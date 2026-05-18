【アオバジャパン・インターナショナルスクール】本日5/18、設立50周年を迎えました

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下「Aoba-BBT」）のグループ会社が運営するアオバジャパン・インターナショナルスクール（Aoba-Japan International School（以下「A-JIS」）は、本日2026年5月18日をもちまして、設立50周年を迎えました。

半世紀にわたり本学を支えてくださったアラムナイ、在校生・保護者の皆様、教職員、地域社会、行政、そしてすべてのご関係者の皆様に、心より厚く御礼申し上げます。



■ 50年の歩み

A-JISは1976年5月１８日、東京都目黒区青葉台にて、幼児向けの小さな英語学校として開校致しました。その後、特定の宗教を持たない共学の幼小中高をカバーする一貫校として、多様な国籍・文化的背景を持つご家庭のご子息を受け入れ、国際的な教育環境を提供してまいりました。

【主な沿革】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59894/table/418_1_40f898e215790b3bcdbcb0819b26de7c.jpg?v=202605180451 ]

■ 教育の質向上と国際認証

2013年のAoba-BBT経営参画以降、教育の質向上を最重要課題と位置づけ、国際バカロレア(IB)の3課程(PYP・MYP・DP)の認証取得を推進してまいりました。

現在、A-JISは幼稚部から高等部までを一貫してIBで提供するインターナショナルスクールとして、またCIS(Council of International Schools)およびNEASC(New England Association of Schools and Colleges)の国際認定校として、世界水準の教育を提供しています。

なお、グループ校のムサシインターナショナルスクール・トウキョウでは、幼児部から高等部までケンブリッジ大学国際教育機構の認定を取得しております。

■ オンラインによる教育機会の均等化 ― Aoba Global Campus

通学型教育に加え、オンライン学習を通じた教育機会の均等化にも注力しております。

2024年に開講した「Aoba Global Campus」は、国際バカロレア機構(IBO)からアジア初のパイロット拠点として公式認可を得て、100%オンラインでIBディプロマ(DP)を取得できるプログラムを提供しています。日本国内のみならずアジア諸国の高校生が、地理的制約を超えて世界標準のIB Diploma課程に学んでおります。

■ 今後に向けて

A-JISの50年の歩みは、ひとえに本学を支えてくださった地域社会、アラムナイ、保護者、教職員、行政の皆様のご支援の賜物です。改めて深く感謝申し上げます。

2027年には金沢キャンパスの開校を予定しており、Aoba-Japan International Schoolグループは、これからもグローバルスタンダードの教育を国内外で提供し、教育の一層の充実を図ってまいります。引き続きのご支援、ご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■ アオバジャパン・インターナショナルスクール（A-JIS）について

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下BBT）の子会社である株式会社アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ（本店：東京都練馬区）が運営する歴史あるインターナショナルスクール。1976年に目黒区青葉台での開校。幼児から12年生（高校3年生）までを対象とした、特定の宗教を持たない共学のインターナショナルスクール。日本語クラス以外の授業はすべて英語で行われる。国際バカロレアのカリキュラムに積極的に参加できるようになるための英語サポートプログラムも充実している。幼稚園から高校までの全ての課程において北米および国際水準のカリキュラムを提供、卒業生は世界中の大学への出願資格が得られる。

さらに、アオバはCIS（カウンシル オブ インターナショナル スクールズ）および NEASC(ニューイングランド アソシエイション オブ スクールズ アンド カレッジズ)の認証も受けている。また、国際バカロレア機構（IBO）より国際バカロレア（IB）DP（高等部）、MYP（中等部），PYP（初等部・幼稚部）の認定校として承認されており、すべての課程においてＩＢ教育を提供している。

http://www.aobajapan.jp/

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当社グループのインターナショナルスクール並びに幼児教育の拠点一覧

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●アオバジャパン・インターナショナルスクール

【国際バカロレア（IB）PYP，MYP，DP認定校】

- 目黒キャンパス（目黒区青葉台）- 光が丘キャンパス（練馬区光が丘）- 文京キャンパス（文京区本駒込）

●アオバジャパン・バイリンガルプリスクール

【国際バカロレア（IB）PYP認定校】

- 晴海キャンパス（中央区晴海）- 早稲田キャンパス（新宿区高田馬場）- 三鷹キャンパス（東京都三鷹市）- 中野キャンパス（中野区南台）- 下目黒キャンパス（目黒区下目黒）- 用賀キャンパス（世田谷区上用賀）

●その他

【ケンブリッジ大学国際教育機構認定校】

- ムサシインターナショナルスクール・トウキョウ（三鷹市下連雀）

【国際バカロレア（IB）PYP認定校】

- サマーヒルインターナショナルスクール（港区元麻布）

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Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯学び続けるプラットフォーム）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。

https://aoba-bbt.com