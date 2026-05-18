振袖前撮り会での家族参加率50％以上！単価アップ課題を解決する新サービス「家族写真コンテスト」を2026年度1月～12月開催中！

株式会社東京プロカラーラボ事前案内用 チラシ１.事前案内用 チラシ２.

【開催（提供）の背景】

これまでの記念撮影は、「着物や特別な衣装を着て、写真を記念として残すもの」という考え方が一般的でした。しかし、本来の成人式や前撮りは、単なる撮影ではなく「親の子育ての一区切りを祝う、家族全員の記念イベント」であるべきだ、という考え方があります。

振袖の記念写真の撮影において「ご家族全員で写真に参加する」という割合は、

約30％にとどまっているという現状がありました。

当社としては、この家族写真の参加率を50％以上に引き上げたいと考えていたものの、お客様に対して自然な形で参加を促す「効果的な案内」や「きっかけ作り」の手法がないことが長年の課題でした。

そこで当社は、ご家族皆様で楽しみながら撮影に参加していただくための新しいアプローチとして

「家族写真コンテスト」を企画いたしました。

また、家族全員が参加することで満足度が高まり、結果として売上向上にもつながると考えています。ただし、売上目的を前面に出すのではなく、「家族の記念日としての価値をより高めるための企画」として打ち出すことが重要です。

先行して実施した取り組みでは、コンテストという目的ができたことでお客様の参加率が大幅に増加。また、持ち込みや家族写真を意識して準備する家族も増え、結果として売上の向上にも繋がるという大きな成果を得ることができました。この確かな反響とノウハウを活かし、より多くのご家族に「全員で思い出を残す喜び」を体験していただくため、今回新たに「家族写真コンテスト」をスタートする運びとなりました。

当日案内のチラシで、事前の「お断り」を「参加」へ転換

撮影当日、店頭でのチラシ配布とお声がけを実施。「コンテスト応募」という気軽な目的を

ご提示することで、事前の案内では家族写真を辞退されていたお客様でも、当日その場で参加を決められるケースが多く発生しています。

【会社概要】

社名：株式会社東京プロカラーラボ

代表取締役：齋藤茂

所在地：〒110-0016 東京都台東区台東4－27－１０

事業内容：振袖撮影事業

コーポレートサイト：https://revo-group.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社東京プロカラーラボ 広報担当：営業部 北村

TEL：03-3835-0285

Email：kitamura@to-pro.com