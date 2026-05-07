「やきゅうの本だな 拡大版」を開催！
公益財団法人野球殿堂博物館
「やきゅうの本だな 拡大版」の様子
4月11日 開催の様子
[表: https://prtimes.jp/data/corp/65589/table/146_1_eb3dfb5b9080521c495ce0c23adbb08b.jpg?v=202605070251 ]
「やきゅうの本だな」とは…
やきゅうの本だな
野球殿堂博物館図書室では、2026年5月より「やきゅうの本だな 拡大版」として、下記の日程で図書室を臨時開室いたします。当日の事前予約は不要ですので、お気軽にお立ち寄りください。
開催日によって、テーマを設けて特集展示を行います。当室はさまざまな野球の図書や雑誌を所蔵しています、その広さや深さにふれてみませんか？
「やきゅうの本だな 拡大版」の様子
4月11日 開催の様子
[表: https://prtimes.jp/data/corp/65589/table/146_1_eb3dfb5b9080521c495ce0c23adbb08b.jpg?v=202605070251 ]
「やきゅうの本だな」とは…
2025年より図書室の本や雑誌を気軽にご覧いただけるコーナーを図書室前に開設しております。
やきゅうの本だな
＜野球殿堂博物館図書室 概要＞
野球を中心にスポーツに関する約50,000点の資料を所蔵しています。図書や雑誌、スポーツ新聞を所蔵しており、資料はどなたでも閲覧・複写ができます。
図書室蔵書検索（OPAC）(https://bml.opac.jp/opac/Top)
＜図書室の利用について＞
図書室は、水・金・日に事前予約制にて開室しております。下記URLよりご予約ください。
図書室予約サイト(https://baseball-museum.stores.jp/reserve/baseballlibrary)