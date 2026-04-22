新生児医療の「非侵襲」の切り札！経皮ビリルビン測定器、2032年1.11億米ドル市場の持続力
経皮ビリルビン測定器とは、皮膚表面に特定波長の光を照射し、その反射光の吸収特性を解析することで、体内のビリルビン濃度を非侵襲的に推定する医療用診断機器である。採血を必要とせず、痛みや出血、感染リスクを伴わない点が最大の特長であり、とりわけ新生児黄疸のスクリーニングおよび経過観察において臨床現場で広く用いられている。測定は短時間で完了し、医師や看護師がベッドサイドで即座に評価できるため、NICUや小児科外来など、迅速な判断が求められる医療環境との親和性が高い。製品は携帯型を中心に設計されることが多く、操作性、再現性、保守性が重視される傾向にある。近年では、多波長センサーやデジタル信号処理技術の進展により、肌色や外的環境の影響を低減する工夫が進み、診断補助機器としての信頼性が一段と高まっている。経皮ビリルビン測定器は、非侵襲医療という現代医療の潮流を象徴する存在として、新生児医療の現場に不可欠な基礎機器の一つに位置づけられている。
静かに拡大する非侵襲診断市場の構造
LP Information調査チームの最新レポートである「世界経皮ビリルビン測定器市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/598820/transcutaneous-bilirubin-meters）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが1.4%で、2032年までにグローバル経皮ビリルビン測定器市場規模は1.11億米ドルに達すると予測されている。新生児黄疸は世界的に発生頻度の高い症状であり、地域や医療制度の違いを超えて一定の診療需要が存在する。この普遍性が市場の底堅さを支えている。一方で、医療現場では検査効率の向上、医療従事者の業務負荷軽減、患者安全性の確保が同時に求められており、非侵襲で繰り返し測定可能な経皮方式は合理的な選択肢として定着してきた。2020年代前半にかけて市場は緩やかな成長を示したが、今後は数量拡大よりも高付加価値化や更新需要が中心となる構造へと移行しつつある。測定精度の安定性、データ管理機能、院内システムとの連携といった要素が、製品評価の重要な軸になっている点が、現在の市場を特徴づけている。
図. 経皮ビリルビン測定器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347622/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347622/images/bodyimage2】
図. 世界の経皮ビリルビン測定器市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、経皮ビリルビン測定器の世界的な主要製造業者には、Dräger、Mennen Medical、Philips、Konica Minolta、Beijing M&B Electronic Instruments、Ningbo David Medical Device、VECH MEDICAL、AVI Healthcare、NEORUBIN (RECOVE GROUP)、Dolphin Nanjing electronicsなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約70.0%の市場シェアを持っていた。
地域別市場と主要企業の競争軸
地域別に見ると、北米および欧州市場では、新生児医療体制が高度に整備されており、経皮ビリルビン測定器は既に標準的な診断補助機器として広く普及している。これらの地域では新規導入よりも、更新需要や上位機種への切り替えが市場を支えている。一方、アジア太平洋地域では出生数の多さと医療インフラ整備の進展を背景に、導入フェーズにある医療機関が多く、中長期的な成長余地が大きい。中国を中心とした新興市場では、価格競争力を持つローカルメーカーの存在感が増しており、市場構造に多様性をもたらしている。企業別では、Drägerを筆頭に、Mennen Medical、Philips、Konica Minoltaなどがグローバル市場で高い認知度を有し、技術力とブランド信頼性を武器に安定したポジションを確立している。上位企業は製品ラインアップの拡充と地域戦略の最適化を通じて、市場の成熟化に対応している。
静かに拡大する非侵襲診断市場の構造
LP Information調査チームの最新レポートである「世界経皮ビリルビン測定器市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/598820/transcutaneous-bilirubin-meters）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが1.4%で、2032年までにグローバル経皮ビリルビン測定器市場規模は1.11億米ドルに達すると予測されている。新生児黄疸は世界的に発生頻度の高い症状であり、地域や医療制度の違いを超えて一定の診療需要が存在する。この普遍性が市場の底堅さを支えている。一方で、医療現場では検査効率の向上、医療従事者の業務負荷軽減、患者安全性の確保が同時に求められており、非侵襲で繰り返し測定可能な経皮方式は合理的な選択肢として定着してきた。2020年代前半にかけて市場は緩やかな成長を示したが、今後は数量拡大よりも高付加価値化や更新需要が中心となる構造へと移行しつつある。測定精度の安定性、データ管理機能、院内システムとの連携といった要素が、製品評価の重要な軸になっている点が、現在の市場を特徴づけている。
図. 経皮ビリルビン測定器世界総市場規模
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図. 世界の経皮ビリルビン測定器市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、経皮ビリルビン測定器の世界的な主要製造業者には、Dräger、Mennen Medical、Philips、Konica Minolta、Beijing M&B Electronic Instruments、Ningbo David Medical Device、VECH MEDICAL、AVI Healthcare、NEORUBIN (RECOVE GROUP)、Dolphin Nanjing electronicsなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約70.0%の市場シェアを持っていた。
地域別市場と主要企業の競争軸
地域別に見ると、北米および欧州市場では、新生児医療体制が高度に整備されており、経皮ビリルビン測定器は既に標準的な診断補助機器として広く普及している。これらの地域では新規導入よりも、更新需要や上位機種への切り替えが市場を支えている。一方、アジア太平洋地域では出生数の多さと医療インフラ整備の進展を背景に、導入フェーズにある医療機関が多く、中長期的な成長余地が大きい。中国を中心とした新興市場では、価格競争力を持つローカルメーカーの存在感が増しており、市場構造に多様性をもたらしている。企業別では、Drägerを筆頭に、Mennen Medical、Philips、Konica Minoltaなどがグローバル市場で高い認知度を有し、技術力とブランド信頼性を武器に安定したポジションを確立している。上位企業は製品ラインアップの拡充と地域戦略の最適化を通じて、市場の成熟化に対応している。