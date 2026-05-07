第4次ブーム到来中！！30周年のたまごっち×ピルクル400 初コラボ実現！まめっちなど大人気たまごっちがパッケージ16種に登場！数量限定発売。人気商品も当たるキャンペーンも同時開催

日清ヨーク株式会社

日清ヨーク株式会社（社長:前田 健二）は、今年誕生から30周年を迎え、昨今の平成レトロブームで盛り上がりを増す「たまごっち」とコラボレーションし、2026年5月10日（日）より「ピルクル400×たまごっち みんなでつづけよう！キャンペーン」を実施します。

本キャンペーンは、5月11日（月）より数量限定で新登場する「ピルクル400」と「たまごっち」のコラボパッケージの発売に合わせて実施します。対象商品を購入し応募すると、まめっち、みみっちなど全12種類の、ぷっくりとしたアップリケ刺繍が可愛い「ぬいピン Tamagotchi Paradise コンプリートBOX（12種）」や、一時完売のラインナップもあった人気商品「ぷりぬいぷち」（まめっち、みみっち、くちぱっち、くりてん）といった豪華たまごっちグッズが計505名様に当たります。また、応募者には全員、オリジナル待ち受け画像をプレゼントいたします。

コラボパッケージは全16種類。特定保健用食品の「ピルクル400 65ml×10」に加え、「糖類・カロリー50%オフ 65ml×10」、「鉄分 65ml×10」、「Ca&V 65ml×10」が対象です。まめっちやくちぱっちなど定番の人気たまごっちや、みゃおっち、いるかっちなど新しく発見されたたまごっちが全16種類のパッケージに登場します。

＜ピルクル400×たまごっち みんなでつづけよう！キャンペーン 特設サイト URL＞

https://www.pilkul.jp/cp26-400campaigns/

■「ピルクル400×たまごっち みんなでつづけよう！キャンペーン」について

たまごっちは1996年に誕生して今年2026年が30周年です。近年、SNSを中心に大きな話題となっている「平成レトロ」「平成女児」ブームの影響もあり、20～30代を中心にたまごっち本体や関連グッズの流行が再燃し、さらに親子二世代でも一緒に楽しむ姿が見られています。

この度、そんな盛り上がりを増す「たまごっち」と、「ピルクル400」の初コラボキャンペーンが実現。子どものころに遊んでいた懐かしいたまごっち。そしていま新しくたまごっちを楽しんでいる子ども・親子。たまごっちファンはもちろん、親子二世代でも、生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株が入ったピルクル400シリーズをたまごっちを毎日お世話するように、日々の習慣に取り入れていただきたいという想いでコラボが実現しました。本コラボパッケージ商品を楽しく集めたり美味しく飲んでいただいたりと、毎日の家族の健康に役立ててもらいたいと考えています。

対象商品を購入し応募すると、人気たまごっちのグッズが抽選で合計505名様に当たります。

＜ピルクル400×たまごっち みんなでつづけよう！キャンペーン 特設サイト URL＞

https://www.pilkul.jp/cp26-400campaigns/

＜ピルクル400×たまごっち みんなでつづけよう！キャンペーン 応募ページURL＞

https://campaigns.pilkul400.jp/

【キャンペーン詳細】

■応募期間：2026年5月10日（日）00:00～6月20日（土）23:59

レシート有効期間：2026年5月9日（土）～2026年6月20日（土）

※対象となるレシートは、期間内に発行されたものに限ります。

■対象商品：ピルクル400 65ml×10

ピルクル400 糖類・カロリー50%オフ 65ml×10

ピルクル400 Ca&V 65ml×10

ピルクル400 鉄分 65ml×10

＜Aコース＞3個購入で応募

■応募方法：「ピルクル400」シリーズの対象商品を3個お買い求めいただき、応募画面の案内に従って必要事項を入力のうえ、お買い上げいただいたレシートを撮影し、画像をアップロードしてご応募ください。

■賞品・当選人数：

ぬいピン Tamagotchi Paradise コンプリートBOX（12種）：5名様

※画像はイメージです。

ぷっくりアップリケ刺繍がかわいい、たまごっちの「ぬいピン」全12種のコンプリートBOXです。新作たまごっち「Tamagotchi Paradise」に登場する、定番の人気たまごっちや新しく発見されたたまごっちが集結。裏面は安全ピンが付いていて、色々なところにつけられて楽しいアイテムです。

本体サイズ：高さ約75mm

キャラクター：まめっち、みみっち、ふらわっち、みゃおっち、じぇむっち、くちぱっち、いるかっち、かわずっち、あほろぱっち、めんだこっち、もんがっち、ほーほっち

＜Bコース＞1個購入で応募

■応募方法：「ピルクル400」シリーズの対象商品を1個お買い求めいただき、応募画面の案内に従って必要事項を入力のうえ、お買い上げいただいたレシートを撮影し、画像をアップロードしてご応募ください。

