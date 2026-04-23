ワコールから生まれた下着屋さん ウンナナクールは、ノンワイヤーブラ『364（サンロクヨン）』レースタイプを2026年3月12日（木）から随時、 全国のウンナナクールショップ、ワコールウェブストア、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、Amazon、SHIROHATO、リバティハウス、intesucre、ONWARD CROSSET、andST、Shoplist、メルカリShopsにて発売しました。

『364(サンロクヨン)』は、“特別な1日”以外の364日を毎日楽しく過ごしてほしいという想いから生まれたノンワイヤーブラジャー。 しめつけ感の少ない快適なつけごこちと、シンプルでミニマルなデザインが魅力で、世代を問わず多くの女性たちに愛されてきました。

今回リニューアルされたレースタイプの『364』は、これまでの心地よさはそのままに、デザインも一新。 繊細で女性らしいレースを取り入れつつ、現代のライフスタイルに合ったつけごこちとフィット感へとアップデートしました。 特別じゃない日に着る、私のための下着。 『364』は、何気ない毎日をより快適に、自分らしく過ごすための一枚として生まれ変わりました。

https://store.wacoal.jp/disp/001400370950346/

商品概要

《ノンワイヤーブラ》

《ショーツ》

《総レースショーツ》

《Tバックショーツ》

《サニタリーショーツ》

ビジュアル

今回のビジュアルには、イメージモデルとしてシンガーソングライター／クリエイターのアマイワナさんを起用しています。

ビジュアル制作

れもんらいふさん問い合わせ中

シンガーソングライター、デザイナー、モデル、女優、その活動は既存の枠組みを超越する。新世代のマルチ・ポップ・アイコン。 昭和のテクノポップやニューウェーブの系譜を継ぎ、90年代の渋谷系や、当時のカルチャーシーンを現代の感覚に落とし込み、独自のスタイルを発信している。 2022年、米国アーティスト・Ginger Rootのミュージックビデオへの出演を機に世界中から注目を集める。以降、2023年の来日ツアー全公演、2024年の全米ツアーでは13都市、2025年にはZepp DiverCity公演でフロントアクトを務める。 また、「FUJI ROCK FESTIVAL」（2023・2025）への出演や、米国最大級の音楽フェス「Coachella Festival 2025」にゲスト出演した。 また、2024年、台湾ツアー、フェスに出演、2025年、台湾でのワンマンライブ成功や、2024年、インドの音楽フェス「Cherry Blossom Festival」への招聘など、海外の若者のインディーズシーンでも支持を獲得している。 2026年からは、テレビ神奈川の新音楽番組『カタマリ』のMCや、FM NACK5での自身初となるレギュラーコーナーがスタートする。

1975年京都府生まれ。2011年に、デザイン会社れもんらいふを設立。広告、ブランディング、CDジャケット、ドラマ制作、MV、CM制作など、さまざまなジャンルのデザインを手掛ける。映画監督としての作品「アイスクリームフィーバー」が2023年7月に公開。2024年には、東急プラザ原宿「ハラカド」に、事務所を移転させ、オープンな場所でのコミュニティ、ショップ、スクールなどが融合した新しい形のデザイン会社に取り組んでいる。 https://lemonlife.jp/

une nana cool (ウンナナクール) は、ワコールから生まれた下着屋さん。 努力や憧れは誰かのためにじゃなく、自分自身のため。 「女の子、登場」を合言葉に世の中の女の子を応援する下着をつくっています。