アルファ・ラバル株式会社は、海運業界の持続可能性と運航パフォーマンス向上をテーマとしたセミナー「【神奈川開催】アルファ・ラバル マリンソリューション セミナー」を、2026年6月24日(水)にステーションコンファレンス川崎にて開催いたします。





アルファ・ラバル マリンソリューション セミナー





世界中で環境規制が厳格化され、燃料コストの変動が続く中、海運業界では燃費向上と二酸化炭素排出量削減への対応が喫緊の課題となっています。本セミナーは、Shipowner(船主)やShipyard(造船所)の皆様が直面するこれらの課題に対し、アルファ・ラバルが提供する革新的なマリンソリューションを通じて、具体的な解決策と実践的なヒントを提供することを目的としています。当日は、プレゼンテーションに加え、遠心分離機の分解実演デモや懇親会も予定しており、皆様の情報収集やネットワーキングの場としてご活用いただけます。





セミナーでは、アルファ・ラバルが提供する船舶の省エネルギー化・脱炭素化を加速させる最新マリンソリューションを、実例や技術解説を交えてご紹介します。既存船・新造船のいずれにも適用可能なソリューションを中心に、燃費削減・CO2排出削減・規制対応を実現する具体的なアプローチをご提案します。









■セミナーハイライト

省エネルギー設計と運航効率向上を支える熱交換器・造水装置(HEX & FWG) 高い伝熱効率と信頼性を誇るガスケット式プレート熱交換器「Tシリーズ」などを活用し、船舶のエネルギー効率を最大化する方法について解説します。様々な用途向けに設計可能な柔軟性と容易な設置・メンテナンス性を兼ね備え、運航コスト削減に貢献します。





化学薬品を使用しない超音波防汚システム「Sonihull」 環境に優しく、有害物質を排出せずにバイオファウリングを効果的に防止する超音波防汚技術をご紹介します。船体や推進システムへの海洋生物付着を防ぐことで、大幅な燃料節約とメンテナンスコストの削減に寄与します。





高精度な気象・海象予測に基づく航行最適化・気象支援「StormGeo」 リアルタイムの気象・海象予測と高度な解析技術を活用し、安全な荒天回避と燃料消費の最小化、運航性能の最適化を同時に実現するソリューションをご紹介します。CIIを含む環境規制対応も支援します。





廃熱回収を活用したHybrid Boiler ソリューション 船舶の補機エンジンからの廃熱を回収し、燃料効率向上と排出削減を実現するコンパクトなボイラー/エコノマイザー「Aalborg Micro」や、廃熱を直接クリーンな電力に変換する「E-PowerPack」など、持続可能性の規制を満たし、燃費と排出量を削減する革新的なソリューションをご紹介します。





セミナー終了後には、普段見ることのできない遠心分離機の分解実演デモを実施します。実機を用いて構造やメンテナンス性を解説し、製品のメリットを直接ご確認いただけます。また、製品展示エリアでは、Sonihull、バイオ燃料向け遠心分離機、Aalborg Micro、StormGeo、GPHE - T6といったソリューションの実機や模型を展示し、皆様の情報収集やネットワーキングの場として懇親会も予定しております。









■セミナー概要

イベント名：【神奈川開催】アルファ・ラバル マリンソリューション セミナー

開催日時 ：2026年6月24日(水) 13:00 開場 / 13:30 開始

(16:30より分離機実演デモ・懇親会)

会場 ：ステーションコンファレンス川崎

所在地 ：〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1番地5

カワサキデルタ JR川崎タワー オフィス棟 3階

JR線「川崎駅(西口)」より徒歩3分、京急線「京急川崎駅」より徒歩10分





参加費 ： 無料

対象 ： Shipowner(船主)、Shipyard(造船所)の皆様

主催 ： アルファ・ラバル

詳細・参加登録： https://www.alfalaval.jp/events/2026/marine-seminar2026/









■アルファ・ラバルについて

今ある資源を最大限に活用する能力が、これまで以上に求められています。アルファ・ラバルは、お客様と共に社会を支える産業を革新し、持続的なポジティブな影響を創り出しています。私たちは、何十億もの人々が必要とするエネルギー、食料、そして衛生的な水を供給するために全力でサポートしています。そして同時に、グローバルな貿易の基盤である海事業界の脱炭素化にも取り組んでいます。





アルファ・ラバルは、お客様が資源本来の可能性を引き出すための先進的な技術とソリューションを開発しています。お客様のビジネスにさらに競争力がつくことで、持続可能な世界の実現に一歩近づいていきます。アルファ・ラバルは、プロセスの最適化や責任ある成長の実現を通じて、お客様がビジネス目標や持続可能性の目標を達成できるようサポートすることに全力を尽くしています。お客様と共に、私たちはポジティブな影響を先駆けて創り続けます。





アルファ・ラバルは140年前に創業し、約100カ国に販売拠点を置き、22,300人以上の社員を擁しています。2024年の年間売上高は669億SEK(58億EUR)で、ナスダック・ストックホルムに上場しています。