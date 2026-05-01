創作プラットフォーム「Nola」の小説レーベル『日常感ゼロな俺の青春崩壊ラブコメディ』、『伯爵様の不器用なオブリージュ』、『大嫌いな婚約者は理想の旦那様でした』5/2（土）より複数ストアにて配信開始！

株式会社indent

65万人を超える作家と企業をつなぐ創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※１」を提供する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形勇気 以下、「indent」）は、このたび、第一回Nola原作大賞受賞作含む、オリジナル小説レーベル「NolaブックスGlanz」（少年・青年ジャンル）「NolaブックスBloom」（少女・女性ジャンル）の新刊3作品を、2026年5月2日（土）より、電子書籍ストア「Amazon Kindle」など複数ストアにて単巻配信いたします。

異世界転移×魔王×タイムトラベル！新時代のラブコメファンタジー開幕！！

＜あらすじ＞

高校デビューを目論む落留咲真は運良く入学初日から正統派美少女・烏丸芽縷、オタク系美少女・煉獄寺薄華の二人と知り合いになることに成功する。が、その夜、彼は異世界へと召喚！？ 異世界の姫・チェルシーから「世界を救うために子作りを……」と言われ超展開に巻き込まれるがこれを拒否！ 彼は現代へと帰還する。高校生活を謳歌するつもりが次の日には咲真を追いかけチェルシーが転校生として現れる。さらに、芽縷と薄華の思いがけない正体や、咲真に秘められた特別な力まで明らかになり、彼の日常はあっさりと崩壊していくのだったーー。Nola原作大賞受賞の新時代ラブコメディ開幕！

＜編集部コメント＞

第一回Nola原作大賞受賞作が早くも登場です！圧倒的構成力で異世界とタイムトラベルをめぐるラブコメファンタジー作品であり、魅力あふれる3人のヒロインに愛されすぎるドキドキの描写とその真意に迫る怒涛の展開にご注目ください。王道であり斬新、そんな一作をお届けします！！

＜作品概要＞

・作品タイトル：日常感ゼロな俺の青春崩壊ラブコメディ～異世界の姫と魔王とタイムトラベラーと世界を救う話～

・著者：河津田眞紀

・イラスト：さなだケイスイ

・レーベル：NolaブックスGlanz

・クレジット：(C)︎2026 Maki Kawatsuta ・Keisui Sanada/株式会社indent

詳細はこちら :https://nola-novel.com/glanz/novels/v6oc8ll9b8i5

大正浪漫×スイーツが織りなす甘くてほろ苦い恋物語

＜あらすじ＞

パティシエになることを夢見る真尋は、ひたむきに努力中！ そんなある日、慈善活動で出会った伯爵の聡之に頼み込み、なんと下働きとして彼のお屋敷で働きながらお菓子を作れることに。さらに「これも勉強だ」と言われ、聡之に誘われるがまま夜会や観劇に参加していくうちに、真尋は今までには感じたことのなかった高鳴りを覚えていく。好きになっちゃいけない人なのに。葛藤する真尋の傍らで聡之も真尋が放っておけなくなっていて……？

＜編集部コメント＞

パティシエになるために突き進む真尋と、どこか厭世的だった伯爵の聡之が互いに影響しあい、身分差や立場の違いがある時代をひたむきに進んでいく前向きになれる一作です！ 作中に出てくる美味しそうなスイーツもご堪能ください！

＜作品詳細＞

・作品タイトル：伯爵様の不器用なオブリージュ～華麗で甘美なスイーツ浪漫～

・著者：梶本真夏

・イラスト：八千代ハル

・レーベル：NolaブックスBloom

・クレジット：(C)︎2026 Manatsu Kajimoto・Haru Yachiyo/株式会社indent

詳細はこちら :https://nola-novel.com/bloom/novels/gmhgqru5z1tm

アニメ化作家の未完作品がリブート！！

＜あらすじ＞

完璧王子様アレルギーのクラリッサは、自身の婚約者であるアルバートのキラキラした言動にげんなりしていた。どうにか嫌われようと様々な作戦を実行するものの、すべて失敗に終わり困まり果てていたが……あるとき、アルバートがじつは庶民感覚のある野良犬系だと知り、クラリッサはその内面に強く惹かれるのだった。そこから、理想の旦那様を見つけた彼女の一途で不器用なアプローチがはじまるのだけど……この恋の物語の結末はどうなることやら──。

＜編集部コメント＞

アニメ化した『妃教育から逃げたい私』をはじめ、様々な作品を手掛ける作家・沢野いずみ氏による、一途でつよつよヒロインのドタバタラブコメディです。過去に刊行されていた作品をNolaブックスBloomでの刊行にあたり、ビジュアルイメージを一新！ １巻と２巻を合本して大幅に加筆・修正を加えています！

＜作品詳細＞

・作品タイトル：大嫌いな婚約者は理想の旦那様でした～一途なわたしの恋の物語～

・著者：沢野いずみ

・イラスト：春野薫久

・レーベル：NolaブックスBloom

・URL：https://nola-novel.com/bloom/novels/g7eckfbh4

・クレジット：(C)︎2026 Izumi Sawano・Taku Haruno/株式会社indent

＜採用情報：作家の活躍の場を拡げる仲間を積極採用中！＞

詳細はこちら :https://nola-novel.com/bloom/novels/g7eckfbh4

indentは、創作プラットフォーム「Nola」の開発・運営を通して作家の皆さまの創作を支えながら、作品が広い世界へ羽ばたく仕組みづくりに取り組んでいます。

小説やマンガ、webtoonの編集、国内外の企業とのオリジナルIPの制作、カスタマーサクセス、組織を支える人事部門まで、幅広く採用を強化中です。

詳しくはこちら：https://www.wantedly.com/companies/indent

＜作家の皆さまへ：商業デビューを目指す皆さまの作品を随時募集しています＞

indentでは、「Nolaエージェント」「編集部の掲示板」「コンテスト・キャンペーンの開催」などの仕組みから、作家の皆さまの商業化を支援しております。創作プラットフォーム「Nola」において楽しく創作できる執筆環境に加え、プロの作家デビューや商業活動の道も拡げることができるよう、作家の皆さまとともに伴走するエージェントとなれるよう努めていきたいと思っています。

詳細はこちらからご覧ください：https://nola-novel.com/path-to-commerce/

＜企業の皆さまへ： IP創出を目指す企業の皆さまを随時募集しています＞

indentでは、「原作を生み出す作家が創作に集中できる環境づくり」と「企業と新たな才能の出会いによるIP創出の循環構築」を目指しています。漫画・webtoon・アニメなど、メディアミックスを見据えた新規IP開発や共同制作を希望する企業の皆さまからのご相談を随時受け付けています。indentが運営する「Nolaエージェント機能」では、65万人の作家が生み出した最大250万件超の原作基盤をもとに、未投稿の作品も含めた連携作品のスカウト・原作発掘が可能です。さらに、「編集部の掲示板」や「原作募集コンテスト」などの開催も合わせ、原作募集から発掘・制作までをワンストップで支援します。

企業のIP戦略に合わせたオリジナル原作の開発、共同制作のご相談など、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先： https://indent.co.jp/contact

※1）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

■株式会社indentについて

会社名：株式会社indent（https://indent.co.jp/）

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。