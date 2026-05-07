札幌通運、北海道内で定温物流体制を強化

株式会社ロジネットジャパン

株式会社ロジネットジャパン（本社：北海道札幌市 代表取締役社長執行役員 橋本 潤美）の連結子会社である札幌通運株式会社（本社：北海道札幌市 代表取締役社長執行役員 齊藤 穣）は、事業エリアである北海道内において、一定の温度を保ちながら商品を保管・輸送する「定温物流」体制を強化いたします。

2025年は、全国で夏の平均気温が統計開始以来最も高くなり、記録的な猛暑となりました。また、北海道においても夏（6～8月）の平均気温が歴代1位の高温になったほか、北見市ではシーズンの最高気温が39.0℃を記録するなど過酷な暑さが続きましたが、気象庁の発表では、今年も平年を上回る高い気温となることが予想されています。

札幌通運は、2026年度より、厳しさを増す気候変動と多様化する顧客ニーズに対応するため、全道で定温輸送対応車両を増車するとともに、札幌圏の主力倉庫の定温化対応を強化し、気候環境に最適化した物流サービスを拡充します。

定温輸送対応トレーラー定温輸送対応トラック

＊定温輸送とは

食品などの品質を保つために、適切な温度を保ったまま物品を保管・輸送する方法。温度制御装置により、10度～20度を保って輸送するもので、常温、冷蔵・冷凍とは異なる。庫内の温度を外気温より低く、一定に保つことで、温度による品質変化に敏感な商品を安全に保管・輸送することができる。

１．設備内容と運用体制

２．今後の展開

- 定温輸送対応車輛札幌地区と道内各拠点を結ぶ幹線輸送、および、道内各拠点での配送網に定温輸送対応車両を増車することで、安定した温度帯での輸送を強化。- 定温対応倉庫道内最大の物流集積地である「大谷地流通業務団地」内に位置する「大谷地倉庫」の定温対応エリアを拡大。当社グループの札幌圏の主力倉庫であり、JRコンテナ基地や道央自動車道・札樽自動車道へのアクセスも良好な、道内幹線輸送の起点倉庫の定温化対応を強化。

当社グループでは、北海道から沖縄までを網羅する全国ネットワークと、陸・海・空の様々な輸送手段を活用した物流サービスを「LNJEX」というブランド名で展開しています。

当社グループでは、北海道エリアにおける定温化対応の強化を皮切りに、全国でこの取り組みを拡大いたします。気候変動の進行や顧客ニーズに最適な物流インフラの整備とサービスの提供によりLNJEXの拡大と、安全・高品質な物流体制の強化を進めてまいります。

【株式会社ロジネットジャパンについて】

当社は、札幌市に本社を置き、北海道、東日本、西日本、九州と全国4ブロックに事業会社を構え、トラックや鉄道コンテナ等の物流、倉庫、航空貨物から国際物流まで、日本全域にサービスを展開する総合物流企業グループです。

当社ホームページURL：

https://www.loginet-japan.com/

（本件に関するお問い合わせ先）

株式会社ロジネットジャパン 経営企画管理本部 広報・宣伝担当（小川、前田）

お問い合わせフォーム：https://www.loginet-japan.com/ja/list/contact2.html