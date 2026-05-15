京都フュージョニアリング、ITERテストブランケットシステム向けトリチウム回収・計量システムのモックアップ開発をQSTから受注

京都フュージョニアリング株式会社

京都フュージョニアリング株式会社（以下、KF）は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下、QST）より、ITER（イーター）テストブランケットシステムに関する開発プロジェクトにおいて、トリチウム回収システム（TES）およびトリチウム計量システム（TAS）のモックアップ開発を受注しました。本取り組みは、南フランスに建設中のフュージョン（核融合）実験炉ITERでの実装に先立ち、日本国内において製作上のリスク抽出および技術の確度向上を目的として実施されます。

モックアップはKFがこれまで培ってきたトリチウム取り扱い技術の知見を活かして設計、製作したのちに、青森県のQST六ヶ所フュージョンエネルギー研究所のブランケット工学試験棟での据え付けまで行います。その後、同モックアップはITER計画におけるテストブランケットモジュール（TBM) 計画での実装に向けた試験・実証に活用されます。

■フュージョンエネルギーで燃料の自給に欠かせない２つのシステム：TES・TAS

テストブランケットモジュール（TBM）計画は、ITER計画の中でも参加各極がそれぞれ独自に開発した技術をITERに持ち込み、有効性を比較・検証する特別な枠組みです。本モックアップには日本が独自に開発した技術が適用されます。

テストブランケットシステムは、TBMおよび関連する補機サブシステムから構成され、将来のフュージョンエネルギー発電実証において燃料となるトリチウムを炉内で生産・回収して自給する技術を実証するための重要なシステムです。今回KFがモックアップ開発を担うトリチウム回収システム（TES）およびトリチウム計量システム（TAS）は、フュージョンエネルギープラントにおける燃料自給を成立させる中核設備であり、ITERへの適用に先立ち、日本独自の設計・運用技術として国内で検証されます。

これらの製作に加え、KFはITER標準の制御ソフトウェアであるCODAC Core Systemを用いた遠隔制御プログラムの構築も担います。ITER設備と同等の制御環境を用いた検証を通じて、将来の実機運用を見据えた遠隔制御技術の実証を進めます。

■フランス現地での実装に先立つ国内実証を通じ、ITER計画の着実な推進に貢献

- トリチウム回収システム（TES: Tritium Extraction System）ブランケット内で生成されたトリチウムをヘリウムガスとともに取り出して回収・分離するシステム。ガス中の水分などを除去する乾燥塔や、トリチウムのみを透過させるパラジウム拡散器など複数の処理装置を組み合わせて構成される設備で、フュージョンエネルギープラントにおける燃料製造技術を成立させるための重要な役割を担う。- トリチウム計量システム（TAS: Tritium Accountancy System）回収されたトリチウムの量を高精度で測定・管理するシステム。フュージョンプラントにおける燃料管理および安全確保に不可欠な機能を担う。

QSTは、日本のフュージョンエネルギー研究開発を担う中核機関として、ITER計画および将来の発電実証を見据え、六ヶ所フュージョンエネルギー研究所においてブランケット工学およびトリチウム取扱技術に関する研究開発を推進しています。

KFは、フュージョンエネルギープラントの実現に必要な機器およびシステムの統合エンジニアリングを専門とし、創業以来増殖ブランケット、トリチウム燃料サイクルおよび関連システムの設計・開発に取り組んできました。KFとカナダ原子力研究所のジョイントベンチャーであるFusion Fuel Cycles社が現在カナダで建設中の世界初となる統合型トリチウム燃料サイクルシステム試験施設「UNITY-2」は、世界最先端のトリチウム精製・計量技術を含んでおり、この技術を通じて本TBM計画に貢献してまいります。

■京都フュージョニアリング株式会社 代表取締役社長 COO 世古 圭 コメント

ITER計画の中でも、将来のエネルギーとしての成立性を日本独自の技術で実証するTBM計画において、当社がQSTの取り組みの一端を担えることを大変光栄に思います。

当社はこれまで、フュージョンエネルギープラントの実現に必要なブランケット、燃料サイクルおよび関連システムのエンジニアリング技術の確立に取り組んできました。

本プロジェクトを通じて、これらの技術をITER計画の成功およびフュージョンエネルギーの早期社会実装に向けた発電実証に着実につなげてまいります。

これまでQSTが世界を先導してきた固体増殖水冷却ブランケット技術の基盤の上に、民間企業としての強みを活かした技術で価値を発揮しながら、官民連携を通じた技術開発とフュージョンエネルギーの社会実装を今後も推進してまいります。

当社が開発を進めるフュージョン燃料サイクル関連機器の一部