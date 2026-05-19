インゲージ、「MUFG Startup Summit 2026 in NAGOYA」に出展・登壇

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォーム「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也）は、2026年6月1日（月）にIGアリーナ（愛知県名古屋市）で開催される「MUFG Startup Summit 2026 in NAGOYA」に出展および登壇することをお知らせいたします。

◆展示・登壇内容

当日は、スタートアップ企業100社が名を連ねる展示ブースにて、『Re:lation』のデモンストレーションを実施します。

＜ブース出展＞

「まちづくり」「ものづくり」をはじめとする幅広い領域の来場者に対し、属人化しがちな顧客対応をチームで共有し、組織の対応力を底上げする具体的な手法を提案します。『Re:lation』の実際のUIや導入企業での活用事例もご覧いただけますので、会場へお越しの方はぜひブースへお立ち寄りください。

＜スタートアップピッチへの登壇＞

全国から参加するスタートアップ企業の1社として、代表 和田が登壇いたします。ビジネスにおけるコミュニケーションインフラの課題解決と、将来のビジョンについてピッチ登壇を行います。

場所：B会場

登壇時間：14:40～15:40

◆開催概要

◆Re:lationについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/305_1_aead6134df60ee59e606597b92933e17.jpg?v=202605191051 ]

『Re:lation（リレーション）』は、メール、電話、チャット、SNSなど複数の問い合わせ窓口を一元管理し、チームで共有するコミュニケーションプラットフォームです。対応状況の可視化やAIによる回答支援に加え、タスク・プロセス管理までツール内で完結。業務進捗の正確な把握により、属人化を防ぎ標準化された運用を実現します。

蓄積された応対ログやナレッジを組織の資産へと変え、ミス防止にとどまらない「攻めの顧客対応」を支援。導入社数は6,000社（※1）を超え、企業の生産性向上と事業成長に貢献します。

『Re:lation』サービスサイト： https://ingage.jp

（※1）トライアル利用を含みます。

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者：株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL：050-3116-8373

E-mail：pr@ingage.jp