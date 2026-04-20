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【導入事例】北里大学附属順天中学・高等学校が障害対応「実質ゼロ」の次世代教育基盤を確立。24時間365日の監視体制と全館Wi-Fiによる校内全域の安定通信を実現
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、北里大学附属順天中学校・高等学校（所在地 東京都北区、学校長 長塚 篤夫）において、当社の製品・サービスが採用されたことを発表いたします。
■事例の概要
探究学習や1人1台端末の普及により、学校のネットワークは「あると便利」な存在から、「学びを支える基盤」へと変わりつつあります。「つながらない」ことは、授業そのものが止まることを意味します。北里大学附属順天中学校・高等学校でも、通信遅延や接続不良が顕在化し、従来のネットワーク環境の限界が浮き彫りになっていました。そこで同校が目指したのは、教職員や生徒が意識せずに使える“安定したICTインフラ”の実現です。全館Wi-Fi化と24時間365日のリモート監視により、校内どこでも安心して使えるネットワーク基盤を整備。ICTトラブルに煩わされることなく、教職員が本来の教育活動に集中できる環境が、大学附属校として深化する同校の学びを静かに支えています。
＜ネットワーク構成イメージ図＞
■導入の背景と課題
・探究学習・協働学習へのシフトで急増する通信量
・通信遅延や接続不良の頻発による授業や校務への影響
・障害発生時の原因切り分けにかかる運用負荷の増大
■採用の決め手
・24時間監視と予兆検知から復旧まで一気通貫の運用支援
・ネットワーク全体の稼働状況を直感的に把握できる監視ポータル
・学校環境を熟知したパートナーとの連携による信頼感
■導入後の効果
・校内全域で使える通信環境を整備して授業や校務の自由度が向上
‐「つながりにくい」箇所を重点的に見直すことで、校内全域で安定した無線環境を実現
‐教員用Wi-Fiの全館利用により、場所を問わず校務システムへのアクセスやオンライン会議が可能に
・障害対応「実質ゼロ」化で学習・教育活動に専念できる環境を構築
‐24時間365日のリモート監視体制により、従来発生していた通信トラブルが大幅に減少
‐教職員の運用負荷が軽減され、組織全体でインフラ対応に時間を割く必要がなくなった
・「予兆で防ぐ」運用転換により授業や校務を止めない安定基盤を確立
‐運用支援サービスによる常時監視で、ネットワークの異常兆候を早期に把握
‐問題発生前の対応が可能となり、トラブルの未然防止を実現
【お客様の声】
https://digitalpr.jp/table_img/631/133319/133319_web_1.png
●導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/junten/
■導入した主な製品・技術
・運用支援サービス「Net.Monitor」
‐ITインフラを24時間365日体制で運用監視
‐問題発生時は即時通知と迅速対応を可能とし、安心して運用継続ができる体制を整備
・自律型無線LANソリューション「AWC (Autonomous Wave Control) 」
‐チャンネルや電波出力を自律的に調整し、無線エリア内の電波干渉を最小化
・Wi-Fi 6対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ6702 GEN2」
‐IEEE 802.11ax 8x8ストリームに対応し、最大4.8Gbpsの大容量・高速化を実現
・次世代ファイアウォール「FortiGate 120Gシリーズ」(フォーティネット)
‐人工知能（AI）を活用したセキュリティと機械学習（ML）を統合し、あらゆる規模の脅威保護を実現
‐ネットワークを細部まで可視化することで、脅威に発展する前に、アプリケーション、ユーザー、デバ
イスの状態を把握
【北里大学附属順天中学校・高等学校 様について】
東京都北区に位置する私立中高一貫校。1834年創立の伝統を誇り、国際教育や探究学習を推進する。2026年4月より北里大学の附属校となり、校名を「北里大学附属順天中学校・高等学校」へ変更。高大連携を軸に高度な理数教育を展開し、専門性と国際性を兼ね備えた人材の育成を目指す、伝統と革新が共存する進学校である。
所在地…東京都北区王子本町1-17-13
開校…1834年
代表者…学校長 長塚 篤夫
URL…https://www.junten.ed.jp/
今後もアライドテレシスはお客様の快適なネットワーク環境のご支援が出来るよう、幅広い製品ラインナップ、様々な課題を解決する最新技術とサポートサービスをご用意してまいります。
