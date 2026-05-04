コロンビアのスター・ウォーズコレクション 今年は話題の映画からインスパイア『STAR WARS:THE MANDALORIAN AND GROGU』

株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

1938 年の創業以来、常にオリジナリティが高くイノベーティブなアウトドアウェアを提供し続ける「コロンビア」（株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン新宿区新宿6-27-30 7F 代表：マッスィモラッザリ）が毎年提案している「STAR WARS」コレクション企画が今年も登場！今年は、「スター・ウォーズの日」であるMay the 4th(5月4日)に店頭にて販売開始します。（オンライン販売は2026年5月7日（木）から開始となります）

今年、日米同時公開となる『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』をテーマに、今やコロンビアを象徴するアイテムの一つとして多くの人に愛され、今年30周年を迎えるフィッシングシャツのBahama Shirt（バハマシャツ）にデザインしました。

2026年5月4日（月）にCOLUMBIA TOKYO FLAGSHIP店およびコロンビア南堀江店にて発売。

またコロンビア公式ウェブサイトでは2026年5月7日（木）に販売開始となります。

※事前のお取り置き、ご予約は対応致しかねます。店舗ではお一人様5点まで、オンラインストアでの販売では各アイテムお一人様1点までと制限させていただきます

■アイテム詳細

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』に着想を得たアートを落とし込んだオリジナルプリントを採用。吸湿速乾機能と通気性を高めるベンチレーションにより、暑い日でも快適な着心地を保ちます。収納に便利なユーティリティポケットと、紫外線から肌を守るサンプロテクション機能も備えています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/75300/table/190_1_8bb38ccd03b824a86d595827c0774a68.jpg?v=202605040151 ]

キッズサイズも展開します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/75300/table/190_2_9ed0127a525712d1d2d8d0d735787fe8.jpg?v=202605040151 ]

■発売日

2026年5月4日（月）店頭発売

※事前のお取り置き、ご予約は対応致しかねます。

※店舗ではお一人様5点まで、オンラインストアでの販売では各アイテムお一人様1点までと制限させていただきます。

※発売前日および開店前のお時間に店舗前で待機されるような行為は近隣へのご迷惑となりますためご遠慮ください。

※店舗での整理券などの配布は予定しておりません。

2026年5月7日（木）オンライン発売

■展開先

COLUMBIA TOKYO FLAGSHIP

住所: 東京都渋谷区神宮前6-27-8エムズ原宿

電話番号: 070-3131-1478

コロンビア南堀江店

住所:大阪府大阪市西区南堀江1-19-27山崎ビル1階

電話番号: 080-7486-6563

https://www.columbiasports.co.jp/shop/pages/starwars.aspx

■メディアの皆様へお願い

発売日である5月4日以前に記事を公開いただける場合は、

本プレスリリース１ページ目のキービジュアルを使用してください。

発売日5月4日以降に記事が上がる場合は、以下の画像を使用してください。

■読者からのお問い合せ先

株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

フリーダイヤル：０１２０-１９３-８０３

受付時間10：00～18：00（土日祝除く）