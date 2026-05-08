【とりいちず100店舗達成】全国のとりいちず全店でドリンク100円キャンペーン開催

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shakeは、当社が展開する大衆とり酒場「とりいちず」において、100店舗目となる「個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 越谷店」をオープンいたします。

これまで多くのお客様に支えていただき、「とりいちず」はこのたび100店舗という節目を迎えることとなりました。

日頃のご愛顧への感謝を込めて、全国の「とりいちず」全店にて、対象ドリンクを100円で楽しめる「100店舗達成記念 ドリンク100円キャンペーン」を開催いたします。

とりいちず100店舗目となる「越谷店」がオープン

「とりいちず」は、“鶏に一途”をコンセプトに、今治焼鳥や秘伝かわ串、水炊き、唐揚げ、チキン南蛮など、こだわりの鶏料理をリーズナブルに楽しめる大衆とり酒場です。

仕事帰りの飲み会や友人同士の食事、家族でのご利用、昼飲み、各種宴会まで、幅広いシーンでご利用いただける店舗づくりを進めてまいりました。

このたび、100店舗目となる「とりいちず 越谷店」のオープンにより、より多くのお客様に「安い・旨い・楽しい」酒場体験をお届けできる体制となりました。

感謝を込めて、全店でドリンク100円キャンペーンを開催

100店舗達成を記念し、「とりいちず」全店にて対象ドリンクを100円でご提供いたします。

いつもご利用いただいているお客様はもちろん、まだ「とりいちず」をご利用いただいたことのないお客様にも、気軽にご来店いただける特別企画です。

仕事帰りの一杯、友人との飲み会、休日の昼飲み、宴会前の乾杯など、さまざまなシーンでぜひご利用ください。

■ 100店舗目記念キャンペーン概要

内容

ドリンク全品 100円 （税込110円）

何杯飲んでも… 1杯100円（110円）のお祭り価格！

実施期間

2026年5月10日（日）～5月12日（火）

対象店舗

営業中の全とりいちず店舗が対象です♪

条件

【公式Instagramから参加する場合】

対象の投稿にコメントをするとDMで条件を送付します！

対象の投稿はこちらからチェック▼

https://www.instagram.com/reel/DX_jnQbDKEh

【公式X（旧Twitter）から参加する場合】

対象の投稿にいいね＆公式Xのフォローをお願いします。

対象の投稿はこちらからチェック▼

https://x.com/toriichizumania/status/2050138171531260365?s=20

※飲み残しは正規料金をいただく場合がございますのでご了承ください。

※シリンダー・デキャンタ・徳利・メガジョッキ・ショット等は対象から除きます。

※通常99円（109円）の生搾りレモンサワー/バイスサワー/強炭酸ハイボールについては99円（109円）のままとさせていただきます。

とりいちずについて

「とりいちず」は、“鶏に一途”を掲げる大衆とり酒場です。

今治焼鳥、秘伝かわ串、水炊き、唐揚げ、チキン南蛮など、鶏料理を中心としたメニューを、手頃な価格でお楽しみいただけます。

今後も「安い・旨い・楽しい」を大切にしながら、日常使いしやすい大衆酒場として、全国のお客様に愛されるブランドを目指してまいります。