注）記載事項は2026年4月現在の内容です。最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/junten/
■事例の概要
探究学習や1人1台端末の普及により、学校のネットワークは「あると便利」な存在から、「学びを支える基盤」へと変わりつつあります。「つながらない」ことは、授業そのものが止まることを意味します。北里大学附属順天中学校・高等学校でも、通信遅延や接続不良が顕在化し、従来のネットワーク環境の限界が浮き彫りになっていました。そこで同校が目指したのは、教職員や生徒が意識せずに使える“安定したICTインフラ”の実現です。全館Wi-Fi化と24時間365日のリモート監視により、校内どこでも安心して使えるネットワーク基盤を整備。ICTトラブルに煩わされることなく、教職員が本来の教育活動に集中できる環境が、大学附属校として深化する同校の学びを静かに支えています。
＜ネットワーク構成イメージ図＞
■導入の背景と課題
・探究学習・協働学習へのシフトで急増する通信量
・通信遅延や接続不良の頻発による授業や校務への影響
・障害発生時の原因切り分けにかかる運用負荷の増大
■採用の決め手
・24時間監視と予兆検知から復旧まで一気通貫の運用支援
・ネットワーク全体の稼働状況を直感的に把握できる監視ポータル
・学校環境を熟知したパートナーとの連携による信頼感
■導入後の効果
・校内全域で使える通信環境を整備して授業や校務の自由度が向上
‐「つながりにくい」箇所を重点的に見直すことで、校内全域で安定した無線環境を実現
‐教員用Wi-Fiの全館利用により、場所を問わず校務システムへのアクセスやオンライン会議が可能に
・障害対応「実質ゼロ」化で学習・教育活動に専念できる環境を構築
‐24時間365日のリモート監視体制により、従来発生していた通信トラブルが大幅に減少
‐教職員の運用負荷が軽減され、組織全体でインフラ対応に時間を割く必要がなくなった
・「予兆で防ぐ」運用転換により授業や校務を止めない安定基盤を確立
‐運用支援サービスによる常時監視で、ネットワークの異常兆候を早期に把握
‐問題発生前の対応が可能となり、トラブルの未然防止を実現
【お客様の声】
https://digitalpr.jp/table_img/631/133319/133319_web_1.png
●導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/junten/
■導入した主な製品・技術
・運用支援サービス「Net.Monitor」
‐ITインフラを24時間365日体制で運用監視
‐問題発生時は即時通知と迅速対応を可能とし、安心して運用継続ができる体制を整備
・自律型無線LANソリューション「AWC (Autonomous Wave Control) 」
‐チャンネルや電波出力を自律的に調整し、無線エリア内の電波干渉を最小化
・Wi-Fi 6対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ6702 GEN2」
‐IEEE 802.11ax 8x8ストリームに対応し、最大4.8Gbpsの大容量・高速化を実現
・次世代ファイアウォール「FortiGate 120Gシリーズ」(フォーティネット)
‐人工知能（AI）を活用したセキュリティと機械学習（ML）を統合し、あらゆる規模の脅威保護を実現
‐ネットワークを細部まで可視化することで、脅威に発展する前に、アプリケーション、ユーザー、デバ
イスの状態を把握
【北里大学附属順天中学校・高等学校 様について】
東京都北区に位置する私立中高一貫校。1834年創立の伝統を誇り、国際教育や探究学習を推進する。2026年4月より北里大学の附属校となり、校名を「北里大学附属順天中学校・高等学校」へ変更。高大連携を軸に高度な理数教育を展開し、専門性と国際性を兼ね備えた人材の育成を目指す、伝統と革新が共存する進学校である。
所在地…東京都北区王子本町1-17-13
開校…1834年
代表者…学校長 長塚 篤夫
URL…https://www.junten.ed.jp/
今後もアライドテレシスはお客様の快適なネットワーク環境のご支援が出来るよう、幅広い製品ラインナップ、様々な課題を解決する最新技術とサポートサービスをご用意してまいります。
注）記載事項は2026年4月現在の内容です。最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
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導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/junten/