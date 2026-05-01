1500万円の未払い、泥沼の裁判沙汰！ 苛烈なトラブルや裏切りが飛び交う起業という戦場で地獄を見た男の生存戦略。書籍『元防衛事務官がネトゲ住人と起業して７つの会社を経営するようになった話』が本日発売！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年５月１日に書籍『元防衛事務官がネトゲ住人と起業して７つの会社を経営するようになった話』を刊行しました。

本書は、オンラインゲームで知り合った友人に誘われて、30歳で独立・起業した元防衛事務官の著者が、起業後に経験した数々のトラブルを振り返りながら、どん底を味わったからこそ語れる起業のリアルと、危機を乗り越え、成功を勝ち取るための実践的な知恵を明かした一冊。これから起業を目指す方、いままさに経営の荒波で奮闘している方におすすめの内容になっています。

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411871/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295411876/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18516339/

●オンラインゲームでの出会いが運命を変えた

世の中には、起業すれば年収が跳ね上がる、自由が手に入るといった成功の華やかさを語る本が溢れています。しかし、起業の裏側にある凄惨な現実を赤裸々に明かす本は、驚くほど少ないのが現状です。

元防衛事務官の著者は、青森にある海上自衛隊八戸航空基地でキャリアをスタートしました。実家のある茨城から遠く離れた、友人も、知り合いもいない土地で、孤独を紛らわすために始めたのがオンラインゲーム（ネトゲ）です。

著者はパソコンの画面を通して、生涯の相棒となる赤尾氏と出会います。赤尾氏は、20歳の若さですでに個人事業主として活動し、自らの腕一本で生計を立てていました。組織に縛られない自由奔放な生き方に衝撃を受けた著者は、赤尾氏と交流を重ねながら、自衛隊と対極にある「未知なる外の世界」に憧れを抱くようになります。

やがて、赤尾氏から「一緒に仕事をしよう」と誘われるようになると、著者の心は激しく揺れ動きました。

公務員の安定を享受し、このまま国防のバックオフィスで働き続けるのか。不確かではあっても、熱い自由な世界へと飛び込むのか。

著者は悩んだ末に、赤尾氏からの本気の説得を受け入れ、30歳で防衛事務官を退官。幹部にまで昇進していた自衛隊を離れ、赤尾氏と一緒に中国でのゲーム開発プロジェクトに参加することになりました。

●中国プロジェクトの頓挫。どん底の日々が始まる

防衛事務官という安定した身分を捨て、中国での活動へ足を踏み出した著者には、明確な起業のビジョンや輝かしい夢があったわけではありません。相棒である赤尾氏に誘われての、なりゆきに近い感覚での渡航でした。しかも、中国プロジェクトはまさかの半年で頓挫してしまいます。

日本に帰国し、福岡で家賃２万5000円の安アパートを借りた2人は、赤尾氏の知り合いから小さな仕事をもらい、なんとか食いつなぐ日々。それは、長く続くことになる受託地獄と借金生活の始まりでもありました。自分の力ではどうすることもできない現実に挫折し、防衛事務官時代の誇りは次第に崩れていきます。

膨らんでいく借金とクライアントの裏切り、1500万円の未払い、多重下請け、理不尽な契約、裁判沙汰……。

その後も、ありえないトラブルが次々と2人を襲います。著者はそれらを乗り越える過程で、経営者としての牙を磨いていきました。やがて、見えてきた年商１億円の道。2人はどのように成功を勝ち取っていったのか？

●地獄を見たからこそ伝えられる弱者が生き残るための戦略

ビジネスの世界では、卓越したアイデアや潤沢な資金、あるいは強固な人脈が成功の条件であると、しばしば語られます。しかし、著者はそのどれも持ち合わせていない、まさに弱者の状態から起業の旅を始めました。

本書では、著者が数々のトラブルを乗り越える過程で血肉としてきた実践的な知恵として、弱者が生き残るための９つの戦略を紹介しています。

１.会社は２人で経営する

２.トラブルは他人任せにしない

３.金融機関でお金を借りておく

４.取引先との交渉術

５.信頼を勝ち取るための仕事の流儀

６.しくじりから学んだ人や案件を選ぶ技術

７.正しいリスクヘッジのやり方

８.鋼のメンタルで逆境を乗り越える

９.人に会いに行く

これらには、起業を目指す方には、同じ地雷を踏まないための「予防接種」として、いままさに経営の荒波で奮闘している方には、明日を切り抜けるための「特効薬」として、役立つ内容が満載です。

起業や会社経営で挑戦し続けるかぎり、誰もが巻き込まれる「闇」。その切り抜け方を示した、すべてのビジネスパーソンにおすすめの一冊です。

▼目次構成

第１章 運命を変えたオンラインゲーム

第２章 受託地獄と借金生活

第３章 ゲーム業界の悪徳案件で裁判沙汰

第４章 見えてきた年商１億円の道

第５章 会社は２人で経営しなさい

●著者紹介

中舘修希（なかだて・なおき）

株式会社フルスタック代表取締役。1999年、防衛庁事務官（現・防衛事務官）として防衛庁（現・防衛省）に入庁し、約８年にわたり行政事務に従事する。法令や規程に基づく業務運営を担う一方、組織のIT化が進む過程で情報・IT分野にもかかわり、業務改善や運用上の課題について相談に応じてきた。防衛省を退官後、オンラインゲームを通じて知り合った友人と共に海外での個人事業を経験し、帰国後に法人を設立。以降、IT・クリエイティブ領域を中心に事業を展開する中で、数多くの経営上のトラブルに直面してきた。現在は、そうした経験を通じて得た視点をもとに、経営上のトラブル相談や社内システム導入の整理・設計などを行い、多くの課題に向き合いながら経営を続けている。

●書籍情報

『元防衛事務官がネトゲ住人と起業して７つの会社を経営するようになった話』

著者：中館修希（なかだて・なおき）

定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

体裁：四六判／240ページ

ISBN：978-4-295-41187-1

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2026年５月１日

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411871/

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