株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が展開するアクセサリーブランド「STARLINGEAR（スターリンギア）」は、デザイナー Ryk Marverick（リック・マーベリック）氏の来日イベント「GEAR FEST ROAD SHOW 2026（ギアフェスタロードショー 2026）」を開催いたします。

本イベントでは、新作リング「Sly-Clops（スライクロプス）」の発売をはじめ、イベント限定アイテムやカスタムアイテム、ワンオフピースなど、特別なプロダクトが多数登場します。

さらに、Ryk氏と長年親交の深い、日本を代表するピンストライパー MAKOTO氏率いる「M&K CUSTOM SIGNS」が2026年に30周年を迎えることを記念し、本イベント内にて特別展示企画「RUNNING SIDE BY SIDE」を実施。これまでにSTARLINGEARとM&K CUSTOM SIGNSが制作してきた貴重なコラボレーション作品を展示いたします。

また、MAKOTO氏をはじめとするゲストアーティストも参加予定。毎回高い人気を誇るSTARLINGEARとのコラボレーションアイテムにもご注目ください。

▼イベント情報

Beyond Coolcastle

2026年6月6日（土）12:00～16:30

Rand Omotesando

2026年6月7日（日）13:00～18:30

BeyondCool Taiwan

2026年6月14日（日）14:00～19:00

Sly-Clops（スライクロプス）

「GEAR FEST ROAD SHOW 2026」にて発売される新作リング。 ギリシャ神話に登場する、オリュンポス十二神に仕えた一つ目の巨人族「キュクロプス（Cyclopes）」から着想を得た、オリジナルモンスターをモチーフにデザインされています。 “Sly-Clops”という名称は、“ずる賢い”を意味する「Sly」と、「Cyclopes」を掛け合わせた造語。神話的モチーフに遊び心を加えた、STARLINGEARらしいネーミングとなっています。

ラインナップは、圧倒的な存在感を放つ「Puncher」サイズと、一回りコンパクトに仕上げた「Styler II」サイズの2型展開。 なお、STARLINGEARにおいてモンスターデザインがレギュラーラインナップへ加わるのは、本作が初となります。

Puncher Sly-Clops w/ Brass S-Gear Logo

STR002SClps-BGLG \176,000（税込） 作成可能サイズ：US7 / JP14 ～ US15 / JP34

Styler II Sly-Clops w/ Brass S-Gear Logo

STR001SClps-BGLG \143,000（税込） 作成可能サイズ：US1 / JP1.5 ～ US9 / JP19

※目部分のSギアロゴパーツは、ブラス（真鍮）またはコパー（銅）から素材選択が可能です。

M&K CUSTOM SIGNS

RUNNING SIDE BY SIDE

M&K CUSTOM SIGNSは、2026年に30周年を迎えます。 「RUNNING SIDE BY SIDE」は、30周年の節目に感謝の気持ちを込め、ゆかりのある様々な場所やカルチャーを巡る特別企画です。

今回、その企画の一環として「GEAR FEST ROAD SHOW 2026」とジョイントし、STARLINGEAR × M&K CUSTOM SIGNSによる特別展示を開催。これまで両者が制作してきたコラボレーション作品を、大阪・東京会場にて展示いたします。

MAKOTO

1968年、愛知県岡崎市生まれ。 Wildman石井氏の作品に感銘を受け、プロのピンストライパーを志す。以後6年間、看板業で修行を積み、1996年に「M&K CUSTOM SIGNS」を設立。 日本を代表するピンストライパーとして知られ、その卓越した技術による精密なラインワークは国内外で高く評価されています。著名人が愛車へのピンストライプ施工を依頼するため、直接スタジオを訪れることでも知られています。 また、炭酸飲料「LIFEGUARD」のパッケージデザインを手掛けたことでも有名。 アートショーも精力的に開催しており、2006年開催の「KUSTOM CITY II」では、展示作品51点をすべて完売させるという、カスタムカルチャー界における歴史的快挙を達成しています。

STARLINGEAR

STARLINGEARは、2000年にRyk Marverick（リック・マーベリック）によって設立。 オイルペインティングをはじめ、インテリアデザイン、CDジャケット、ロゴデザイン、ショップ内装など、多岐にわたるアートワークを手掛けています。 これまでに、Guns N’ Roses、Eminem、ZZ TOPなど著名アーティストのCDジャケット制作にも携わっており、マルチアーティストとして世界的に活躍。 コミカルな表情が印象的な代表作「スリックスター」をはじめ、独創性あふれるデザインを数多く発表しています。 他ブランドにはないオリジナリティと独自の世界観を持つSTARLINGEARのアイテムは、日本国内でも高い人気を誇っています。

STARLINGEAR公式サイト：https://starlingear.net/

▼お客様お問い合わせ先 株式会社ビヨンクール 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL：03-6804-5201