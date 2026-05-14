ガンダムグッズ大集合！新潟市マンガ・アニメ情報館にて2026年5月29日(金)より「THE GUNDAM BASE(ガンダムベース) POP-UP in NIIGATA」開催決定！

株式会社BANDAI SPIRITS

株式会社BANDAI SPIRITSホビーディビジョン（本社：東京都港区 以下、BANDAI SPIRITS）は、2026年5月29日(金)から7月5日(日)に新潟市マンガ・アニメ情報館(万代シテイBP2 1階)にて期間限定イベント「THE GUNDAM BASE POP-UP in NIIGATA」（以下、「ガンダムベースPOP-UP 新潟」）をオープンします。

「ガンダムベース POP-UP新潟」はガンダムシリーズのプラモデル（通称：ガンプラ）の他、雑貨・お菓子などのガンダム関連商品を多数取り揃え、約２ｍのガンダム立像や新商品の展示、さらに2026年3月20日(金・祝)から4月12日(日)まで東京・原宿で開催した、自分のお気に入りの色の組み合わせのガンプラが手に入る「GUNPLA POP-UP RUNNER’S GATE」コーナーも展開いたします。

イベント概要

店舗名 ：THE GUNDAM BASE POP-UP in NIIGATA（ガンダムベースPOP-UP 新潟）

住 所：新潟市マンガ・アニメ情報館

(〒950-0909 新潟市中央区八千代2-5-7 万代シテイBP2 1階)

開催期間：2026年5月29日(金) ～ 2026年7月5日(日)

営業時間：平日…11:00～19:00

土日祝…10:00～19:00 (各日ともに最終入館18:30)

※混雑状況により、営業時間を変更する場合がございます。

※天候状況や施設準備などの都合により、営業日時が

予告なく変更となる場合がございます。

入場料 ：無料

主 催 ：株式会社BANDAI SPIRITS

協 力 ：株式会社バンダイナムコフィルムワークス

特別協力 ：THE GUNDAM BASE POP-UP in NIIGATA実行委員会

イベント内容

普段からガンダムシリーズ作品やガンプラを愛するファンの皆さまはもちろん、初めてガンダムの世界に触れる方や、旅の思い出として訪れる旅行者の皆さまにも心から楽しんでいただける特別なイベントです。会場ではショップエリアに加え、新商品の展示エリアも併設。注目の新商品をいち早くご覧いただけます。



取り扱い商品例

HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(デストロイモード) /4,180円（税10％込）MGSD ガンダムベース限定 ガンダムバルバトス [アイアンブラッドコーティング] / 7,150円(税込 10%)RG 1/144 ガンダムベース限定 ゴッドガンダム ハイパーモード / 16,500円(税込 10%)

※各商品の販売時期は異なります。会場にてご確認ください。

また、全ての商品が数量限定での販売となります。売り切れの際はご了承ください。

「GUNPLA POP-UP RUNNER’S GATE」コーナー

通常、ガンプラは1体分の組み立てに必要なランナーをセットにした形で販売しておりますが、本コーナーでは、「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.）」の組み立てに必要な4種類のランナーを、それぞれ単品で販売いたします。

組み立てに必要なランナー4種類に対して全6色のカラーバリエーションからお好みの色を選択することで、全1,296通りの組み合わせの中から自分だけのオリジナルカラーのガンプラを制作することが可能です。全24種類のランナーは1点から購入できるため、コレクション性にも優れ、イベントならではの特別な体験をお楽しみいただけます。

取り扱い商品例

ベストメカコレクション1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.) RUNNER'S GATE RED A1 /550円（税10％込）ベストメカコレクション1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.) RUNNER'S GATE YELLOW A2 /550円（税10％込）ベストメカコレクション1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.) RUNNER'S GATE PINK B1 /550円（税10％込）ベストメカコレクション1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.) RUNNER'S GATE GREEN B2 /550円（税10％込）

入場整理券について

お客様の安全配慮と店内混雑緩和のため、開催期間中お客様の入場を制限する場合がございますので、

予めご了承ください。詳細は「ガンダムベースPOP-UP新潟」イベント公式サイトをご確認ください。

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2026年5月より新潟市マンガ・アニメ情報館で展開するガンダムグッズ公式総合施設「THE GUNDAM BASE」を主体とする期間限定オフィシャルイベント「THE GUNDAM BASE POP-UP in NIIGATA」に関する最新情報はこちらからご確認いただけます。

イベント公式サイト： https://bandai-hobby.net/site/popup_niigata2026/

公式Xアカウント： @gundambase_t

【公式サイト・関連サイト】

BANDAI SPIRITS 公式サイト：https://www.bandaispirits.co.jp/

バンダイホビーサイト：https://bandai-hobby.net/

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【コピーライト表記】画像をご使用の際は以下のコピーライトの記載をお願いいたします。

日本語表示： (C)サンライズ (C)サンライズ・MBS

英語表示 ： (C)SUNRISE (C)SUNRISE・MBS

※プレスリリースの内容は発表時現在のものであり、予告なく変更する場合があります。

※本リリースに掲載の画像は、実際とは異なる場合があります。

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【報道関係者からのお問い合わせ】

株式会社BANDAI SPIRITSホビーディビジョン

「THE GUNDAM BASE POP-UP in NIIGATA」担当

MAIL：event@bandai-hobby.net

※お問い合わせの際「ガンダムベースPOP-UP新潟」と記載の上お問い合わせください。

※お問い合わせの回答には、数日かかる場合がございます。

新潟市マンガ・アニメ情報館

TEL： 025-240-4311

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