【導入事例】北里大学附属順天中学・高等学校が障害対応「実質ゼロ」の次世代教育基盤を確立。24時間365日の監視体制と全館Wi-Fiによる校内全域の安定通信を実現

【導入事例】北里大学附属順天中学・高等学校が障害対応「実質ゼロ」の次世代教育基盤を確立。24時間365日の監視体制と全館Wi-Fiによる校内全域の安定通信を実現