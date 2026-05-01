【加賀温泉郷】ゴールデンウィークは家族で楽しめる施設で特別な体験を

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一般社団法人加賀市観光交流機構

加賀温泉郷近郊にはご家族で楽しめるさまざまな施設があります。


今年のゴールデンウィークは、ちょっと特別な体験をしてみませんか？



【九谷満月】九谷満月茶碗まつり





開 催 期 間　5月2日（土）～6日（水）


お気に入りの一品を見つけてください。


初登場の 焼かない絵付け体験 は、なんと当日持ち帰りもＯＫです。



九谷満月


開 館 時 間　8：00～17：00


休　館　日　無休（釜めしまんぷくは火曜定休）


所　在　地　石川県加賀市中代町ル95の2


公式サイト　https://www.mangetsu.co.jp/



【ゆのくにの森】友禅の館・お菓子の館がリニューアルオープン

加賀伝統工芸村 ゆのくにの森では4月18日に「友禅の館」・「お菓子の館」がリニューアルオープンしました。


友禅の館では型染体験や香り袋体験が楽しめます。


お菓子の館にはイートインスペースができました！お菓子を召し上がりながらダイヤ型の額縁風窓からは、アンブレラスカイが眺められます。



ゆのくにの森


開 館 時 間　9：00～16：30


休　館　日　木曜日（祝日は営業　※4/30も営業）


所　在　地　石川県小松市粟津温泉ナ-3-3


入　館　料　大人550円 中・高校生440円 4歳以上330円


公式サイト　https://yunokuninomori.jp/



【月うさぎの里】うさぎさんのおひざタイム



開 催 期 間　5月2日（土）～6日（水）


ゴールデンウィークなど特別な期間のみ開催されるイベントです。


やさしくそっと触れ合ってくださいね。



月うさぎの里


開 館 時 間　9：00～16：00


休　館　日　無休


所　在　地　石川県加賀市永井町43-41


入　館　料　うさぎ広場 大人300円 小学生以下200円


公式サイト　https://www.tsukiusaginosato.com/




【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】


加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット


TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）/ 年中無休


公式サイト：https://www.tabimati.net



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