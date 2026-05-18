アウディ、日本全国でF1®ファンエンゲージメントを高める施策を通じて、ブランド体験を強化

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アウディのF1初参戦シーズンを盛り上げる各種マーケティング活動を展開

F1日本グランプリではブランドブースおよび観戦ツアーを実施

全国のアウディ正規ディーラーでF1の魅力を発信するほか、Audi City銀座、Audi City日本橋、Audi世田谷、Audi名古屋瑞穂では特別な店舗装飾を展開

アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：ウルフ ディルケスマン）は、3月に愛知県鈴鹿市で開催された「FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX（以下、日本グランプリ）」を皮切りに、Audi Revolut F1® Teamを応援しファンエンゲージメントを推進する各種施策を実施しています。これらの施策を通じて、より多くのお客様にアウディのF1への挑戦を身近に感じていただくとともに、その魅力を幅広く発信しています。

アウディは、モータースポーツを単なる競技ではなく技術革新の場と位置づけると同時に、ブランド価値向上の重要なプラットフォームと捉え、新たな顧客との接点創出を目指しています。アウディ ジャパンも、アウディのF1初参戦となる本シーズンを日本で盛り上げるべく、ファンエンゲージメントをより強めるマーケティング施策を継続し、さまざまなお客様にアウディのブランド観を体験いただく機会を提供しています。

2026年3月27日〜29日に鈴鹿で行われた日本グランプリでは、FAN ZONEにアウディブランドブースを出展しました。ブースにはアウディのハイパフォーマンスな電動グランツーリスモAudi RS e-tron GT performanceの限定車、Audi RS e-tron GT performance exclusive edition がおかれ、来場者をひきつけました。その他、アウディのモータースポーツの歴史パネル、Audi Revolut F1 Teamのマシンやドライバーのニコ ヒュルケンベルグ（Nico Hülkenberg：ドイツ）とガブリエル ボルトレート（Gabriel Bortoleto：ブラジル）の紹介パネル、レースで使用されるタイヤなどを展示し、アウディの先進性とモータースポーツへの挑戦を紹介しました。本ブースには、すでにチームを応援いただいているお客様はもちろん、F1をはじめとしたモータースポーツファンなど非常に多くのお客様にご来場いただきました。

日本グランプリ期間中はまた、アウディのお客様向けにVIP Suite Premiumでの観戦ツアーを実施しました。参加者は、フォーリングスのスタイリッシュなキャップや、フラッグなどAudi Revolut F1 Teamの応援グッズを手に、ラグジュアリーな空間でレース観戦を楽しみました。観戦ルーム内は、F1という世界最高峰の舞台に挑むAudi Revolut F1 Teamへの期待と声援が集まり、熱気あふれる雰囲気に包まれました。

日本グランプリでの熱気は、全国のアウディ正規販売店に訪れたお客様にも共有され、現在も継続しています。ショールームには、ドライバー2名の等身大パネルやレース結果を紹介するリザルトボードを展示するなど、ショールームをF1カラーで彩りました。またスタッフはF1応援ユニフォームを着用して、レース開催国にちなんだスイーツでおもてなしするなど、来場されたお客様にAudi Revolut F1 Teamをより身近に感じていただける空間を演出しています。さらに、Audi City銀座、Audi City日本橋、Audi世田谷、Audi名古屋瑞穂の4店舗では、巨大ウィンドウステッカーや、イルミネーションウォールなどの特別デコレーションも掲出し、ショールームの外からもアウディのF1の世界観を感じられるビジュアルを展開しています。

シーズン開幕前から開始した、F1の魅力をより深く伝えるオリジナルポッドキャスト番組「J-WAVE Podcast RACING FOR PROGRESS supported by Audi」は、現在、エピソード4まで公開しています。F1実況で知られるJ-WAVEナビゲーターのサッシャ氏と、同じくJ-WAVEナビゲーターの川口ゆりな氏がF1やモータースポーツをテーマに親しみやすく解説しており、YouTubeでの総再生回数は29万回を超えています（2026年5月11日時点）。専門的なテーマもわかりやすく楽しめる構成で、F1ファンのみならず、これからモータースポーツに親しむ方々にもお楽しみいただける内容となっています。

今後もシーズンを通じて、アウディならではのさまざまなタッチポイントを活用しながら、F1ファンのみなさまとつながる取り組みを継続してまいります。

公式ウェブサイト：アウディジャパンF1®スペシャルサイト　https://www.audi.jp/progress/f1/

本件に関するお問合わせ先

フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社

アウディ ジャパン 広報部 https://audi-press.jp/contact/

関連リンク

日本語版リリース

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アウディ ジャパン

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