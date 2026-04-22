沖縄県うるま市の自然体験型施設「ビオスの丘」では、2026年4月18日(土)から5月10日(日)まで、春のフラワーイベント「らんの花祭りうりずん2026『らんの舞』」を開催します。





らんの舞と水牛





新緑の森の中に、藤のように垂れ下がる“下垂らん”約20万輪が咲き連なり、歩くほどに花が降りそそぐような春限定の“花のシャワートンネル”をお楽しみいただけます。





沖縄で一年の中でも特に過ごしやすい季節とされる「うりずん」。ビオスの丘では、この心地よい季節に合わせて、自然の森とらんの美しさが重なり合う、この時期だけの特別な花景色をお届けします。やわらかな新緑の中に、淡い色彩の花房が幾重にも連なる風景は、散策を楽しむ方はもちろん、写真を撮りたい方、旅先でゆったりと自然に癒やされたい方にもおすすめです。





らんの舞





「らんの舞」の見どころは、藤棚のように連なる下垂らんの花房がつくる立体的な景色です。頭上や目線の先まで花が揺れ、歩くたびに異なる表情を見せるため、園路そのものが特別な花の舞台になります。香りや光の透け感まで楽しめるため、春の沖縄旅行の思い出づくりにもぴったりです。





ビオスの丘のイメージ





■開催概要

イベント名： ビオスの丘 らんの花祭りうりずん2026「らんの舞」

開催期間 ： 2026年4月18日(土)～5月10日(日)

営業時間 ： 9：00～17：30(最終入園16：15)

会場 ： ビオスの丘 園内

所在地 ： 沖縄県うるま市石川嘉手苅961-30

料金 ： 展示観覧無料(別途入園料)

公式サイト： https://www.bios-hill.co.jp/