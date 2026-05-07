【Mr. CHEESECAKE YOUR CITY】人生最高のチーズケーキのポップアップストアを神奈川・愛媛・東京に出店！キャラメルのようなコクとアールグレイの華やかな香りを楽しむフレーバーが登場

株式会社 Mr. CHEESECAKE

株式会社Mr. CHEESECAKE（本社：東京都港区 代表取締役CCO：田村浩二）は、2026年5月中旬より期間限定ポップアップストア「Mr. CHEESECAKE YOUR CITY」を神奈川県、愛媛県、東京都へ順次出店します。店頭では、シグネチャーフレーバーに加え、キャラメルのようなコクとアールグレイの華やかな香りを楽しめる「Mr. CHEESECAKE Caramel Earl Grey / Bag」や、人気フレーバー3種のカップ商品を詰め合わせた「Mr. CHEESECAKE Petit Assortment（3個入り）」を販売するほか、東京都では公式オンラインストアにて好評いただいている「square roll cake」が登場します。

特設サイト：https://yourcity.mr-cheesecake.com(https://yourcity.mr-cheesecake.com)

より多くのお客様にご体験いただくため、全国各地にて展開しているポップアップストア「Mr. CHEESECAKE YOUR CITY」が、神奈川県・さいか屋 横須賀店、愛媛県・いよてつ高島屋、東京都・小田急百貨店町田店に期間限定オープンします。

店頭では、シグネチャーフレーバー「Mr. CHEESECAKE Classic / Bag」や、キャラメルのようなコクとアールグレイの華やかな香りを楽しめる「Mr. CHEESECAKE Caramel Earl Grey / Bag」を販売します。

さらに、バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す甘く爽やかな香りが特長の「Classic」と、キャラメルのようなコクのある味わいとアールグレイやオレンジの華やかな香りを楽しむ「Caramel Earl Grey」、ミルキーな味わいとクリアなコーヒーの香りを楽しむ「Cream Brew Coffee」を詰め合わせた「Mr. CHEESECAKE Petit Assortment（3個入り）」が登場。

また、小田急百貨店町田店では、公式オンラインストアにて好評いただいている「square roll cake」を販売します。本商品は、しっとり感とふんわり感を両立させた今までにない食感の生地に、貴重な烏龍茶「武夷岩茶」を加えた香ばしくも旨味のある味わいのクリームと、ピーカンナッツのプラリネを包みました。

“人生最高のチーズケーキ”があなたの街に訪れるこの機会に、ぜひ手にとってお楽しみください。皆様のご来店をお待ちしております。

ポップアップストア 店舗情報

■さいか屋 横須賀店

開催期間：2026年5月13日（水）～5月19日（火）

開催場所：1階 シーズンスペースA

■いよてつ高島屋

開催期間：2026年5月20日（水）～5月26日（火）

開催場所：地階中央特設会場

■小田急百貨店町田店

開催期間：2026年5月27日（水）～6月2日（火）

開催場所：地下1階 食料品売場 食品催事場

*いずれの店舗も各日の在庫がなくなり次第で販売終了となります

*混雑回避のため、整理券の配布や、店頭でお待ちいただく可能性がございます。予めご了承ください

*販売商品は予告なく変更する可能性がございます。予めご了承ください

おすすめ商品

◆Mr. CHEESECAKE Caramel Earl Grey / Bag

キャラメルのようなコクのある味わいとアールグレイやオレンジの華やかな香りをお楽しみいただけるフレーバー。フランスの"クレープシュゼット"というデザートから着想を得て、香ばしいキャラメルのような味わいの赤砂糖に、バニラとアールグレイの芳醇な香りを移した生クリームを混ぜ合わせ、仕上げにオレンジの酸味を加えました。濃厚な味わいの中に感じられるほのかな酸味と心地よい苦味をお楽しみください。

価格：\4,212（税込）

◆Mr. CHEESECAKE Petit Assortment（3個入り）

Mr. CHEESECAKEで人気のフレーバー3種のカップ商品を詰め合わせたアソートボックス。バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す甘く爽やかな香りが特長の「Classic」と、キャラメルのようなコクのある味わいとアールグレイやオレンジの華やかな香りを楽しむ「Caramel Earl Grey」、ミルキーな味わいとクリアなコーヒーの香りを楽しむ「Cream Brew Coffee」を限定Boxに詰めてお渡しします。ケーキの上はベイクド、下はレアのような1つで2つの食感をお楽しみください。

