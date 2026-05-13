問合せ前の離脱を防ぐAIチャットボットサービスを開始 既存資料を渡すだけで導入可能

株式会社グッドクロスbeecallのAIチャットボット

株式会社グッドクロス（本社：東京都品川区 代表取締役：原田大輔）は、見込み客からの問い合わせ前の疑問に24時間対応するAIチャットボットサービスの提供を2026年5月13日（水）より本格開始しました。



価格やサービスの違い、導入の流れなど、問い合わせ前に発生する「知りたい」にその場で回答することで、離脱防止や問い合わせ機会の向上を支援します。

問合せ前の見込み客を逃さない

今この瞬間も、多くの見込み客がサービスや商品に興味を持ったにも関わらず、その内容が「よく分からない」ことを理由に離脱しています。

株式会社グッドクロスは、こうした問い合わせ前の離脱を防ぐため、24時間自動で質問対応を行うAIチャットボットサービスの提供をこれまでもコンタクトセンター「beecall」の既存顧客に対して試験的に行ってきましたが、2026年5月13日（水）より本格的に開始しました。

価格、他社との違い、導入の流れ、自社に合うかどうか。

見込み客が知りたい情報にその場で回答することで、問い合わせ機会の損失防止と売上向上を支援します。

導入時は既存資料を提供するだけで利用可能

見込み客の知りたい事をそのタイミングで答えるので機会を逃しません

BeecallのAIチャットボットサービスはPDF、マニュアル、FAQ、URLなど既存の資料を提供するだけで導入可能。チャットボットの設計から運用開始まで弊社が伴走しますので安心してスタートいただけます。

また、見込み客の対応だけでなく社内の問合せにも使える為、効率化に繋がります。

準備は既存の資料を渡すだけ導入事例

本格開始前にサービス提供した導入事例としていくつかご紹介します。

・レンタカーのコールセンター

・自動車学校の窓口対応（深夜や送迎の案内）

・観光協会

・搬送機器の製造・販売の問合せ



など導入事例多数

2026年6月末までは導入費用無料キャンペーン実施

2026年6月末までのキャンペーンとして通常10万円の導入費用を無料とします。

月額の利用料は25,000円（税別）に設定しています。

※キャンペーンの提供数には限りがありますので、早期に終了することがあります。

■Aiチャットボットサービスの詳細と資料ダウンロードページ

https://www.bcall.jp/aichat(https://www.bcall.jp/aichat)

詳細を見る :https://www.bcall.jp/aichat