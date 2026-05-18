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アウディ、日本全国でF1®ファンエンゲージメントを高める施策を通じて、ブランド体験を強化
アウディのF1初参戦シーズンを盛り上げる各種マーケティング活動を展開
F1日本グランプリではブランドブースおよび観戦ツアーを実施
全国のアウディ正規ディーラーでF1の魅力を発信するほか、Audi City銀座、Audi City日本橋、Audi世田谷、Audi名古屋瑞穂では特別な店舗装飾を展開
アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：ウルフ ディルケスマン）は、3月に愛知県鈴鹿市で開催された「FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX（以下、日本グランプリ）」を皮切りに、Audi Revolut F1® Teamを応援しファンエンゲージメントを推進する各種施策を実施しています。これらの施策を通じて、より多くのお客様にアウディのF1への挑戦を身近に感じていただくとともに、その魅力を幅広く発信しています。
2026年3月27日〜29日に鈴鹿で行われた日本グランプリでは、FAN ZONEにアウディブランドブースを出展しました。ブースにはアウディのハイパフォーマンスな電動グランツーリスモAudi RS e-tron GT performanceの限定車、Audi RS e-tron GT performance exclusive edition がおかれ、来場者をひきつけました。その他、アウディのモータースポーツの歴史パネル、Audi Revolut F1 Teamのマシンやドライバーのニコ ヒュルケンベルグ（Nico Hülkenberg：ドイツ）とガブリエル ボルトレート（Gabriel Bortoleto：ブラジル）の紹介パネル、レースで使用されるタイヤなどを展示し、アウディの先進性とモータースポーツへの挑戦を紹介しました。本ブースには、すでにチームを応援いただいているお客様はもちろん、F1をはじめとしたモータースポーツファンなど非常に多くのお客様にご来場いただきました。
日本グランプリ期間中はまた、アウディのお客様向けにVIP Suite Premiumでの観戦ツアーを実施しました。参加者は、フォーリングスのスタイリッシュなキャップや、フラッグなどAudi Revolut F1 Teamの応援グッズを手に、ラグジュアリーな空間でレース観戦を楽しみました。観戦ルーム内は、F1という世界最高峰の舞台に挑むAudi Revolut F1 Teamへの期待と声援が集まり、熱気あふれる雰囲気に包まれました。
日本グランプリでの熱気は、全国のアウディ正規販売店に訪れたお客様にも共有され、現在も継続しています。ショールームには、ドライバー2名の等身大パネルやレース結果を紹介するリザルトボードを展示するなど、ショールームをF1カラーで彩りました。またスタッフはF1応援ユニフォームを着用して、レース開催国にちなんだスイーツでおもてなしするなど、来場されたお客様にAudi Revolut F1 Teamをより身近に感じていただける空間を演出しています。さらに、Audi City銀座、Audi City日本橋、Audi世田谷、Audi名古屋瑞穂の4店舗では、巨大ウィンドウステッカーや、イルミネーションウォールなどの特別デコレーションも掲出し、ショールームの外からもアウディのF1の世界観を感じられるビジュアルを展開しています。
シーズン開幕前から開始した、F1の魅力をより深く伝えるオリジナルポッドキャスト番組「J-WAVE Podcast RACING FOR PROGRESS supported by Audi」は、現在、エピソード4まで公開しています。F1実況で知られるJ-WAVEナビゲーターのサッシャ氏と、同じくJ-WAVEナビゲーターの川口ゆりな氏がF1やモータースポーツをテーマに親しみやすく解説しており、YouTubeでの総再生回数は29万回を超えています（2026年5月11日時点）。専門的なテーマもわかりやすく楽しめる構成で、F1ファンのみならず、これからモータースポーツに親しむ方々にもお楽しみいただける内容となっています。
今後もシーズンを通じて、アウディならではのさまざまなタッチポイントを活用しながら、F1ファンのみなさまとつながる取り組みを継続してまいります。
公式ウェブサイト：アウディジャパンF1®スペシャルサイト https://www.audi.jp/progress/f1/
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部 https://audi-press.jp/contact/
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/s5n52g00000067e8.html
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アウディ ジャパン
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