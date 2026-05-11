携帯用工具収納用品の世界市場2026年、グローバル市場規模（スチール製、プラスチック製、アルミニウム製）・分析レポートを発表
2026年5月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯用工具収納用品の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、携帯用工具収納用品のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、携帯用工具収納用品市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は628百万ドルと評価され、2031年には914百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は5.6%であり、建設や製造分野における作業効率化ニーズの高まりに伴い安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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携帯用工具収納用品は、工具を整理し、安全に保管しながら持ち運ぶために設計された製品です。工具箱、工具バッグ、収納チェスト、モジュール型収納システムなどが含まれ、現場間での移動を容易にします。
耐久性の高い素材で構成されており、内部には仕切りや収納スペースが設けられているため、工具を効率的に管理できます。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では鋼製、プラスチック製、アルミニウム製などに分かれており、用途別では業務用と個人用に分類されています。
特に建設現場や整備作業における利便性向上のニーズが市場拡大を支えています。
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主要企業としては、Craftsman、DeWalt Industrial Tool Company、GearWrench、Kennedy Manufacturing Co.、Lowe’s Companies、Matco Tools、Milwaukee Electric Tool Corporation、Ridgid、Snap-on Incorporated、Stanley Black & Deckerなどが挙げられます。
これら企業は製品の耐久性向上や機能性強化を通じて競争力を高めています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米ではプロフェッショナル向け需要が高く、市場の中心となっています。
一方でアジア太平洋地域でも建設需要の増加により成長が期待されています。
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市場成長の要因としては、作業効率化のニーズ、工具の多様化、現場作業の増加が挙げられます。
一方で、価格競争や原材料コストの変動が課題となっています。また、軽量化やモジュール化設計の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯用工具収納用品の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、携帯用工具収納用品のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、携帯用工具収納用品市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は628百万ドルと評価され、2031年には914百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は5.6%であり、建設や製造分野における作業効率化ニーズの高まりに伴い安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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携帯用工具収納用品は、工具を整理し、安全に保管しながら持ち運ぶために設計された製品です。工具箱、工具バッグ、収納チェスト、モジュール型収納システムなどが含まれ、現場間での移動を容易にします。
耐久性の高い素材で構成されており、内部には仕切りや収納スペースが設けられているため、工具を効率的に管理できます。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では鋼製、プラスチック製、アルミニウム製などに分かれており、用途別では業務用と個人用に分類されています。
特に建設現場や整備作業における利便性向上のニーズが市場拡大を支えています。
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主要企業としては、Craftsman、DeWalt Industrial Tool Company、GearWrench、Kennedy Manufacturing Co.、Lowe’s Companies、Matco Tools、Milwaukee Electric Tool Corporation、Ridgid、Snap-on Incorporated、Stanley Black & Deckerなどが挙げられます。
これら企業は製品の耐久性向上や機能性強化を通じて競争力を高めています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米ではプロフェッショナル向け需要が高く、市場の中心となっています。
一方でアジア太平洋地域でも建設需要の増加により成長が期待されています。
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市場成長の要因としては、作業効率化のニーズ、工具の多様化、現場作業の増加が挙げられます。
一方で、価格競争や原材料コストの変動が課題となっています。また、軽量化やモジュール化設計の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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