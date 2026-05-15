【ニトリ デコホーム】人気の「デコネコ」をデザインしたストロー付きタンブラーが、799円とお手頃価格で新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年4月下旬より、デコホーム一部店舗およびニトリネットにて、デコホームオリジナルの「ストロー付きタンブラーデコネコ」の販売を開始しました。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100026710s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100026710s/)

「ストロー付きタンブラー」は、高い利便性やかわいさから、持ち歩くアクセサリー感覚で、自分の好みのデザインを楽しむ人が増えています。

新登場した「ストロー付きタンブラーデコネコシリーズ」は、799円（税込）と手頃な価格に加え、軽量で扱いやすく、ご自宅でのリラックスタイムからオフィスまで、シーンを選ばず活躍します。

クリアなボトルに、猫耳のさりげないかわいさ。是非この機会にお試しください。

デコネコは、デコホームの公式キャラクターです。

魅力的な目つきがクセになる。後ろ足の肉球も愛されポイントです。【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deconeco/

商品概要 ※価格は全て税込み表記

ストロー付きタンブラー(デコネコ TY604)

ストロー付きでさっと飲めて、おうちでもオフィスでも使いやすいタンブラーです。中身が見えて分かりやすく、二重構造で保冷もばっちり。開口部が広くて洗いやすいのも嬉しいポイントです。

※冷たい飲み物専用です。熱湯やアルコール及び油脂または酸性を含むものやその他薬品などを入れないでください。

【価格】799円

【容量】満水時：440mL

その他、おすすめ商品 ※価格は全て税込み表記

大容量ストロー付きマグ(946mL GM022)

ストローと直飲みの２way仕様で、お好みに合わせて飲み方が選べます。取っ手部分はストローケースにもなり便利。ボトル下部が細いデザインで、カップホルダーにも入れやすいです。

【価格】2,490円

【カラー】ローズ・オレンジ

【容量】満水時：946mL

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100031028s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html