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いつでもどこでも楽しめる、オーラルたばこ「VELO」、人気のひんやりベリーフレーバーから“強シゲキ”な 2銘柄が新たに登場
‐5月4日（月）より発売開始
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ、以下「BATジャパン」）は、オーラルたばこ「VELO」から、新たに「ベロ・アイシー・ベリーズ・インテンス※１」および「ベロ・アイシー・ベリーズ・エックスインテンス※1」の2銘柄を、2026年5月4日よりglo™ & VELO オフィシャルオンラインショップ※2、glo™ ストア 銀座、および全国のたばこ販売店※3にて順次発売します。
「VELO」は、白いパウチを、クチビルのウラにセットするだけで使用できるスウェーデン生まれの無煙たばこです。2025年3月に発売した「ベロ・アイシー・ベリーズ・ミディアム」は、力強いスペアミントの爽快感に、ラズベリー・ブルーベリー・ブラックベリーが混ざり合うジューシーなフレーバーが多くの方からご好評をいただいており、今回その人気を背景に、同シリーズにおいて新たに刺激の強い2銘柄を追加し、ラインアップを拡充します。
「ベロ・アイシー・ベリーズ・インテンス※１」はミディアムより強い刺激を、「ベロ・アイシー・ベリーズ・エックスインテンス※１」はさらにその上の刺激をお求めのお客様にお応えします。使用経験や嗜好に合わせてお選びいただける、幅広いラインアップとなっています。
スペアミントの爽快感にラズベリー、ブルーベリー、ブラックベリーが混ざり合うジューシーなベリーフレーバーを特長としています。清涼感と果実感のバランスが取れた味わいとともに、ミディアムより強い刺激を提供し、適度な刺激とフレーバーの両方を楽しみたい方に適した製品です。
「ベロ・アイシー・ベリーズ・エックスインテンス※１」
同様にスペアミントの清涼感とベリーのジューシーな味わいを組み合わせながら、より強い刺激を特長としています。インテンスより強い刺激を提供することで、しっかりとした刺激を求める方に向けた選択肢として展開します。
VELOについて
「VELO」は、たばこ葉のほか、水、植物由来成分、甘味料、アロマなどの厳選された材料が純白パウチに詰まっています。たばこ葉を燃焼も加熱もしないことから、煙もニオイも発生しない製品の性質上、いつでもどこでも楽しむことができます。また、紙巻たばこと比較して有害性物質の発生が99%低減※4されており、健康リスク低減の可能性を秘めた※5選択肢の一つです。日本においては2020 年2 月に福岡県にて発売されて以来、販売チャネルを徐々に拡大しています。今後も、変化するお客様の好みや嗜好に合わせて多様な刺激・フレーバーの製品を、より身近な場所、そして親和性の高い使用シーンで購入いただけるよう展開してまいります。
glo™ ストア 銀座にて、VELO製品が購入可能
glo™ ストア 銀座では、「ベロ・スピッフィー・スペアミント・ウルトラ」を除く、全てのVELO製品をご購入いただけます。また、ストア内では「VELO」の製品の内、シゲキレベルが「ミディアム」である6製品をお試しいただけます。
なお、公式ウェブサイトでは、メンバー登録後、お申込みいただくともれなく1製品の無料サンプルをお届けするキャンペーン「VELOサンプルプログラム( https://campaign.velo.com/jp/ja/sampling-program#step-4 )」も実施しております。
■製品概要
※1 本製品にフルーツの果実や果汁は含まれていません。
※2 公式オンラインストアはこちら：
・glo™ & VELO オフィシャルオンラインショップ：https://www.shopglovelo.jp/
※3 一部店舗では取り扱いがない場合がございます。
※4 本製品は健康へのリスクがないものではなく、依存性のあるニコチンを含有しています。本比較は、リファレンス紙巻きたばこ（タール約9mg）から発生する煙とVELOの使用時に放出される物質について、紙巻たばこの煙中からの削減優先度が独立して選定された、9種類の有害性物質の平均値に基づき評価したものです。
※5 紙巻たばこ喫煙からの完全な移行を前提とした、科学的根拠の重み付けに基づく。これらの製品に健康へのリスクがないことを意味するものではありません。これらの製品は依存性のあるニコチンを含みます。
※6 本製品に牛乳、茶葉又はそれらの抽出物は含まれていません。
※7 公式オンラインストアでは2026年5月7日（木）より発売開始となります。
オーラルたばこ「VELO」について
BATジャパンについて
BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）はマルチカテゴリーにわたる消費財ビジネスを牽引するグローバルカンパニーです。英国・ロンドンに本社を置き、47,000人以上の従業員を擁しています。
当社は「スモークレスな世界」への移行を加速させるため、長期的な持続可能性を見据えたポートフォリオ変革を推進しています。この変革に向け、当社スモークレス製品のユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げ、2035年までにグループ収益の50％以上をスモークレス製品から創出することを目標としています。当社のスモークレスブランドは世界で3,410万人超の成人に使用（2025年末時点）されており、これらの使用者の多くが紙巻たばこから完全に切り替え、または消費量を低減しています。
変革に向けた基盤となる考え方が「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」です。THRとは、喫煙を継続する可能性のある喫煙者に対して、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めたスモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを促す取り組みです。当社はTHRに関する考え方やエビデンスベースの知見、取り組みの変遷を「Omni™（オムニ）」を通じて公開するとともに、継続的に研究・科学分野の体制を強化しています。
BATジャパン（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン）は、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこに加え、加熱式たばこ、オーラルたばこといったスモークレス製品の輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo™）、ベロ（VELO）、ネオ（neo™）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。
掲載方法についてのお願い
BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。オーラルたばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
https://digitalpr.jp/table_img/1178/133742/133742_web_1.png
