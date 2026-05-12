【レポート】CREフォーラム「BEAMS流 物流DX／ロボティクス化を軸としたBEAMS物流戦略」講演レポート公開のお知らせ

株式会社シーアールイー

株式会社シーアールイー（代表取締役社長COO/亀山忠秀 本社/東京都港区）は、2026年3月25日(水)に開催いたしましたCREフォーラム「BEAMS流 物流DX／ロボティクス化を軸としたBEAMS物流戦略」に関する講演レポートを公開いたしましたので、お知らせいたします。

当日は、株式会社ビームス（以下、「ビームス」）が描く「物流DX」と「物流戦略」について、株式会社ビームスホールディングスの執行役員である竹川誠氏に、具体的な取り組みや背景とともに詳しく解説いただきました。

講演レポートはこちら :https://www.logi-square.com/sh/8372e9d8349d

ビームスは2024年9月、新たな物流拠点「ビームス ウエアステーション」を稼働開始しました。本物流センターは、単なる移転や規模拡張ではなく、将来を見据えた物流戦略の中核として位置づけられています。

ロボティクス化を軸に、既存の物流課題の解決や人手不足といった社会課題への対応に加え、「物流だからこそ実現できる顧客体験」の創出にも挑戦。

ビームスの物流チャレンジの状況を詳しく知ることができる貴重なレポートとなりますので、ぜひご一読ください。

■本講演のポイント

・ビームスが推進する物流戦略の全体像

・WES※1構築とロボティクス化による次世代物流センターの取組み

・物流改革が実現する“おもてなし物流”とCX（顧客体験）向上

※１WES（Warehouse Execution System）：倉庫運用管理システム

■講師紹介

竹川 誠 氏

株式会社ビームス 執行役員 ITシステム本部 本部長

株式会社ビームスホールディングス 執行役員 ロジスティクス本部 本部長

1997年、株式会社ビームス入社。社内物流センターのWMS構築（2002年）、物流改革PJ（2004年）、基幹システム刷新PJのPL（2010年）で経験を積み、2012年にRFIDプロジェクトのPMとして、RFIDオペレーションの全店舗展開を完結させた。

2016年には自社オンラインEC物流の内製化を推進し、在庫一元管理を実現。2026年、現職にて次世代物流センターの運営に尽力している。

■CREフォーラムについて

CREフォーラムは、物流業界の最新情報や課題解決のヒントを提供する場として、2013年のスタート以来、100回を超える開催を重ね、業界における情報発信拠点の一つとして、多くの企業にご利用いただいています。これまで、物流システムの最新トレンドや働き方改革の取り組み事例など、さまざまなテーマを取り上げてきました。今後も、物流業界の活性化に貢献する情報発信を続けてまいります。

■株式会社シーアールイーについて

当社は、企業スローガンに「「つなぐ」未来を創造する」を掲げ、物流不動産に関する一連のサービスを幅広く提供している会社です。物流不動産の開発、テナントリーシングから竣工後のアセットマネジメント、プロパティマネジメントまでのトータルサービス、並びに、中小型物流施設を中心に一括で借上げて、管理運営を行うマスターリースを主な事業としております。

現在、物流不動産開発においては、自社開発による物流施設ブランド「LogiSquare（ロジスクエア）」を中心に、37物件、延べ面積約138万平方メートル （約42万坪）の開発実績を有し、9物件、延べ面積約38万平方メートル （約12万坪）の開発を現在進めております。また、物流不動産特化の管理会社としては国内トップクラスの管理規模となり、物流不動産を中心に約1,500物件、約685万平方メートル （約207万坪）※2の不動産の管理運営（マスターリース・プロパティマネジメント）を行っております。

※2 2026年1月末時点

会社名：株式会社シーアールイー

所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟19階

代表：代表取締役会長CEO 山下修平 代表取締役社長COO 亀山忠秀

設立：2009年12月22日

事業内容：物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、及び投資助言

資本金：5,391百万円 (2026年1月31日現在）

コーポレートサイト：https://www.cre-jpn.com/