■賞品・当選人数：

ぷりぬいぷち （全4種・各125名様）※種類は選べません。

※画像はイメージです。

まめっち、くちぱっち、みみっち、くりてんのぷりぬいぷち。たまごっち/Tamagotchi【公式】YouTube「たまアニメーション」デザインの人気商品です。てのりサイズなので持ち運びにもおすすめです。※種類は選べません。

※サイズ：高さ約70mm

＜応募者全員 特典＞

期間中に応募した方全員に、たまごっち×ピルクル400のオリジナル待ち受け画像をプレゼントいたします。今回だけの特別な待ち受け画像をぜひお楽しみに。

【キャンペーンに関するお問い合わせ先】

[TEL] 03-6633-2509

[受付期間] 5月10日～７月31日

[受付期間]10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

[メール] info＠campaigns.pilkul400.jp

■たまごっち×ピルクル400 コラボパッケージ 詳細

「ピルクル400×たまごっち みんなでつづけよう! キャンペーン」限定パッケージは、5月11日（月）以降順次、数量限定で新発売。昔から人気の高いまめっちやくちぱっち、みみっちなどの定番キャラクターから、2025年7月に発売された新作のたまごっち「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」に登場するみゃおっち、いるかっち、ほーほっち、あほろぱっちなど全16種類のデザインをご用意。いずれも30周年を記念してデザインされた、宇宙がテーマの可愛らしいデザインになっています。是非様々なたまごっちをお手に取ってみてください。

■「ピルクル400 たまごっちパッケージ」

・ピルクル400 65ml×10

まめっち、めめっち、ぎんじろっち、みゃおっちの全4種

・ピルクル400 糖類・カロリー50%オフ 65ml×10

みみっち、ラブリっち、ききっち、いるかっちの全4種

・ピルクル400 鉄分 65ml×10

くちぱっち、メロディっち、ぴゅえるっち、ほーほっちの全4種

・ピルクル400 Ca&V 65ml×10

ふらわっち、くろまめっち、くりてん、あほろぱっちの全4種

＜天面＞

■商品概要

ピルクル400は、生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株が400億個 (65mlあたり) 含まれた特定保健用食品です。

許可表示：生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株の働きにより、腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保ちます。毎日のおなかの健康が気になる方に適した飲料です。

１日当たりの摂取目安量：1日65mlを目安にお召し上がりになると効果的です。

「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり健康がより増進するものではありません。

※「ピルクル400 糖類・カロリー50%オフ（機能性表示食品）」、「ピルクル400 Ca&V（栄養機能食品）」、「ピルクル400 鉄分（栄養機能食品）」は特定保健用食品ではありません。

＜「ピルクル400」公式サイトURL＞https://www.pilkul.jp/pilkul400/

■たまごっちについて

【たまごっちとは】

「たまごっち」は1996年に「デジタル携帯ペット」というコンセプトで発売され、当時の女子高生を中心に大ブームを巻き起こしました。その人気は日本だけに留まらず、世界各地で愛され、2025年7月には全世界累計出荷数が1億個を突破しています。

＜『たまごっち』 公式サイト＞https://tamagotchi-official.com/jp/

【Tamagotchi Paradiseについて】

2025年7月12日（土）より発売された新しいたまごっち。新機能の「ズームダイヤル」で「たまうちゅー」「たまふぃーるど」「たまごっち」「たまさいぼー」の宇宙～細胞規模まで4段階でお世話ができ、25の育成メニューで大忙しのお世話。りく・みず・そら、それぞれの育成環境やお世話の仕方によって、12種族、50以上のたまごっちに成長。さらにブリードして遺伝することで、50,000通り以上の多種多様な姿に成長。

■「ピルクル400 たまごっちパッケージ」に登場する新しく発見されたたまごっちについて

みゃおっち

いろんな表情を見せてくれるたまごっち。

警戒心が強めでちょっと怒りっぽいところもあるけど、じつはとっても甘えん坊。

いるかっち

遊ぶことが大好きでいたずらっ子なたまごっち。

つやつやぴちぴちボディーで元気いっぱい！だれとでもすぐに仲良くなれる。

ほーほっち

ぼーっとしているように見えて感覚がするどいたまごっち。

よっぽど頭をフル回転させているからなのか、食べることが大好き。

あほろぱっち

頭のまわりの大きなヒレやしっぽがチャームポイントのたまごっち。

性格はメチャクチャ明るく陽気で、ノリもいいらしい♪

＜Tamagotchi Paradise 公式サイト＞https://tamagotchi-official.com/jp/series/paradise/

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