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ、以下「BATジャパン」）は、オーラルたばこ「VELO」から、新たに「ベロ・アイシー・ベリーズ・インテンス※１」および「ベロ・アイシー・ベリーズ・エックスインテンス※1」の2銘柄を、2026年5月4日よりglo™ & VELO オフィシャルオンラインショップ※2、glo™ ストア 銀座、および全国のたばこ販売店※3にて順次発売します。
「ベロ・アイシー・ベリーズ・インテンス※１」はミディアムより強い刺激を、「ベロ・アイシー・ベリーズ・エックスインテンス※１」はさらにその上の刺激をお求めのお客様にお応えします。使用経験や嗜好に合わせてお選びいただける、幅広いラインアップとなっています。
「ベロ・アイシー・ベリーズ・インテンス※１」
スペアミントの爽快感にラズベリー、ブルーベリー、ブラックベリーが混ざり合うジューシーなベリーフレーバーを特長としています。清涼感と果実感のバランスが取れた味わいとともに、ミディアムより強い刺激を提供し、適度な刺激とフレーバーの両方を楽しみたい方に適した製品です。
「ベロ・アイシー・ベリーズ・エックスインテンス※１」
同様にスペアミントの清涼感とベリーのジューシーな味わいを組み合わせながら、より強い刺激を特長としています。インテンスより強い刺激を提供することで、しっかりとした刺激を求める方に向けた選択肢として展開します。
VELOについて
「VELO」は、たばこ葉のほか、水、植物由来成分、甘味料、アロマなどの厳選された材料が純白パウチに詰まっています。たばこ葉を燃焼も加熱もしないことから、煙もニオイも発生しない製品の性質上、いつでもどこでも楽しむことができます。また、紙巻たばこと比較して有害性物質の発生が99%低減※4されており、健康リスク低減の可能性を秘めた※5選択肢の一つです。日本においては2020 年2 月に福岡県にて発売されて以来、販売チャネルを徐々に拡大しています。今後も、変化するお客様の好みや嗜好に合わせて多様な刺激・フレーバーの製品を、より身近な場所、そして親和性の高い使用シーンで購入いただけるよう展開してまいります。
glo™ ストア 銀座にて、VELO製品が購入可能
glo™ ストア 銀座では、「ベロ・スピッフィー・スペアミント・ウルトラ」を除く、全てのVELO製品をご購入いただけます。また、ストア内では「VELO」の製品の内、シゲキレベルが「ミディアム」である6製品をお試しいただけます。
なお、公式ウェブサイトでは、メンバー登録後、お申込みいただくともれなく1製品の無料サンプルをお届けするキャンペーン「VELOサンプルプログラム( https://campaign.velo.com/jp/ja/sampling-program#step-4 )」も実施しております。
■製品概要
※1 本製品にフルーツの果実や果汁は含まれていません。
※2 公式オンラインストアはこちら：
・glo™ & VELO オフィシャルオンラインショップ：https://www.shopglovelo.jp/
※3 一部店舗では取り扱いがない場合がございます。
※4 本製品は健康へのリスクがないものではなく、依存性のあるニコチンを含有しています。本比較は、リファレンス紙巻きたばこ（タール約9mg）から発生する煙とVELOの使用時に放出される物質について、紙巻たばこの煙中からの削減優先度が独立して選定された、9種類の有害性物質の平均値に基づき評価したものです。
※5 紙巻たばこ喫煙からの完全な移行を前提とした、科学的根拠の重み付けに基づく。これらの製品に健康へのリスクがないことを意味するものではありません。これらの製品は依存性のあるニコチンを含みます。
※6 本製品に牛乳、茶葉又はそれらの抽出物は含まれていません。
※7 公式オンラインストアでは2026年5月7日（木）より発売開始となります。
オーラルたばこ「VELO」について
製品やキャンペーンの最新情報は、公式ウェブサイトからもご覧いただけます。
・VELO公式ウェブサイト:https://www.velo.com/jp/ja/
・VELO公式ウェブサイト:https://www.velo.com/jp/ja/
BATジャパンについて
社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社
所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F
代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）
公式サイト： https://www.batj.com/
所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F
代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）
公式サイト： https://www.batj.com/
BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）はマルチカテゴリーにわたる消費財ビジネスを牽引するグローバルカンパニーです。英国・ロンドンに本社を置き、47,000人以上の従業員を擁しています。
当社は「スモークレスな世界」への移行を加速させるため、長期的な持続可能性を見据えたポートフォリオ変革を推進しています。この変革に向け、当社スモークレス製品のユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げ、2035年までにグループ収益の50％以上をスモークレス製品から創出することを目標としています。当社のスモークレスブランドは世界で3,410万人超の成人に使用（2025年末時点）されており、これらの使用者の多くが紙巻たばこから完全に切り替え、または消費量を低減しています。
変革に向けた基盤となる考え方が「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」です。THRとは、喫煙を継続する可能性のある喫煙者に対して、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めたスモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを促す取り組みです。当社はTHRに関する考え方やエビデンスベースの知見、取り組みの変遷を「Omni™（オムニ）」を通じて公開するとともに、継続的に研究・科学分野の体制を強化しています。
BATジャパン（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン）は、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこに加え、加熱式たばこ、オーラルたばこといったスモークレス製品の輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo™）、ベロ（VELO）、ネオ（neo™）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。
掲載方法についてのお願い
BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。オーラルたばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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