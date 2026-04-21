プチバトー、衣料循環プログラム「#プチバトン」で買取ポイント10%アップキャンペーンを開催

株式会社プチバトージャパン

プチバトーは、着なくなった服を次の世代へつなぐ回収・再販プログラム「#プチバトン」で、買い取りポイントが通常より10%アップとなるキャンペーンを、2026年4月24日（金）から5月10日（日）まで開催いたします。

期間中、全国の回収店舗に「#プチバトン」対象品をお持ち込みいただくと、買い取りポイントが通常より10%アップとなります。ぜひこの機会に、着られなくなったプチバトーのお洋服をお持ち込みください。

詳細は下記URLよりご覧ください。

https://www.petit-bateau.co.jp/pages/petitbaton

■「#プチバトン」について

「#プチバトン」は、プチバトーの回収・買い取りプログラムです。国内10店舗の回収拠点にて、お客様の着なくなったプチバトーアイテムの回収・買い取りを行い、再販またはリサイクルを通じて服の循環を実践しています。

■子どもたちのアイデアが未来へつながる「サステナKIDS AWARD SDGs STATIONS 東急・相鉄沿線」に参加

プチバトーは、子どもたちがサステナブルな未来について考えるアワード「サステナKIDS AWARD SDGs STATIONS 東急・相鉄沿線」に、賛同企業として参加しました。本アワードは、小学生が企業や団体のSDGsの取り組みをテーマに、ポスター・3コマ漫画・動画などの形式で作品を制作するプログラムです。

プチバトーは、「#プチバトン」をテーマにミッションを出題。

「服を長く大切にすること」「次の人へつなぐこと」といった想いをもとに、子どもたちならではの自由な発想で多くの作品が寄せられました。2026年3月に開催された授賞式では、子どもたちの想いが詰まった作品が披露されました。

「未来につなぐ『#プチバトン』賞」受賞作品

応募作品の中から、プチバトーのミッションに基づき選出された「未来につなぐ『#プチバトン』賞」には、以下の3作品が選ばれました。

・松下 直央さん

環境への影響を問いかけるメッセージとともに、地球の変化を描いた印象的な作品。

・太田 旭飛さん

「どうぞ」「おもいで」「ありがとう」という言葉とともに、服が次の人へつながる様子を温かく表現した作品。

・渡邊 琴美さん

「もったいない」が「ありがとう」に変わるストーリーを描き、服をつなぐ価値を表現した作品。

子どもたちの自由な発想には、サステナブルな未来をつくるヒントが数多く詰まっています。

プチバトーは今後も「#プチバトン」を通じて、服を長く大切に着る文化を広げるとともに、次世代へと想いをつないでいく取り組みを続けてまいります。

授賞式の様子や詳細は、下記URLよりご覧いただけます。

https://blog.petit-bateau.co.jp/2026/0318/110141/

また、アワード受賞者が実際に店舗で「#プチバトン」を体験した様子は、下記URLよりご覧いただけます。

https://blog.petit-bateau.co.jp/2026/0420/195624/

※体験の様子を収めた動画はこちら

https://youtu.be/ccF7tpFguLw

PETIT BATEAUについて

1893年の創業以来、「確かな技術」に裏付けられた「やさしい着心地」と「洗練されたデザイン」で、子どもから大人まで支持され続けるフランスの国民的ブランドです。ライフスタイルに寄り添うプチバトーのアイテムは、あらゆる世代に愛されています。

【読者の方のお問い合わせ】

プチバトー・カスタマーセンター

Tel: 0120-190-770