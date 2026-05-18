リサ・ラーソンの大人気「ポタリーシリーズ」に待望のフェイスタオルが新登場！陶器のような温もりを表現したこだわりの風合い

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株式会社トンカチ


株式会社トンカチ（東京都目黒区、代表取締役：勝木悠香理）は、スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンの世界観をテキスタイルで表現した「ポタリーシリーズ」より、待望の新商品「フェイスタオル」および「フェイスタオル6枚セット」を発売いたします。



ミニタオルで大好評をいただいている同シリーズ。今回登場するフェイスタオルは、陶器のような温もりを感じさせる独特の質感と、日常に溶け込む落ち着いたトーンが魅力の、これからの季節に欠かせないマストアイテムです。



▽NEWS記事はこちら


https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/news/ll-towels2026


【本商品の特徴とこだわり】

1. 陶器のような温もりを表現した「こだわりの質感」




最大の特徴は、糸の太さが不規則な「スラブ糸」を使用していること。これにより、リサ・ラーソンが描くスケッチ特有の柔らかなラインを絶妙に表現しました。凸凹のある独特のテキスタイルは、お肌にも心地よいさらっとした肌触りです。タオルの質感はもちろん、折り畳んだ時に見えるタグなど、細部まで可愛さを詰め込みました。



2. どんな空間にも馴染む「万能なカラー」


どんなシーンやインテリアにも優しく馴染む、落ち着いたトーンのカラーリングを採用。洗面所やキッチン、バスルームなど、置く場所を選ばず空間をシックに彩ります。



3. シーンに合わせて選べる「全6種類」


デザインは選べる6種類をご用意。お気に入りの1枚を選ぶ楽しさはもちろん、キッチンや洗面所など、場所ごとにデザインを使い分けるのもおすすめです。



【ギフトや新生活のまとめ買いにも最適なラインナップ】

ご自分へのご褒美にはもちろん、大切な方へのギフトにもぴったりな一枚です。


さらに今回は、家中のタオルを一新したいときや、これからの季節の洗い替えに便利な「フェイスタオル6枚セット」も同時にご用意いたしました。


これからの季節の必需品なので、まとめ買いもおすすめです。







スッシー

ライオン

サム


スティッカン

シグリッド

はりねずみ

ポタリーシリーズ　フェイスタオル（全6種）



サイズ：約34×80cm


素材　：綿100%


備考　：無撚糸・スラブ糸・刺繍・織りネーム・


　　　　オーガニックコットン・抗菌防臭加工


価格　：1,650円（税込）



▽商品ページ
https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-towels





フェイスタオル6枚セット（ポタリーシリーズ）



サイズ：約34×80cm


素材　：綿100%


備考　：無撚糸・スラブ糸・刺繍・織りネーム・


　　　　オーガニックコットン・抗菌防臭加工


価格　：9,900円（税込）



▽商品ページ


https://shop.tonkachi.co.jp/products/ld544






▽リサ・ラーソンのタオルはこちら


https://shop.tonkachi.co.jp/collections/ll-towels



Lisa Larson （リサ・ラーソン）




1931年9月9日、スウェーデン南部に生まれる。ヨーテボリ大学芸術学部デザイン工芸校に学んだ後、スウェーデンの陶磁器メーカー、グスタフスベリのアートディレクターであったスティグ・リンドベリに請われグスタフスベリ社に入社。同社の黄金期を支える中心的なデザイナーとなる。1952年、画家のグンナル・ラーソンと結婚。1980年にフリーランスとなり、以後、数多くのクライアントと仕事をする。2000年代より株式会社トンカチ（日本）とのコラボレーションがスタートし世界的な再ブレークの契機となる。2022年スウェーデンの芸術と工芸を刷新し、豊かにした長年の優れた仕事に対して政府から勲章を授与される。2024年3月11日没。



▽トンカチストア


https://shop.tonkachi.co.jp



▽リサ・ラーソンオフィシャルサイト


https://lisalarson.jp(https://lisalarson.jp%E2%80%8B)