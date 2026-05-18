リサ・ラーソンの大人気「ポタリーシリーズ」に待望のフェイスタオルが新登場！陶器のような温もりを表現したこだわりの風合い
株式会社トンカチ（東京都目黒区、代表取締役：勝木悠香理）は、スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンの世界観をテキスタイルで表現した「ポタリーシリーズ」より、待望の新商品「フェイスタオル」および「フェイスタオル6枚セット」を発売いたします。
ミニタオルで大好評をいただいている同シリーズ。今回登場するフェイスタオルは、陶器のような温もりを感じさせる独特の質感と、日常に溶け込む落ち着いたトーンが魅力の、これからの季節に欠かせないマストアイテムです。
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https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/news/ll-towels2026
【本商品の特徴とこだわり】
1. 陶器のような温もりを表現した「こだわりの質感」
最大の特徴は、糸の太さが不規則な「スラブ糸」を使用していること。これにより、リサ・ラーソンが描くスケッチ特有の柔らかなラインを絶妙に表現しました。凸凹のある独特のテキスタイルは、お肌にも心地よいさらっとした肌触りです。タオルの質感はもちろん、折り畳んだ時に見えるタグなど、細部まで可愛さを詰め込みました。
2. どんな空間にも馴染む「万能なカラー」
どんなシーンやインテリアにも優しく馴染む、落ち着いたトーンのカラーリングを採用。洗面所やキッチン、バスルームなど、置く場所を選ばず空間をシックに彩ります。
3. シーンに合わせて選べる「全6種類」
デザインは選べる6種類をご用意。お気に入りの1枚を選ぶ楽しさはもちろん、キッチンや洗面所など、場所ごとにデザインを使い分けるのもおすすめです。
【ギフトや新生活のまとめ買いにも最適なラインナップ】
ご自分へのご褒美にはもちろん、大切な方へのギフトにもぴったりな一枚です。
さらに今回は、家中のタオルを一新したいときや、これからの季節の洗い替えに便利な「フェイスタオル6枚セット」も同時にご用意いたしました。
これからの季節の必需品なので、まとめ買いもおすすめです。
スッシー
ライオン
サム
スティッカン
シグリッド
はりねずみ
ポタリーシリーズ フェイスタオル（全6種）
サイズ：約34×80cm
素材 ：綿100%
備考 ：無撚糸・スラブ糸・刺繍・織りネーム・
オーガニックコットン・抗菌防臭加工
価格 ：1,650円（税込）
▽商品ページ
https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-towels
フェイスタオル6枚セット（ポタリーシリーズ）
サイズ：約34×80cm
素材 ：綿100%
備考 ：無撚糸・スラブ糸・刺繍・織りネーム・
オーガニックコットン・抗菌防臭加工
価格 ：9,900円（税込）
▽商品ページ
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ld544
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Lisa Larson （リサ・ラーソン）
1931年9月9日、スウェーデン南部に生まれる。ヨーテボリ大学芸術学部デザイン工芸校に学んだ後、スウェーデンの陶磁器メーカー、グスタフスベリのアートディレクターであったスティグ・リンドベリに請われグスタフスベリ社に入社。同社の黄金期を支える中心的なデザイナーとなる。1952年、画家のグンナル・ラーソンと結婚。1980年にフリーランスとなり、以後、数多くのクライアントと仕事をする。2000年代より株式会社トンカチ（日本）とのコラボレーションがスタートし世界的な再ブレークの契機となる。2022年スウェーデンの芸術と工芸を刷新し、豊かにした長年の優れた仕事に対して政府から勲章を授与される。2024年3月11日没。
▽トンカチストア
https://shop.tonkachi.co.jp
▽リサ・ラーソンオフィシャルサイト
https://lisalarson.jp(https://lisalarson.jp%E2%80%8B)