農産物市場：製品タイプ、用途、作物の種類、形態、流通チャネル、エンドユーザー別―2026年～2032年の世界市場予測
農産物市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均9.08%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、農産物市場調査レポートを発行・販売します。
「農産物レポート」では調達、製品開発、およびサプライチェーンの意思決定を支える、農業投入資材の動向と戦略的課題への明確な焦点を言及するほか、技術の導入、持続可能性への圧力、サプライチェーンのレジリエンスが、農業における製品開発、流通、およびビジネスモデルをどのように再定義しているかを分析します。
世界の農産物市場規模は、2025年に13兆1,100億米ドルと評価され、2026年の14兆1,800億米ドルから2032年には24兆1,000億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1988522-agricultural-product-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 農産物市場：製品タイプ別
第9章 農産物市場：用途別
第10章 農産物市場：作物の種類別
第11章 農産物市場：形態別
第12章 農産物市場：流通チャネル別
第13章 農産物市場：エンドユーザー別
第14章 農産物市場：地域別
第15章 農産物市場：グループ別
第16章 農産物市場：国別
第17章 米国：農産物市場
第18章 中国：農産物市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・農業における技術の導入がどのように影響していますか？
精密農業と自動化により、肥料や農薬のより効率的な使用が可能になり、労働への依存度が低下しています。
・2025年の米国の関税環境はどのような影響を及ぼしますか？
農業投入資材の調達、価格設定、流通経路に重大な複雑さを生じさせます。
・農産物市場における製品カテゴリーのセグメンテーションはどのようになっていますか？
肥料、農業機械、農薬、種子などの製品タイプごとに異なる市場力学があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、農産物市場調査レポートを発行・販売します。
「農産物レポート」では調達、製品開発、およびサプライチェーンの意思決定を支える、農業投入資材の動向と戦略的課題への明確な焦点を言及するほか、技術の導入、持続可能性への圧力、サプライチェーンのレジリエンスが、農業における製品開発、流通、およびビジネスモデルをどのように再定義しているかを分析します。
世界の農産物市場規模は、2025年に13兆1,100億米ドルと評価され、2026年の14兆1,800億米ドルから2032年には24兆1,000億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1988522-agricultural-product-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 農産物市場：製品タイプ別
第9章 農産物市場：用途別
第10章 農産物市場：作物の種類別
第11章 農産物市場：形態別
第12章 農産物市場：流通チャネル別
第13章 農産物市場：エンドユーザー別
第14章 農産物市場：地域別
第15章 農産物市場：グループ別
第16章 農産物市場：国別
第17章 米国：農産物市場
第18章 中国：農産物市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・農業における技術の導入がどのように影響していますか？
精密農業と自動化により、肥料や農薬のより効率的な使用が可能になり、労働への依存度が低下しています。
・2025年の米国の関税環境はどのような影響を及ぼしますか？
農業投入資材の調達、価格設定、流通経路に重大な複雑さを生じさせます。
・農産物市場における製品カテゴリーのセグメンテーションはどのようになっていますか？
肥料、農業機械、農薬、種子などの製品タイプごとに異なる市場力学があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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