スキレット＆セイボリー アフタヌーンティー SUMMER」 概要

期 間： 2026年6月9日(火)～9月7日(月)

時 間： 11:00A.M.～4:00P.M.(L.O.3:30P.M.)予約制

場 所： 軽井沢プリンスホテル イースト 「All Day Dining Karuizawa Grill」

料 金： 2名さま フード＋ドリンク（1名さま2杯） \13,000

ご予約・お問合せ：

TEL：0267-42-1111 （レストラン予約係/受付時間9:00A.M.～8:30P.M.）

詳細は、公式Webサイトより

https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-east/plan/karuizawa_grill/afternoon_2026summer/

※表記料金には消費税が含まれております。 ※別途サービス料13%を加算させていただきます。 ※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。 ※写真はイメージです。 ※当レストランにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

■「スキレット＆セイボリー アフタヌーンティー SUMMER」 メニュー

【スキレット】信州福味鶏と信州豚スペアリブのグリルスキレット

【セイボリー】鰻とアスパラガスのフリット/トマトピザ/カプレーゼ/冷製コーンスープ

【スイーツ】コーヒーゼリー/ココナッツムース マンゴーソースがけ/ベリータルト/マカロン/クレームブリュレ

★コーヒーゼリーとドリンクのコーヒーは「KARUIZAWA COFFEE COMPANY(R)」のコーヒー豆を使用しています。ドリンクは1名さまにつき2杯を以下よりお選びいただけます。

コーヒー（ハウスブレンドKARUIZAWA「森」）/スパークリングワイン/ノンアルコールスパークリングワイン/グラスワイン（白/赤）/紅茶(イングリッシュブレックファスト/ダージリン)/アイスティー(アールグレイ)/カモミールティー/ミントティー/スイートベリーズ

■軽井沢コーヒー合同会社 代表社員：板倉和之（いたくら かずゆき）氏 コメント

このたび「All Day Dining Karuizawa Grill」さまのアフタヌーンティーに、当店のKARUIZAWA「森」ブレンドをご提供いただける機会をいただき、大変光栄に思います。

信州の恵みをいかしたお料理やスイーツ、また空間に寄り添い、ひと皿ごとの味わいを心地よくつなぐ一杯になれば嬉しく思います。

軽井沢の森の空気を感じながら、特別なアフタヌーンティーの時間をお楽しみください。

■【コーヒー豆】KARUIZAWA「森」 Full City Roast(深煎り) Honduras/Brazil/Colombia

「KARUIZAWA COFFEE COMPANY(R)」のハウスブレンドKARUIZAWA「森」は、軽井沢の深い森をイメージして仕上げられたコーヒーです。すっきりとした苦味と、ナッツを思わせるまろやかな甘みが特長で、食事の合間には口の中を心地よく整え、デザートの味わいをやさしく引き立てます。

後味は軽やかで飲みやすく、アフタヌーンティー全体を通してバランスよくお楽しみいただける一杯です。

■「KARUIZAWA COFFEE COMPANY(R)」

日本の別荘文化発祥の地、旧軽井沢にある自家焙煎コーヒー豆・ハンドドリップ専門店です。

「コーヒーから、生活を豊かにする」をコンセプトに、豆の種類や焙煎度合いを好みに合わせて選び、自分だけのオリジナルブレンドを100gから作ることができます。

ただ飲むだけではなく、香りや味わい、軽井沢で過ごす時間そのものを楽しんでもらうことを大切にしながら、旧軽井沢から新しいコーヒーの魅力を発信しています。

■軽井沢プリンスホテル イースト「All Day Dining Karuizawa Grill」

「大地の力、信州の恵み」をコンセプトに、信州産食材にこだわった窯焼きやグリルメニューをご用意。素材の持ち味を活かし、窯焼きならではの香ばしさやグリルの力強い旨みを引き出した、シンプルながら奥行きのある料理をご提供いたします。オープンキッチンを備えたライブ感あふれる空間では、目の前で繰り広げられるシェフのパフォーマンスも醍醐味のひとつ。食材が焼き上がる音や香りなど、五感で味わう食体験をお楽しみいただけます。