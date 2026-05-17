アベイル、オンラインストア 「しまむらパーク」にて、5/18（月）より 「ゴシック・ロリータフェア」 を開催！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループのカジュアル＆シューズアベイルが、オンラインストアにて「ゴシック・ロリータフェア」を5月18（月）より開催することをお知らせいたします。

■「ゴシック・ロリータフェア」について

5/18（月）12:00～ 6/ 7（日）23:00の期間、しまむらグループのオンラインストア「しまむらパーク」にて「アベイル ゴシック・ロリータフェア」を開催します。

■商品について

5/22は「世界ゴスの日」です。アベイルでは、インフルエンサーやキャラクターとコラボレーションしたゴシック・ロリータの新作アイテムを、オンラインストアにて先行販売します。お届け予定時期は商品によって異なりますので、該当の商品ページをご確認ください。

■特設ページ

オンラインストアは 5/17（日）12:00（販売開始は 5/18（月）12:00）に公開します。

▼「しまむらパーク」オンラインストア

https://www.shop-shimamura.com/?b=avail&utm_source=corp&utm_medium=owned&utm_campaign=0518ECpress_(https://www.shop-shimamura.com/?b=avail&utm_source=corp&utm_medium=owned&utm_campaign=0518ECpress_)

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■お問い合わせ先

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