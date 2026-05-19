Bluetooth SmartおよびSmart Ready市場の規模は、年平均成長率（CAGR）7.44%で推移し、2036年には334億7,000万米ドルに達すると予測されています。

Bluetooth SmartおよびSmart Ready市場の規模は、年平均成長率（CAGR）7.44%で推移し、2036年には334億7,000万米ドルに達すると予測されています。