酒井 明日翔選手 契約合意のお知らせ(新規)

T.T彩たま株式会社

この度、T.T彩たまは2026-2027シーズンに向け、酒井明日翔選手と契約合意(新規)に至りましたので、お知らせいたします。

(C)T.T SAITAMA

【氏名】

酒井 明日翔(さかい あすか)

【生年月日】

1996年4月26日(30歳)

【出身地】

岐阜県

【戦型】

右シェークドライブ型

【戦績】

2017年

全日本卓球選手権大会 男子ダブルス 優勝

2021年

ビッグトーナメント熊本大会 男子シングルス 準優勝

【酒井 明日翔選手入団コメント】

今シーズン、T.T彩たまに加入することになりました酒井明日翔です。

T.T彩たまには、明治大学時代にお世話になった水野監督がいるのでまた一緒に戦うことができてとても嬉しいです。プレーオフ進出に向けて、チームに貢献できるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いします。

【会社情報】

■会社名：T.T彩たま株式会社

■本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F

■練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4

■電話：048-814-1226

■活動内容 男子プロ卓球チーム「T.T彩たま」の運営

■ホームタウン埼玉県

■T.T彩たまについて

埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入した男子プロ卓球チームです。2024-2025シーズンには、チーム創設初のTリーグプレーオフ優勝を成し遂げました。卓球を通した地域貢献活動を実施し、「埼玉を卓球で盛り上げる」をモットーに活動しております。

■公式サイト https://tleague.jp/team/tt-saitama/