「お茶犬」LINEアニメーションスタンプ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、「お茶犬」（(C)2002,23 SEGA FAVE/HORIPRO）のLINEアニメーションスタンプを配信開始したことをお知らせいたします。

■配信はこちらにて

LINEスタンプ：うごく！お茶犬の日常スタンプ（100LINEコイン（スタンプショップ）／250 円（LINE STORE））

LINE STORE : https://line.me/S/sticker/33514481

■「お茶犬」とは

「お茶犬」 は、2002年に登場した「ほっ」と一息つける癒しのキャラクターとして、当時のお子様を中心に人気を博したキャラクターです。今年で誕生24年を迎え、当時のお子様は大人へと成長し、近年の「平成レトロブーム」と共にSNSで再び注目を集めております。

【公式HP】https://www.segatoys.co.jp/brand/ochaken/

【公式X】https://x.com/ochakenofficial

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL http://www.creativeplus.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Creative Plus

お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp

以上