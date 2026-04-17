【緊急告知】大阪・京橋「Hidaca（ヒダカ）」1周年感謝祭！

株式会社ヒダカヤ

和歌山県を中心にスーパーマーケットを展開する株式会社ヒダカヤ（本社：和歌山県和歌山市、代表取締役：川端 慎治）は、大阪市内初の都市型ミニスーパー「Hidaca（ヒダカ）」（京橋コムズガーデン地下2Ｆ）のオープン1周年（4月18日）を記念し、当初の予想を大きく上回るご愛顧に感謝を込めて、明日4月18日(土)・19日(日)の2日間限定で「店内全品10％OFF」を実施することを緊急決定いたしました。

翌週20日(月)ＡＭ10：00からスタートする「4週連続・1周年記念特売キャンペーン」に先駆け、1周年当日の週末を、地域最大級の還元イベントで盛り上げます。

■緊急決定！1周年記念「全品10％OFF」概要

実施期間： 2026年4月18日（土）～4月19日（日）





対象店舗： Hidaca 京橋コムズガーデン店

内容： 店内の全商品をレジにて10％割引価格で販売いたします。

創業80年のヒダカヤ目利きバイヤーが選んだ、鹿児島県産和牛「鹿児島黒牛」や「そうみ豚」、和歌山から届く新鮮な「青果」「鮮魚」、人気の「お惣菜」や「お菓子」「お酒」まで、店内すべての商品が10％OFFとなる、1周年当日だけのスペシャルサプライズです。

■4月20日(月)からは、4週連続の「1周年記念 週替りセール」もスタート！

20日(月)からは、週替わりで目玉商品が登場する「1周年記念週替りありがとうセール」を開催いたします。5月17日(日)までの4週間、いつのご来店でも新しい発見と驚きの価格を提供し続けます。

【店舗情報】

■ミニスーパー「Hidaca」京橋コムズガーデン店

住所 大阪市都島区東野田町２丁目６-１ コムズガーデン地下2階

TEL：06-4792-7311

FAX：06-4792-7312

＜営業時間＞

平日 ： ７：００～１０：００（店舗一部エリアのみ営業）

１０：００～２２：００（すべてのエリアで営業）

土日祝日：１０：００～２２：００（すべてのエリアで営業）

店休日 ：施設休業日に準ずる

【企業プロフィール】

■ 創業80年、和歌山から「おいしさ」と「楽しさ」の革新を。

1946年、終戦直後の和歌山市・アロチで青果商「日高屋」として産声を上げたヒダカヤは、2026年に創業80周年を迎えました。「『おいしさ』と『楽しさ』で日本で一番地域のみんなを元気にする会社」を経営理念に掲げ、和歌山県内を中心にドミナント展開する地域密着型スーパーマーケットを運営しています。

■ 独自の「ハイブリッド型」事業モデル

効率化を徹底し「安さ」を追求する一方で、生鮮部門や惣菜にはプロの目利きと手間をかけ、「驚きのあるおいしさ」を提供する独自のハイブリッドモデルを構築。2025年には大阪市内へ都市型ミニスーパー「Hidaca」を出店し、これまでの地方型スーパーの枠を超えた新たな小売業態の確立に挑戦しています。

■ 食のプラットフォームへの進化

小売事業のみならず、自社精肉センター（プロセスセンター）の運営や、2023年に設立した「株式会社わかやま物産」による県産品の開発・卸・外販事業など、川上から川下までを統合した「食のプラットフォーム」への進化を加速させています。

【会社概要】

https://hidakaya.co.jp/

社名： 株式会社ヒダカヤ

本社所在地： 和歌山県和歌山市黒田127-5

創業： 1946年（昭和21年）

設立： 1965年（昭和40年）

代表者： 代表取締役社長 川端 慎治

事業内容： 生鮮食品を中心としたスーパーマーケット「ヒダカヤ」、

都市型ミニスーパー「Hidaca」、業務スーパーの運営、外販・商品開発事業

【代表取締役社長 川端 慎治 プロフィール】

川端 慎治（かわばた しんじ）



株式会社ヒダカヤ 代表取締役社長

1978年、和歌山県生まれ。立命館大学大学院卒業。

大学院では人工知能（AI）を専攻し、卒業後は東京のシステム会社でシステムエンジニアとして勤務。金融関連のシステムに携わり、論理的思考とITを駆使した効率化のノウハウを培う。

2007年、29歳で「生まれ育った地域に貢献したい」との想いから帰郷し、祖父が創業し父が拡大させた株式会社ヒダカヤに入社。現場の青果担当からスタートし、バイヤー、専務を経て2016年に代表取締役社長に就任。

エンジニア時代の経験を活かし、IT導入による店舗運営の効率化とデータ経営を推進。一方で、「スーパーの本質は、おいしさ・値ごろ感・ワクワク感」という信念のもと、職人技術の継承と人材育成に注力している。2025年度からは大阪進出やセンター新設など、2046年の創業100周年に向けた「売上1,000億円」というビジョンに向け、伝統ある老舗企業の第二創業を牽引している。





【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒダカヤ 広報担当 073-475-2231