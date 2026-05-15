「お茶犬」LINEアニメーションスタンプ　配信開始のお知らせ

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株式会社Creative Plus

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、「お茶犬」（(C)2002,23 SEGA FAVE/HORIPRO）のLINEアニメーションスタンプを配信開始したことをお知らせいたします。





■配信はこちらにて


LINEスタンプ：うごく！お茶犬の日常スタンプ（100LINEコイン（スタンプショップ）／250 円（LINE STORE））
LINE STORE : https://line.me/S/sticker/33514481



■「お茶犬」とは


「お茶犬」 は、2002年に登場した「ほっ」と一息つける癒しのキャラクターとして、当時のお子様を中心に人気を博したキャラクターです。今年で誕生24年を迎え、当時のお子様は大人へと成長し、近年の「平成レトロブーム」と共にSNSで再び注目を集めております。



【公式HP】https://www.segatoys.co.jp/brand/ochaken/　　　　　　　　　　　　　　　　


【公式X】https://x.com/ochakenofficial　　　　　　　　　　　　　




※参考情報



・株式会社エムアップホールディングス


代表取締役　　　美藤宏一郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL 　https://m-upholdings.co.jp/



・株式会社Creative Plus


代表取締役　　　加藤周太郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業


URL　　 　　　　http://www.creativeplus.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社Creative Plus


お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp




以上