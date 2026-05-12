【飛騨高山・岐阜県高山市】5月15日は乗鞍山開き

高山市

5月15日（金）に乗鞍スカイラインが開通し、乗鞍岳の山岳シーズンを迎えます。

当日は、ほおのき平駐車場で午前8時40分からバスの出発式が開催され、その後、乗鞍の畳平では、午前10時30分から乗鞍岳山開き祭が開催されます。

乗鞍スカイライン

乗鞍岳へ続く「乗鞍スカイライン」は、標高2,702mの畳平まで、バスまたはタクシーで上がることができる日本一標高の高い場所を走ることができる全長14.4kmの山岳観光道路です。また、自転車での走行もできるため、サイクリストにも人気のルートになっています。

乗鞍岳の貴重な自然を保護するため、マイカー規制を実施しています。乗鞍岳へは、シャトルバスまたはタクシーをご利用ください。

乗鞍岳

乗鞍岳は、飛騨山脈（北アルプス）の南端に位置し、剣ヶ峰（3,026m）を最高峰に、23の峰と7つの湖、8つの平原があり、短いシーズン（5月～10月）の中で、四季折々の景観を楽しむことができます。

山の姿が馬の鞍に似ていることから「乗鞍」と呼ばれるようになりました。

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高山市丹生川支所基盤産業課

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