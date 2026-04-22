Amazon、Echo Dot NBA公式認定エディションを発表

アマゾンジャパン合同会社

Echo Dot NBA公式認定エディション

Amazonは本日、Echo Dot NBA公式認定エディションの日本における販売開始を発表しました。価格は10,980円（税込）で、Amazon.co.jp（URL: https://www.amazon.co.jp/nba_echodot）にて本日より販売および出荷を開始します。

バスケットボールファンのための特別なEcho Dot

Echo Dot NBA公式認定エディションは、世界中で愛されるNBAやチームのロゴがデザインされた特別仕様のAlexa搭載スマートスピーカーです。NBA、レイカーズ、ブルズ、ウォリアーズ、セルティックス、ニックスの全6種類のデザインを用意し、リビングや寝室、書斎など、ご自宅のお好きな場所でNBAの世界観をお楽しみいただけます。「アレクサ、NBAの試合予定を教えて」、「アレクサ、NBAの試合結果を教えて」とAlexaに話しかけるだけで、NBAの試合予定や結果を手軽に確認いただくことができます。また、対応するFire TVシリーズとEcho Dot 2台を組み合わせて、迫力のホームシアターを構築し、Prime Videoでお気に入りのチームの試合を楽しむ事もできます*1。

NBA House Japan 2026 Presented by Primeにて展示

Echo Dot NBA公式認定エディション全6種は、Amazonがプレゼンティングパートナーとなる「NBA House Japan 2026 Presented by Prime」（主催：NBA、4月25日（土）26日（日）、シティサーキット東京ベイにて開催）の会場にて展示される予定です。会場では、3on3やダンクコンテストの優勝チームへ、総額100万円のAmazonギフト券とあわせ、Echo Dot NBA公式認定エディションがプレゼントされる予定です。

*1 コンテンツの視聴には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。またAlexaホームシアターについてはこちら(https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?ref_=hp_left_v4_sib&nodeId=GDFMQWDYT5MCAEA4)をご覧ください。

Amazonについて

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