「部屋着に見えない。」そのまま外に出られる“革命ルームウェア”がANTIUQAから登場

株式会社antiqua

※2026年5月16日（金）0:00より、antiqua（アンティカ）の新作アイテムとして販売開始。

綿100％の快適な着心地と、“そのまま外に出られる”洒落感を両立したセットアップが登場します。

商品詳細はこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029727

「ラクなのに洒落る。」大人が欲しかったワンマイルセットアップ

トップスは、すっきりとしたクルーネックデザインに、ゆるっとした身幅とドロップショルダーを組み合わせた抜け感シルエット。

気になる二の腕を自然にカバーする半袖丈で、腰まわりをふんわり包み込む絶妙な丈感に仕上げました。

締め付け感のないストレスフリーな着心地ながら、“ただの部屋着”で終わらない大人カジュアルを演出します。

選べる総柄パンツがコーデの主役に

ボトムは、ウエストゴム＋ドロスト仕様でラクに穿けるハーフパンツ。

ドット柄、ペイズリー柄、ストライプ柄、ダマスク柄など、印象の異なる総柄デザインをラインナップ。

シンプルなブラックトップスと合わせることで、柄が映えるバランスに仕上げています。

「今日はどの柄にする？」と選ぶ楽しさも魅力のひとつです。

部屋着だけで終わらない。手持ち服とも合わせやすい着回し力

セットアップとしてはもちろん、それぞれ単体でも着回し自在。

ブラックトップスはデニムやスカートと合わせて普段着に、総柄パンツは無地Tやシャツに合わせるだけでコーデの主役になります。

「今日はパンツだけ」「今日はトップスだけ」そんな着こなしが楽しめるのも魅力。

“部屋着専用”で終わらず、手持ち服と自由に組み合わせながら、ワンマイルから旅行まで幅広く活躍するアイテムです。

コーデの主役になる、選べる総柄パンツ

ブラック×ベージュのモノトーン配色をベースに、柄違いで展開。

ドット柄 ペイズリー柄 ストライプ柄 ダマスク柄

など、コーデのアクセントになるデザインを揃えました。

商品詳細はこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029727

メンズサイズも展開

メンズ品番「ZA-00305Z」も展開しており、リンクコーデやシェア使いにもおすすめです。

メンズアイテムはこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029728

株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。

関連URL

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

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