KDDIアイレット、キャリア採用の選考プロセスに「AI 面接」を本格導入

KDDIアイレット株式会社

クラウド・マルチクラウド導入実績と最先端 AI 技術を統合し、AI の社会実装を加速する AI インテグレーターである KDDIアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高木 秀悟、以下 KDDIアイレット）は、キャリア採用における一次選考に対話型 AI 面接サービス「SHaiN」（株式会社タレントアンドアセスメント提供）を活用した AI 面接を2026年4月20日よりキャリア採用の選考プロセスへ本格導入することを発表します。



KDDIアイレットは2025年11月より段階的に試験運用を始め、従来の一次面接と比較して選考にかける期間の約5日の短縮を実現しました。AI インテグレーターとして AI の社会実装を推進する当社が、採用プロセスにおいても自社で AI を積極活用することで、候補者体験の向上と採用品質の両立を目指します。

■導入の背景と目的

IT 人材の需要が高まり続ける中、KDDIアイレットでは従来の一次面接における「面接官ごとの評価のばらつき」「日程調整に伴う双方の工数負担」「候補者の時間的・地理的制約」といった課題が生じていました。これらの課題を解決し、優秀なエンジニアや IT 人材の採用機会を最大化すると共に、候補者一人ひとりに対してより公平で負担の少ない選考体験を提供するため、AI 面接の導入を決定しました。



AI 面接の特長

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/454_1_02f5cb4acf6a46a068253af3586a60ea.jpg?v=202604210251 ]

なお、AI 面接の導入においては、株式会社タレントアンドアセスメントが提供する「SHaiN」を採用しました。「SHaiN」は、単なる録画面接ツールではなく、対話型 AI が面接官として機能する先進的なサービスです。東京大学大学院との共同研究によって開発された AI を基盤とし、EU AI 規制法（AI Act）への準拠を表明するなど、公正性と信頼性の確保を重視しています。



AI 面接サービス「SHaiN」サービスページ(https://shain-ai.jp/)





■ AI を活用した、求職者を深く知るための選考について

KDDIアイレットでは、AI が選考の合否を決定することは一切ありません。AI による分析結果は、候補者の強みや個性をより多角的に見つけるための「一つの参考情報」としてのみ活用しています。

私たちの選考では、必ず採用担当者がご提出いただいた映像を直接拝見し、価値観やポテンシャルを総合的に見つめながら、一つひとつ丁寧に確認を進めています。AI のサポートも借りながら「あなたらしさ」をしっかりと理解し、お互いにとって良い出会いとなるような温かい選考を大切にしています。

■ KDDIアイレット 経営企画本部 人財戦略部 採用セクション セクションリーダー 石田 篤志のコメント

日々の業務やプロジェクトに追われ、深夜や休日にしか自分のキャリアと向き合う時間がない。そんな多忙で優秀な皆様の『時間』と『熱意』を、私たちは何よりもリスペクトしています。だからこそ、24時間365日、皆さんの最高のタイミングで挑戦できる AI 面接を導入しました。



世間では AI 面接＝効率化と捉えられがちですが、我々は全く逆の考えを持っています。AI を活用することで偏見やブレをなくし、一人ひとりのスキルやカルチャーフィットをデータとして精緻に可視化する。つまり、皆さんがこれまで積み上げてきた確かな実力を、どこよりも『正当に、そして全力で評価する』ための AI 導入なのです。



自社に AI の最先端を取り入れ、使い倒していくのが KDDIアイレットのカルチャーです。しかし、どれほど技術が進化しても、お互いの想いをぶつけ合う最終面接や、最終的な合否の決断は、必ず私たち「人」が直接行ないます。AI が引き出した皆さんの素晴らしいポテンシャルをベースに、最後に皆さんの仕事への情熱や人間性の奥深さに触れ、共に働く未来を描くのは、私たち採用担当者であり、現場のメンバーたちです。AI という最高のテクノロジーと、人による真剣な向き合い。この二つを掛け合わせた私たちの選考に、ぜひ応募者の皆さんの『これまで培ってきたプロとしての誇り』をぶつけてほしいと思っています。

■ キャリア採用について

KDDIアイレットでは現在、クラウドエンジニア、インフラエンジニア、ソフトウェアエンジニアをはじめ、幅広い職種でキャリア採用を実施中です。

■ KDDIアイレットの AI 導入・活用における取り組みについて

- キャリア採用サイト(https://www.iret.co.jp/recruit/career/)- 採用説明会「うぇぶはち会」(https://www.iret.co.jp/recruit/career/event/web8/)- カジュアル面談(https://hrmos.co/pages/iret/jobs/0000999/apply)

KDDIアイレットは、2,500 社を超えるクラウド・マルチクラウド導入実績と最先端 AI 技術を統合し、AI の社会実装を加速する AI インテグレーターです。生成 AI が「試す」フェーズから「実務で成果を出す」フェーズへと移行する中、KDDIアイレットはお客様への支援にとどまらず、自社の事業・組織運営においても AI の実装を加速させています。



2025年には AI マネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 42001（AIMS）」の認証を取得し、責任ある AI 利用とガバナンス体制を国際基準のもとで確立しました。同年9月には全従業員を対象に次世代 AI プラットフォーム「Google Agentspace」を導入し、社内情報の検索時間を数時間から数秒へと大幅に短縮するなど、具体的な成果を積み上げています。



今回のキャリア採用への AI 面接導入も、こうした自社 AI 実装の取り組みの一環です。採用・人事領域においても AI を活用することで、KDDIアイレット自身が「AI を前提とした組織運営」のモデルケースとなることを目指しています。





【KDDIアイレット株式会社 会社概要】

会社名：KDDIアイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー29F

代表者：代表取締役社長 高木 秀悟

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI株式会社

事業内容：

・AI インテグレーションにより、AI の社会実装の加速を支援

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用、UI/UX デザイン制作

・「cloudpack」によるクラウド設計・構築、運用保守、セキュリティ支援

・「gaipack」による生成 AI 導入・活用支援および AI 駆動開発の推進

・KDDI グループと連携したクラウド開発支援





※ cloudpack の名称は、KDDIアイレット株式会社の登録商標です。