累計10万個販売の八丁堀カヌレ専門店「マツイノカヌレ」、武蔵小杉駅「Canvas βase」に初出店

松井製菓株式会社期間限定：宇治抹茶カヌレ(380円)

東京・八丁堀のカヌレ専門店「マツイノカヌレ」（運営：松井製菓株式会社、代表取締役：松井俊、本社：東京都中央区）は、2026年5月8日（金）から5月14日（木）までの7日間、東急電鉄武蔵小杉駅改札横のトライアルショップ「Canvas βase（キャンバス ベース）」にて、初の催事出店を実施いたします。期間中は毎朝八丁堀本店で焼き上げたカヌレを販売。期間限定の「宇治抹茶カヌレ」もあわせてお届けいたします。タワーマンションが立ち並ぶ武蔵小杉エリアの皆様へ、ご自宅用のおやつや手土産としてお楽しみいただけるラインナップをご用意いたします。

■ 武蔵小杉駅初出店、7日間限定の催事

累計販売数100,000個を突破したマツイノカヌレが、武蔵小杉エリアに初進出します。

出店場所となる「Canvas βase」は、東急電鉄武蔵小杉駅改札横（旧定期券うりば跡地）に位置するトライアルショップ。1日約18万人が利用する駅の改札横という立地で、武蔵小杉エリアの皆様に焼きたてカヌレをお届けします。

■ 毎朝八丁堀で焼き上げたカヌレを、当日中にお届け

販売するカヌレは4種類(330円～)

マツイノカヌレでは「焼きたてが一番おいしい」を信条に、期間中の全日程において、八丁堀本店で当日朝に焼き上げたカヌレを武蔵小杉「Canvas βase」へ持ち込み販売いたします。

外はカリッと香ばしく、中はラム酒とバニラが香るしっとりとした生地。1日640個を予定しており、売り切れ次第終了となります。

■ 期間限定「宇治抹茶カヌレ」を販売

期間中は、期間限定フレーバーとして「宇治抹茶カヌレ」を販売します。京都・宇治産の高品質な抹茶を使用し、カヌレ生地に抹茶の深い香りと程よい苦みを重ねた一品です。

■ 八丁堀の焼きたてカヌレを、武蔵小杉で

マツイノカヌレは、2025年6月に東京・八丁堀にオープンしたカヌレ専門店です。ラグジュアリーホテル「1 Hotel Tokyo」でも採用されているほか、八丁堀本店および全国20店舗以上の取引先で販売されており、累計販売数は100,000個を突破しています。

■ 武蔵小杉エリアの皆様へ、手土産・お持ち帰り需要に対応

中央区八丁堀の路地裏に店舗をかまえています

武蔵小杉駅周辺は、共働き世帯やタワーマンション住民の方が多く、ご自宅用の上質なおやつや、ご近所への手土産需要が高いエリアです。1個から購入可能なバラ売りでご用意し、お仕事帰りの手土産としてもお気軽にご利用いただけます。

■ 出店概要

■ 店舗概要

- 期間：2026年5月8日（金）～5月14日（木）- 場所：Canvas βase（キャンバス ベース）／東急電鉄武蔵小杉駅改札横- 住所：神奈川県川崎市中原区小杉町三丁目472番 東急電鉄武蔵小杉駅構内- 時間：14:00～20:00 ※売り切れ次第終了- 販売数量：1日640個予定（販売状況により変動の可能性あり）- 価格帯：330円（プレーン）～380円（宇治抹茶）／いずれも税込

マツイノカヌレ 八丁堀本店

■ 会社概要

■ 報道関係者からのお問い合わせ先

- 所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-27-14- オンラインストア：https://matsui-no-canele.square.site/- 公式Instagram：https://www.instagram.com/matsui_no_canele_tokyo/- 会社名：松井製菓株式会社- 代表者：代表取締役 松井俊- 事業内容：洋菓子の製造・販売

Mail：matsui@matsuinocanele.com