揺らがない肌、澄みわたる呼吸。「精油科学で、香る、落とす、整える」、THREEの新クレンジングオイル誕生。

株式会社ACROバイオフィルムに着目。メイク汚れや肌あれ要因となるバイオフィルム汚れ*まで落とす。

THREE バランシング クリア クレンジング オイル

〈メイク落とし〉 185mL 税込 5,060円 / リフィル180mL 税込 4,620円

自然由来指数93％（ISO16128準拠 水を含む） 美容液成分91％（基剤を含む）

肌のキメに潜み落ちづらくなった汚れを浄化し、肌を整え、毛穴を忘れるほどのクリアな透明感をもたらします。

*バイオフィルム発生要因となりうるような汚れ、古い角質や酸化した皮脂などの肌の汚れのこと

THREE精油科学

「肌の生まれ変わる力*¹」に着目｡2種の国産精油とシリーズ共通精油

ストレスフルな現代人の肌と心を健やかに保つために不可欠な、‟守る力”と‟巡る力*²”に着目。多機能な有用性と透明感に満ちた芳香をもった2つの国産精油を厳選し、バランシングシリーズの共通4精油の新たなコアとして配合しました。

*¹ 肌のターンオーバーのこと *² うるおいのこと

7つの特長

＜佐賀県唐津産THREEオリジナル＞ローズマリー精油＜高知県産＞ベルガモット精油フランキンセンス精油マジョラム精油

精油科学が叶えた、THREE バランシング クリア クレンジング オイルの7つの特長。

*¹ バイオフィルム発生要因となりうるような汚れ、古い角質や酸化した皮脂などの肌の汚れのこと *² 基剤を含む *³ シナモン油（セイロンニッケイ樹皮油）、クローブ油（チョウジつぼみ油）、オレガノ油（ハナハッカ油）、佐賀県唐津産THREEオリジナルローズマリー油（ローズマリー葉油）、高知県産ベルガモット果実油、マジョラム油（マヨラナ葉油）、フランキンセンス油（ニュウコウジュ油）、オレンジ果皮油、プチグレン油（ビターオレンジ葉／枝油）、アオモジ果実油、ゼラニウム油（ニオイテンジクアオイ油）、ラベンダー油（着香成分） *⁴ ブドウ種子油、ボラージ油（ルリジサ種子油）、モリンガ油（ワサビノキ種子油）、ティーシードオイル（チャ種子油）、ダイズ油、コメヌカ油（エモリエント成分） *⁵ セイロンニッケイ樹皮油、チョウジつぼみ油、ハナハッカ油（着香成分）

THREE精油科学の処方

とろけるようなテクスチャーで、肌の隅々まで広がり落としきる「天然バイオクレンズ処方」を搭載。

*¹ バイオフィルム発生要因となりうるような汚れ、古い角質や酸化した皮脂などの肌の汚れのこと *² セイロンニッケイ樹皮油、チョウジつぼみ油、ハナハッカ油（着香成分） *³ コメヌカ油、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、パルミチン酸エチルヘキシル（基剤） *⁴ トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル、イソステアリン酸PEG-12（基剤）

ローズマリー精油*¹ × 芳香蒸留水*²が香る、2層式リムーバー。

繊細なパーツをトリートメントしながら、摩擦レスに、瞬時に、メイクオフ。

THREE バランシング クリア ポイントメイクアップ リムーバー

〈目もと・口もと用メイク落とし〉90mL 税込4,180円

自然由来指数90％（ISO16128準拠 水を含む）

摩擦ストレスの重なる繊細な目もと、口もとのハードなポイントメイクを瞬時にオフするリムーバー。

汚れ落ちに優れたスピードキャッチオイル*³配合の油相×芳香蒸留水*²配合の水相を、シェイクすることでミセル化する「2層クイッククレンズ処方」を搭載。佐賀県唐津産THREEオリジナルのローズマリーの精油*¹と芳香蒸留水*²の香りを感じながら、メイクオフと同時にトリートメントします。

*¹ ローズマリー葉油（着香成分）*² ローズマリー葉水（着香成分） *³ イソドデカン（基剤）

オフしながら、セラミドゼラニウム水*¹のうるおいヴェールで包み込む。

濃密マイクロ泡の洗顔料で、くすみ、毛穴奥の汚れをオフ。

THREE バランシング クリア クリーミー ウォッシュ

〈洗顔料〉 100g 税込4,400円

自然由来指数91％（ISO16128準拠 水を含む）

くすみ毛穴*²に着目した、ゼラニウム芳香蒸留水×アミノ酸セラミド*¹でうるおい満たす、濃密クリーム洗顔料。保湿成分を抱え込みながら、毛穴より小さい濃密な泡を叶える「天然マイクロ吸着泡処方」により、毛穴の奥まで入り込んで、乾燥した古い角質や汚れなどのくすみ要因を吸い込むようにしっかりオフします。リラックス感に満ちた香りに包まれて、みずみずしく透明感あふれる肌へ。

*¹ニオイテンジクアオイ水、セラミド類似体であるラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）のこと

*²乾燥した古い角質や汚れによってくすんで見える肌にある毛穴のこと

スクラブ*¹でかき出し、クレイ*²で吸着、寒天*³でからめとる。

泡立て不要のジェリー洗顔料で、ざらつき、ごわつき、毛穴汚れをオフ。

THREE バランシング クリア ジェリー ウォッシュ

〈洗顔料〉 100g 税込4,400円

自然由来指数91％（ISO16128準拠 水を含む）

ごわつき毛穴に着目した、ペパーミント芳香蒸留水*⁴×アラントイン*⁵配合のジェルで肌あれを防ぎ整える、ジェリー洗顔料。スクラブ*¹×クレイ*²×寒天*³の天然由来の3ステップでクリアに洗い上げる「天然トリプルポアクレンズ処方」が、毛穴につまった角栓やごわついた古い角質をみずみずしく摩擦レスにオフします。清涼感に満ちた香りに包まれて、ヒタヒタ感触の寒天が磨き上げる10秒洗顔でつるんとなめらかな肌へ。

*¹ 結晶セルロース（洗浄成分） *² モロッコ溶岩クレイ（洗浄成分） *³ カンテン（増粘成分） *⁴ ハッカ水（着香成分） *⁵ 整肌成分

詳細を見る :https://www.threecosmetics.com/brand/news/balancing-clearTHREE

「心・からだ・肌」のすべてに、ホリスティックにアプローチするTHREE。



スキンケア、ヘア・ボディケア、フレグランスには、精油をはじめとする天然の植物成分をふんだんに使用し、心地よさと効果を追求。メイクアップでは、モードとナチュラルが生みだすニューベーシックを表現。自然と調和し、その人らしい美しさを最大限に引き出すホリスティックケアとメイクアップを、一人ひとりが心地よさで満たされるように発信します。



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