赤十字講習100周年　ハートラちゃんが心肺蘇生のPR

日本赤十字社神奈川県支部

1926年に始まった赤十字の「衛生講習会」。変わりゆく社会に併せて形を変えてきた講習会は、今年で100年の節目を迎えます。

１．様々なイベントで赤十字講習のPRを行います！

第1弾は、、、力士と一緒に！

4月11日に開催された「大相撲藤沢場所」で心肺蘇生体験などを行い、赤十字講習をPR。

本イベントに関して、動画・写真などの提供が可能です。

次回は5月16日（土）三ツ池公園フェスティバルで、日本赤十字社のマスコットキャラクターであるハートラちゃんと一緒にPRを行う予定です。

メディアの皆様には当日の「取材」「体験」の他、実施後の「動画」「写真」などの提供が可能です。

２．講習普及100年の歴史と経験を活かし、メディアの皆様に様々な情報提供が可能です！

赤十字講習では、一般市民の皆様が「いのちを守る」ための知識と技術を分かりやすく普及しています。

メディアの皆様向けにも、知識や技術の情報提供が可能です！

ぜひお問い合わせください。

○情報提供例

心肺蘇生／AED／熱中症予防／水の事故／誤飲／誤嚥／感染症予防／急性アルコール中毒／

こどもの病気と事故／食中毒／ヒートショック／災害救護／減災／防災／備蓄／避難／

風水害／こころのケア／国際人道法

などの題材について、専門家による様々な情報提供ができます。

↓日本赤十字社神奈川県支部のSNSでは、以下のような「暮らしに役立つ応急処置」等の

知識についても発信しています。

【各種SNS】

Instagram→https://www.instagram.com/redcross.kanagawa/

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【お問い合わせ先・取材申込み先】

日本赤十字社神奈川県支部 総務企画課 企画広報係

TEL: 045-681-2124 Email: kanagawa-kikaku@kanagawa.jrc.or.jp

随時、お問い合わせください。

https://prtimes.jp/a/?f=d145306-42-05b3c124f33ec434ccb8652d1bfd91ae.pdf