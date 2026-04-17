フライングタイガーが三重県〈近鉄百貨店 四日市店〉に再登場！2026年5月9日（土）に期間限定ストアがオープン

Zebra Japan株式会社

北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、ヨーロッパを中心に世界中に店舗を展開するユニークなデザイン雑貨ストア Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）は、2026年5月9日（土）より、三重県四日市市の百貨店「四日市近鉄」の5階催会場にて、大好評だった昨年（※2025年5月23日（金）～2025年7月28日（月）実施）に続き、期間限定のPOP UP STOREを開催します。今回の催事を通して、ブランド未体験の方にも、Flying Tiger Copenhagenらしい楽しいショッピング・エクスペリエンスをご提供していきます。

店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119592/table/184_1_2d45349f167e036bfa8c91b5911e79a6.jpg?v=202604171251 ]

店舗の特徴

コンパクトな店内に、約1,100種類の商品をご用意。家族や友だちと盛り上がるゲーム、キッズの知育に資するトイ、思わずくすっと笑いがうまれるギフト、お料理が楽しくなるキッチングッズなどの定番カテゴリーに加え、「ベリーシリーズ（いちご等をモチーフとしたデザインシリーズ）」「DIYグッズ」「外あそびグッズ」などの最新商品を多数ラインナップします。

オープン時におすすめの人気・定番商品（全て税込価格）

左）トートバッグ 495円

右）ティーポット（ストロベリー） 2,420円

左）光る時計 2,420円

右）読書日記 495円

左）DIYキーリング 3pcs 550円

右） DIYトートバッグ(マーカー付） 550円

左）球入れゲーム 990円

右）ボタンチョコレートクッキー 440円

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全64店舗を出店しています。＊2026年4月17日現在

<ブランド＞

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

Instagram：https://instagram.com/flyingtigerjp/

Facebook：https://www.facebook.com/FlyingTigerCopenhagenJP

X（旧Twitter）：https://x.com/FlyingTiger_JP/

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TikTok：https://www.tiktok.com/@flyingtigerjp

＜公式スタッフアンバサダー＞

Instagram：https://www.instagram.com/flyingtigerjp_sally/

TikTok：https://www.tiktok.com/@flyingtigerjp_sally

※価格は税込みです。 価格は配信日時点のもので、変更になる可能性があります。

※商品は、在庫がなくなり次第終了となります。