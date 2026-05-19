CEDEC 2026 ＆ 東京ゲームショウ 2026 スカラーシッププログラム ／ 助成・協賛団体決定および募集開始のお知らせ
NPO法人国際ゲーム開発者協会日本 (IGDA日本) は「コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス2026 (CEDEC 2026) 」「東京ゲームショウ2026 (TGS 2026) において、学生を対象としたスカラーシップ (奨学生) プログラムを実施いたします。本プログラムは公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団より助成を受けて実施するものです。また、あわせてCEDEC 2026とTGS 2026の参加パス・チケット協賛が決定いたしましたので、お知らせいたします。
CEDEC 2026スカラーシップの申込締切は6月19日(金)、TGS 2026スカラーシップの申込締切は8月28日(金)です。それぞれ5月19日(火)より、専用サイトからお申し込みいただけます。
運営助成
公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349713/images/bodyimage1】
参加パス・チケット協賛
CEDEC 2026
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349713/images/bodyimage2】
東京ゲームショウ 2026
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349713/images/bodyimage3】
■申込み・詳細
CEDEC 2026 スカラーシップ（ https://www.igda.jp/2026/05/19/16631/ ）
TGS 2026 スカラーシップ （ https://www.igda.jp/2026/05/19/16635/ ）
■スカラーシッププログラムについて
本プログラムは「国際ゲーム開発者協会(IGDA)」(本部アメリカ)が次世代のゲーム業界を担う優秀な若者に対して、世界の主要ゲームカンファレンス・イベントへの参加助成および補助を提供するものです。CEDEC 2026とTGS 2026における奨学生募集・選考・運営はIGDA日本が担当しています。
■IGDAおよびIGDA日本について
国際ゲーム開発者協会 ( https://www.igda.org/ )は1994年に設立され、アメリカ合衆国カリフォルニア州に本部を置き、全世界で1万人超の登録会員を数える、ゲーム開発者個人を対象とした国際NPO団体です(カリフォルニア州法に基づくNPO法人)。日本支部は2002年に設立され、2012年12月に東京都からNPO法?の認定を受けました。ゲーム開発者間の情報共有とコミュニティ育成を通した社会貢献をミッションに掲げて、さまざまな活動を行っています。
NPO法人 IGDA日本公式サイト https://www.igda.jp/
以上
本リリースへの質問・問い合わせなどは info@igda.jp まで
配信元企業：特定非営利活動法人国際ゲーム開発者協会日本
CEDEC 2026スカラーシップの申込締切は6月19日(金)、TGS 2026スカラーシップの申込締切は8月28日(金)です。それぞれ5月19日(火)より、専用サイトからお申し込みいただけます。
運営助成
公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349713/images/bodyimage1】
参加パス・チケット協賛
CEDEC 2026
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349713/images/bodyimage2】
東京ゲームショウ 2026
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349713/images/bodyimage3】
■申込み・詳細
CEDEC 2026 スカラーシップ（ https://www.igda.jp/2026/05/19/16631/ ）
TGS 2026 スカラーシップ （ https://www.igda.jp/2026/05/19/16635/ ）
■スカラーシッププログラムについて
本プログラムは「国際ゲーム開発者協会(IGDA)」(本部アメリカ)が次世代のゲーム業界を担う優秀な若者に対して、世界の主要ゲームカンファレンス・イベントへの参加助成および補助を提供するものです。CEDEC 2026とTGS 2026における奨学生募集・選考・運営はIGDA日本が担当しています。
■IGDAおよびIGDA日本について
国際ゲーム開発者協会 ( https://www.igda.org/ )は1994年に設立され、アメリカ合衆国カリフォルニア州に本部を置き、全世界で1万人超の登録会員を数える、ゲーム開発者個人を対象とした国際NPO団体です(カリフォルニア州法に基づくNPO法人)。日本支部は2002年に設立され、2012年12月に東京都からNPO法?の認定を受けました。ゲーム開発者間の情報共有とコミュニティ育成を通した社会貢献をミッションに掲げて、さまざまな活動を行っています。
NPO法人 IGDA日本公式サイト https://www.igda.jp/
以上
本リリースへの質問・問い合わせなどは info@igda.jp まで
配信元企業：特定非営利活動法人国際ゲーム開発者協会日本
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