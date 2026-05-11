行政書士が代表取締役を務める株式会社COCOROコンサルティング外国人雇用支援×退職DXサービス『YAMEMASUU外国人サポート事業』を群馬県で開始
行政書士が代表取締役を務める株式会社COCOROコンサルティング（群馬県）は、外国人雇用企業向けの新サービス「YAMEMASUU外国人サポート事業」を開始いたしました。
本サービスは、外国人従業員向け生活支援・多言語相談支援に加え、企業側の負担軽減を目的とした「退職DX（退職相談・退職申し出支援のデジタル化）」機能を組み合わせた新しい外国人雇用支援サービスです。
群馬県では、製造業・食品工場・農業・介護分野を中心に外国人労働者が増加しており、企業現場では、
・言語の壁
・生活面の孤立
・突然退職や失踪
・夜間トラブル
・ハラスメント相談対応
・定着支援不足
・退職時の意思疎通トラブル
など、多くの課題が発生しています。
一方で、中小企業では外国人従業員を支援する専門部署を持つことが難しく、現場担当者へ負担が集中しているケースも少なくありません。
そこで株式会社COCOROコンサルティングでは、
「外国人が安心して働き続けられる環境づくり」
をテーマに、行政書士による支援体制と、多言語コミュニケーション支援、さらに退職DXサービスを組み合わせた支援を開始しました。
サービス内容
■ 外国人従業員向け生活相談窓口
■ 多言語コミュニケーション支援
（日本語・英語・タガログ語・スペイン語対応）
■ AI翻訳を活用したベトナム語相談支援
■ ハラスメント相談一次受付
■ 退職DXサービス
（退職申し出・相談・離職時コミュニケーション支援）
■ 退職・離職トラブル予防支援
■ 夜間相談一次対応
■ 行政機関との連携支援
「退職DX」による新しい支援モデル
外国人雇用の現場では、
「突然出勤しなくなる」
「退職意思が伝わらない」
「相談できず失踪してしまう」
といった問題が発生するケースがあります。
YAMEMASUUでは、退職相談や生活不安を早期に可視化し、企業・従業員双方の負担軽減を目指す“退職DX”モデルを導入。
外国人従業員が相談しやすい環境を整えることで、重大トラブルの予防や、職場定着率向上を支援します。
群馬県の外国人雇用課題へ対応
群馬県は全国でも外国人雇用者数が多い地域として知られ、特に太田市・大泉町・伊勢崎市・館林市周辺では、外国人従業員を多く雇用する企業が集中しています。
しかし、外国人雇用の現場では、
「言葉が通じずトラブルになる」
「相談先がなく孤立してしまう」
「生活面の支援不足で離職につながる」
といった問題も発生しています。
YAMEMASUU外国人サポート事業では、単なる翻訳サービスではなく、生活支援・相談支援・行政連携・退職DXを含めた“定着支援型”のサポートを提供してまいります。
今後の展開
今後は、
・外国人雇用企業向け研修
・多文化コミュニケーション支援
・外国人向け相談窓口24時間体制構築
・外国人雇用リスク対策支援
なども展開予定です。
また、AI翻訳技術を活用し、多言語に対応できる仕組みを形成し、企業規模を問わず導入しやすい支援モデルの構築を目指しています。
【お問い合わせ先】
株式会社COCOROコンサルティング
YAMEMASUU外国人サポート事業
Mail：info@cocoro23.com
Web：https://www.cocoro23.com
所在地：群馬県
代表取締役：行政書士 山本文江