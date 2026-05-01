【加賀温泉郷】ゴールデンウィークは家族で楽しめる施設で特別な体験を

一般社団法人加賀市観光交流機構

加賀温泉郷近郊にはご家族で楽しめるさまざまな施設があります。

今年のゴールデンウィークは、ちょっと特別な体験をしてみませんか？

【九谷満月】九谷満月茶碗まつり

開 催 期 間 5月2日（土）～6日（水）

お気に入りの一品を見つけてください。

初登場の 焼かない絵付け体験 は、なんと当日持ち帰りもＯＫです。

九谷満月

開 館 時 間 8：00～17：00

休 館 日 無休（釜めしまんぷくは火曜定休）

所 在 地 石川県加賀市中代町ル95の2

公式サイト https://www.mangetsu.co.jp/

【ゆのくにの森】友禅の館・お菓子の館がリニューアルオープン

加賀伝統工芸村 ゆのくにの森では4月18日に「友禅の館」・「お菓子の館」がリニューアルオープンしました。

友禅の館では型染体験や香り袋体験が楽しめます。

お菓子の館にはイートインスペースができました！お菓子を召し上がりながらダイヤ型の額縁風窓からは、アンブレラスカイが眺められます。

ゆのくにの森

開 館 時 間 9：00～16：30

休 館 日 木曜日（祝日は営業 ※4/30も営業）

所 在 地 石川県小松市粟津温泉ナ-3-3

入 館 料 大人550円 中・高校生440円 4歳以上330円

公式サイト https://yunokuninomori.jp/

【月うさぎの里】うさぎさんのおひざタイム

開 催 期 間 5月2日（土）～6日（水）

ゴールデンウィークなど特別な期間のみ開催されるイベントです。

やさしくそっと触れ合ってくださいね。

月うさぎの里

開 館 時 間 9：00～16：00

休 館 日 無休

所 在 地 石川県加賀市永井町43-41

入 館 料 うさぎ広場 大人300円 小学生以下200円

公式サイト https://www.tsukiusaginosato.com/

【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】

加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット

TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）/ 年中無休

公式サイト：https://www.tabimati.net

【記事作成】

一般社団法人加賀市観光交流機構