沖縄県うるま市の自然体験型施設「ビオスの丘」では、2026年4月18日(土)から5月10日(日)まで、春のフラワーイベント「らんの花祭りうりずん2026『らんの舞』」を開催します。


らんの舞と水牛


新緑の森の中に、藤のように垂れ下がる“下垂らん”約20万輪が咲き連なり、歩くほどに花が降りそそぐような春限定の“花のシャワートンネル”をお楽しみいただけます。


沖縄で一年の中でも特に過ごしやすい季節とされる「うりずん」。ビオスの丘では、この心地よい季節に合わせて、自然の森とらんの美しさが重なり合う、この時期だけの特別な花景色をお届けします。やわらかな新緑の中に、淡い色彩の花房が幾重にも連なる風景は、散策を楽しむ方はもちろん、写真を撮りたい方、旅先でゆったりと自然に癒やされたい方にもおすすめです。


らんの舞


「らんの舞」の見どころは、藤棚のように連なる下垂らんの花房がつくる立体的な景色です。頭上や目線の先まで花が揺れ、歩くたびに異なる表情を見せるため、園路そのものが特別な花の舞台になります。香りや光の透け感まで楽しめるため、春の沖縄旅行の思い出づくりにもぴったりです。


ビオスの丘のイメージ


■開催概要

イベント名： ビオスの丘 らんの花祭りうりずん2026「らんの舞」

開催期間　： 2026年4月18日(土)～5月10日(日)

営業時間　： 9：00～17：30(最終入園16：15)

会場　　　： ビオスの丘 園内

所在地　　： 沖縄県うるま市石川嘉手苅961-30

料金　　　： 展示観覧無料(別途入園料)

公式サイト： https://www.bios-hill.co.jp/