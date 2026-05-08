450MHz LTE：ブラジルのための強力でスマートなグリッド

ベロ・オリゾンテ、ブラジル、2026年5月7日/PRNewswire/ -- 毎日、何百万人ものブラジルの人々がボタンを押しています。コンピュータの電源を入れる。生産機械をスタートさせる。そしてエネルギーは簡単に生まれる。しかし、そのボタンの裏にあるものは、限りなく複雑になっています。新しい技術、新しい消費パターン、そして新しい品質基準が生まれ、需要が変わったのです。そして、この新たなシナリオのなかで経済的野心を抱くためには、あることが絶対条件であることに変わりはありません。それは、利用可能で、継続的かつ効率的なエネルギーです。

ブラジルの 電力部門は、世界でも最大かつ最も複雑なもののひとつです。約9,000万台の住宅用分電盤。 700,000 キロメートル以上におよぶ配電網。決して止まることが許されないいインフラ。そして、 CEMIGはまさにこのような状況の中で生まれたのです。Companhia Energética de Minas Gerais（CEMIG）は、デジタル・トランスフォーメーションの推進を決定しました。

CEMIGのVPI/TC部門でネットワーク・通信プロジェクトマネージャーを務めるSandro Bernardes氏は次のように述べています。：CEMIG は発電、送電、配電、商業化を手掛けるブラジル最大の総合電力会社とされています。ミナス・ジェライス州には774の市町村があり、900万人以上の顧客が当社のコンセッション・エリア全体で供給を受けています。CEMIG は、ブラジル国内でも有数の広大な送電網を運営しており、ミナスジェライス州の住民に質の高い電力を供給すること、主要都市から農村部まで、また産業から農業関連事業に至るまで、安全な電力を届けることを使命としています。この責任を果たすため、 CEMIG は、

変電所の数を倍増し、容量を拡大し、運営をモダナイゼーションするという、史上最大の投資計画を実行しています。しかし、この拡大を維持するには限界があります。当社の通信ソリューションの提供範囲が拡大する中、CEMIGの（ ）電力システムは、ミナスジェライス州の住民に対し、より高い安全性、品質、および強靭性を提供できるよう、その規模を拡大し続けています。当社の通信インフラは、この成長に歩調を合わせ、すべての施設に整備される必要がありました。

このような状況下で、 CEMIG は戦略的パートナーを求めていました。Huaweiは、電力ソリューションに関して定められた要件を技術的に満たす最良の提案を提示したため、公開入札を経て選定されました。Huaweiの電力eLTEプライベート・ネットワーク・ソリューションにより、 CEMIG は州全域をカバーする大容量通信ネットワークを運用し、当社のコントロールセンターから一元的に管理することになります。 CEMIGにとって、このパートナーシップは単なる技術の枠を超えたものです。これは、最高の費用対効果を持つ効率的な資本配分を意味します。また、資産のモダナイゼーションも可能となります。さらに、 適切な電気通信システムは、安全な運用と自動化のために不可欠です。この分野の次のステップは、LTEなどのプライベート・ネットワークの採用です。そして、 CEMIGは、社内外の調査を行った結果、450MHzの周波数を選択しました。この周波数は3GPP標準に従い、成熟したエンド・ツー・エンドのエコシステムを提供します。広範囲をカバーし、大規模な接続を可能にします。高い信頼性と高いコスト効率を実現します。エネルギー部門において世界的に採用されています。そして、Huaweiは電力ソリューションのリーディング・プレイヤーの一角となります。

Huaweiの電力eLTEプライベート・ネットワーク・ソリューションの詳細はこちら：https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g

ビデオを見る：

https://e.huawei.com/en/videos/campaign/grid/0d952146b07f46c5af1b3a700a1d4898

（日本語リリース：クライアント提供）

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