価格：\2,808（税込）

◆square roll cake

しっとり感とふんわり感を両立させた今までにない食感のロールケーキ。クリームは、貴重な烏龍茶「武夷岩茶」を加え、旨味と香り、コクのある味わいに仕上げました。おすすめの食べ方は、ケーキの底に忍ばせたプラリネが溶け出す全解凍。しっとりかつふんわりとした食感をご堪能ください。

価格：\3,996（税込）

*小田急百貨店町田店のみの販売です。さいか屋 横須賀店・いよてつ高島屋での販売はございません

◆Mr. CHEESECAKE Classic / Bag

レストランデザートのような濃厚かつ儚い口溶けと、バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りが特長のMr. CHEESECAKEのシグネチャーフレーバー。温度によって変化する味わいと香りを楽しめます。オリジナルの保冷バッグに入れてお渡しします。

価格：\3,996（税込）

◆BASQUE CHEESECAKE Original

Mr. CHEESECAKEがつくる、バスクチーズケーキ。焦がしバター、バニラ、黒糖など旨味が特長の素材を組み合わせることで、高温で焼き上げる際に生まれる香ばしい香りがケーキ全体から感じられます。そこへクリームチーズ、ヨーグルト、練乳を加え、ミルキーな味わいを足し、より滑らかな口溶けに仕上げるためにヨーグルトパウダーを加えました。いくつもの素材を組み合わせた重層的な味わい、そして外側の濃密な食感と内側のとろけるような食感のコントラストをお楽しみください。本商品は温かみを感じる色合いにMr. CHEESECAKEのロゴを施したシンプルかつ高級感あるボックスにお包みします。

価格：\3,996（税込）

*各店舗での販売商品詳細は特設サイト（https://yourcity.mr-cheesecake.com）からご確認ください

Mr. CHEESECAKEとは

フレンチレストラン出身のシェフ田村による感性と確かな技術でこれまでにない食感、香り、味を実現。バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りのチーズケーキや、香ばしい香りと、ムースのように淡い口溶けが特長のティラミスなど、レストランデザートのような濃厚かつスッと溶ける儚い食感を楽しめるスイーツをお届けしています。現在はオンライン販売に加え、東京駅構内のグランスタ東京店や羽田空港第1ターミナル内の羽田空港店、そして旗艦店であるGINZA SIX店を常設ストアとして展開。2026年6月に開業する商業施設「HAERA」に東海地方初の常設ストアとして名古屋栄店がオープンします。

URL：https://mr-cheesecake.com/

公式MAIL MAGAZINE：https://mr-cheesecake.com/pages/mail-magazine

メディアキット：https://mr-cheesecake.com/pages/media-kit

シェフ・田村 浩二 プロフィール

神奈川県三浦市生まれ。新宿調理師専門学校を卒業後、乃木坂「Restaurant FEU（レストラン フウ）」にてキャリアをスタート。ミシュラン二ツ星の六本木「Edition Koji Shimomura（エディション・コウジ シモムラ）」の立ち上げに携わる。表参道の「L'AS（ラス）」で約3年務めたのち、渡仏。World's 50 Best Restaurants 2019 の1位を獲得したミシュラン三ツ星のフランス南部マントン「Mirazur（ミラズール）」、一ツ星のパリ「Restaurant ES（レストラン エス）」で修業を重ね、2016年に日本へ帰国。2017年には、世界最短でミシュランの星を獲得した「TIRPSE （ティルプス）」のシェフに弱冠31歳で就任。 World's 50 Best Restaurants の「Discovery series アジア部門」選出、「ゴーエミヨジャポン2018期待の若手シェフ賞」を受賞。 2018年12月に株式会社Mr. CHEESECAKEを設立し、代表取締役に就任。人生最高のチーズケーキ「Mr. CHEESECAKE」を展開し、記憶に残る日常をおいしさという体験を通して作り続けている。