いつでもどこでも楽しめる、オーラルたばこ「VELO」、人気のひんやりベリーフレーバーから“強シゲキ”な 2銘柄が新たに登場











「ベロ・アイシー・ベリーズ・エックスインテンス※１」同様にスペアミントの清涼感とベリーのジューシーな味わいを組み合わせながら、より強い刺激を特長としています。インテンスより強い刺激を提供することで、しっかりとした刺激を求める方に向けた選択肢として展開します。