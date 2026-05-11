内輪の記録から社会の記憶へ。創業120年の缶メーカー側島製罐、社史書籍化クラウドファンディング開始2週間で目標金額を達成。次なる挑戦は1000人と“缶の文化”を未来へつなぐこと

側島製罐株式会社

明治39年創業の缶メーカー、側島製罐株式会社（本社：愛知県海部郡大治町、代表取締役：石川 貴也、以下「側島製罐」）は、2026年4月21日より開始した創業120周年記念の社史出版に伴うクラウドファンディングにおいて、開始から2週間で200名を超える方々からの事前予約をいただき、最初の目標金額200万円を達成したこと、そして更なる挑戦として1000名の達成を目指すことをお知らせいたします。

「オープンヒストリー」という新しい周年のありかたへの挑戦

通常、企業の「社史」は、会社の沿革や業績をまとめ、社員や関係者へ無料で配布される記録物として作られることがほとんどです。その中身が広く知られることはなく、しかし側島製罐では、創業120年の節目にあたり、この社史のあり方を改めて見直し、「お金を出してでも買いたくなる、かっこいい本」を目指しています。今回の社史は、単なる老舗の中小企業の120周年記念ではなく、社史を社外に開く「オープンヒストリー」という新しい周年のあり方を世に問う挑戦です。

わずか2週間で200名以上の事前予約という反響

本プロジェクトは、出版に向けた事前予約としてクラウドファンディングにて開始いたしました。「身内向けの記録物」である社史というものは一般の方々からどれだけの反響をいただけるか未知数であり、内容もごく一部しか公表されていませんでしたが、開始からわずか約2週間で200名を超える方々からのご支援をいただく反響の大きさを見せています。

内輪の記録で終わらせず、缶の文化を未来に残すために、1000人の手に届けたい

代表取締役 石川貴也

「小さな会社が社史を出版する」というのは過去にも例がない前人未踏の挑戦です。企画の段階では理解が得られない場面が多数あり、企画自体が頓挫しかける場面もありました。しかし「日本の缶の魅力や文化を未来に繋いでいきたい」「中小企業からはじまる文化の存在がもっと広く世の中に認知されてほしい」、そんな僕らの想いに共感してくださった各界の第一線で活躍される方々がご参加くださったお陰で、一冊のビジュアルブックを完成させることができました。クラウドファンディングでは一旦の目標金額を達成しましたが、引き続き1000人へお届けすることを目指しています。その人数に到達し時に初めて「社史」が”内輪の記録”から”社会の記憶”へと変わるはずだと信じています。本誌にご協力いただいたみなさまへの誠意としても、これから先の日本の文化の未来のためにも、本を必ず1000人に届ける、そんな思いでこのプロジェクトを進めています。

プロジェクト概要

・プロジェクトページ

「側島製罐120周年社史書籍プロジェクト。缶を愛する人に届ける、120年つくってきた缶のこと。」

https://motion-gallery.net/projects/SOBAJIMAcanCOMPANY-120th

・支援募集期間

2026年4月21日(火)12:00 ～ 6月30日(火)23:59

・プロジェクトの進捗

コレクター：209人

現在までに集まった金額：2,347,020円

残り日数：51日

（2026年5月11日 09:00時点）

・主な返礼品

社史『側島製罐』1冊コース 6,000円

社史『側島製罐』１冊＆そばじま120周年記念グッズコース 16,000円

社史『側島製罐』1冊＆工場見学コース 22,000 円

社史『側島製罐』10冊＆制作裏話トークイベントコース 125,000円

・今後のストレッチゴールと追加返礼品

400万円

オリジナルステッカーを支援者全員に１枚追加

600万円

社史制作のアザーカットを用いたハガキを支援者全員に１枚追加

800万円

支援者限定！みんなで社史を読むオフライン感想戦イベントを開催

1000万円

支援者の全員のお名前を缶の素材の鉄の板に印刷し、側島製罐にて掲示

※追加返礼品は変更になる可能性があります

目次（一部）

松永さんの工作室から / 工場で働く「人」と「機械」

缶が生まれる場所を巡って ━━原研哉さんと考えた、缶のこと

もっとよく、缶を知る（缶の図鑑 / 缶のカタログ / 缶の豆知識）

クリエイターや社員の缶の物語

Julien Birban Levy /Sayaka Botanic /せいのちさと/Funny Dress-up Lab

奥深い缶の世界 中田ぷう

短歌 俵万智

側島製罐大解剖！米村知倫 / 側島製罐用語辞典

缶をつくる人の話

側島製罐まちあるき

側島製罐のあゆみ

120年続く缶作りを引き継ぐ 山野千枝・石川貴也

クレジット

【制作】

岡村佳織 金森彩 （デザイン）

米村知倫（イラスト）

出川光（編集・写真・テキスト）

日比佳代子（テキスト）

梅本智子（校正）

株式会社誠晃印刷（印刷）

仕様

【仕様】

ページ数：120ページ

ハードカバー・かがり綴じ製本

フルカラー印刷

側島製罐株式会社について

社名： 側島製罐株式会社

所在地： 愛知県海部郡大治町西条字附田89

代表者： 代表取締役 石川貴也

事業内容： 一般缶の製造販売・プレス加工

創業： 1906年4月

法人設立： 1942年7月28日

コーポレートサイト： https://sobajima.jp/

120周年記念特設サイト： https://sobajima.jp/120th-anniversary/