気仙沼市のまちづくり人材育成プログラムにオープンバッジを導入--地域の生涯学習を、国際標準のデジタル証明書で可視化

株式会社インフォザイン

株式会社インフォザイン（本社：東京都台東区、以下「インフォザイン」）は、宮城県気仙沼市の「気仙沼まち大学運営協議会」が運営する生涯学習プログラム「アクティブコミュニティ塾」において、当社のオープンバッジ発行システム「オープンバッジファクトリー」が導入・活用されたことをお知らせいたします。2026年3月、令和7年度（第10期）の修了者を対象に、全5回の講座を受講したことを証明するデジタル証明書（オープンバッジ）の発行が開始されました。本取り組みは、内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第3期」の研究開発の一環としても位置づけられています。

■ 気仙沼まち大学運営協議会とは

2011年の東日本大震災以降、宮城県気仙沼市では復興とその先の未来に向けて多様な取り組みが活発に行われてきました。こうした取り組みを体系的に集約し、「市民が主役のまちづくり」を推進すべく、2016年に「気仙沼まち大学構想」が立ち上がり、その実働組織として「気仙沼まち大学運営協議会」が設立されました。市民一人ひとりがチャレンジしやすく、互いに応援し合える機運の醸成と実践の伴走を担っています。

■ 導入の背景--「学びの証明」の課題

「アクティブコミュニティ塾」は、気仙沼市が平成28年度から東北学院大学の協力のもとで実施してきたまちづくり人材育成プログラムです。おおむね40歳以上の市民を対象に、自治会・振興会やまちづくり協議会の活動・運営に役立つ連続講座を提供してきました。令和6年度からは各回を一般開放し、幅広い世代に門戸を広げています。

しかし従来は、修了者が受講実績を第三者に示す客観的な手段がなく、紙の修了証にとどまっていました。東北学院大学・稲垣忠教授との連携のもと、国際標準規格に基づくデジタル証明書（オープンバッジ）の活用が検討され、発行元の信頼性と取得者の実績を客観的に担保できる仕組みの構築を目指すこととなりました。

■ 令和7年度（第10期）の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/139129/table/55_1_c25dcc5ce4cf3adee8427c0af7502162.jpg?v=202605081052 ]

講師陣：いちのせき市民活動センター長・小野寺浩樹氏、一般社団法人ワカツク代表理事・渡邊一馬氏、東北学院大学情報学部教授／地域連携センター長・坂本泰伸氏、気仙沼市長・菅原茂氏

■ 発行したオープンバッジの詳細

バッジ名称： 令和7年度アクティブコミュニティ塾（第10期）受講証明書

発行元： 気仙沼まち大学運営協議会

取得条件： 気仙沼市・東北学院大学共催の令和7年度アクティブコミュニティ塾（第10期）全5回の講座を受講したこと

発行時期： 2026年3月

活用方法： SNS・電子ポートフォリオへの掲示が可能。URLアクセスのみで発行元・発行日・取得者情報を即座に第三者確認できる設計

■ 今後の展望--気仙沼から全国へ

気仙沼まち大学運営協議会では、今後もさまざまな形でオープンバッジの発行を予定しています。インフォザインは引き続き、デジタルバッジを通じて個人の多様な学びを可視化し、学校教育と社会教育をシームレスにつなぐ「学びの履歴（学習歴）の流通」を支援します。

今回の気仙沼市での実践は、地域コミュニティにおけるオープンバッジ活用の先行モデルとして、全国の自治体・生涯学習機関・まちづくり団体への展開を視野に入れた取り組みです。

■ 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の一環としての意義

本取り組みは、内閣府SIP第3期「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築（課題番号111）」における研究題目「生涯学び続ける社会における多指標・多観点・多視点による評価・認証システムの開発」（共同研究代表者：東北学院大学・稲垣忠）の一環として実施されます。

京都大学の緒方広明教授を中心とする研究チーム、株式会社内田洋行、そしてインフォザインの協力体制により、2027年度まで継続的な発行と効果測定を行い、日本全国の地域コミュニティに応用可能な「学びの評価モデル」の構築を目指します。

・SIPポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築のページ

URL：https://www.jst.go.jp/sip/index.html

・プロジェクト概要ページ：https://eds.let.media.kyoto-u.ac.jp/sip3/project/inagaki/

・稲垣研究室のWEBサイト：https://www.ina-lab.net/

■ 取り組みの詳細

気仙沼まち大学運営協議会・アクティブコミュニティ塾での実践〈気仙沼の生涯学習を、デジタルバッジで証明〉についての詳しい内容を弊社ブログに掲載しています。

https://www.infosign.co.jp/blog/active-community

【オープンバッジファクトリーについて】

国際技術標準規格「Open Badges 3.0」準拠のデジタルバッジ作成・発行・管理クラウドプラットフォーム。教育機関・企業・NPO・自治体の幅広い用途に対応。API対応により外部システムとの連携による自動発行も実現。

オープンバッジファクトリーの詳細はこちら(https://www.infosign.co.jp/obf)

【株式会社インフォザインについて】

2001年設立。オープンソース・オープンスタンダードを活かした教育テクノロジーの導入・展開を支援。2023年12月、Open Badge Factory社（フィンランド）と日本国内独占販売契約を締結。CBTプラットフォーム「TAOクラウド」も提供。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社インフォザイン

e-mail：obf@infosign.co.jp

公式HP： https://www.infosign.co.jp/

〒110-0008 東京都台東区池之端1丁目2-18 NDK池之端ビル4F