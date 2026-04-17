「Surpass 女性リーダースクール」2026年度も東京・大阪・沖縄で開催

株式会社Surpass

株式会社Surpass（代表取締役社長：石原亮子、本社：東京都品川区）は、2025年度に初開催し、受講者本人だけでなく上司からも高い評価を得た「女性リーダースクール」を、2026年度も東京・大阪・沖縄にて継続開催することをお知らせいたします。

女性リーダースクールの詳細、お申込みはこちら

https://we.surpass-star.com/WomenLeadersSchool

女性管理職候補が直面しやすい課題のひとつが、リーダーとしての経験機会の不足です。日々の業務で成果を上げていても、より高い視座で考え、周囲を巻き込みながら判断する経験が十分でないため、次の一歩を踏み出しきれないケースは少なくありません。

企業では、女性管理職候補に対し、実務遂行力に加えて、自ら考え、判断し、人を動かせるリーダーへの成長が期待されています。一方で、そうした力を育む機会を自社内だけで十分に用意することは容易ではありません。

女性リーダースクールは、こうした課題に応えるために開講した実践型プログラムです。これからリーダーを目指す女性や、葛藤を抱えながら前に進もうとする現役女性リーダーが、他社の参加者との対話や演習を通じて視野を広げ、自身のリーダーシップを磨く場を提供しています。

特に、多くの女性リーダー候補は、覚悟を定めきれない、遠慮から一歩を踏み込みきれない、自ら引いた境界線を越えられない、といった壁に直面します。本スクールは、そうした壁を越える経験機会を提供し、意識と行動の変化を後押しします。

■2026年度 女性リーダースクール 開催概要

【第2期・東京会場】

DAY1 2026年6月18日(木) :13:00-18:00 / DAY2 2026年6月19日(金) :10:00-16:00

DAY3 2026年7月23日(木) :13:00-18:00 / DAY4 2026年7月24日(金) :10:00-16:00

【第3期・大阪会場】

DAY1 2026年12月17日(木) :13:00-18:00 / DAY2 2026年12月18日(金) :10:00-16:00

DAY3 2027年1月21日(木) :13:00-18:00 / DAY4 2027年1月22日(金) :10:00-16:00

【第4期・東京会場】

DAY1 2027年1月14日(木) :13:00-18:00 / DAY2 2027年1月15日(金) :10:00-16:00

DAY3 2027年2月18日(木) :13:00-18:00 / DAY4 2027年2月19日(金) :10:00-16:00

【特別開催・沖縄会場】

DAY1 2026年10月15日(木) :13:00-18:00 / DAY2 2026年10月16日(金) :10:00-16:00

DAY3 2026年11月12日(木) :13:00-18:00 / DAY4 2026年11月13日(金) :10:00-16:00

女性リーダースクールの詳細、お申込みはこちら

https://we.surpass-star.com/WomenLeadersSchool

■前回開催（2025年11月27日,28日,12月22日,23日）の様子

自社では得られない気づきが生まれたディスカッションの様子

全体の前で自身の考えを発表し、リーダーとしての一歩を踏み出す参加者

■開催レポート

以下のリンクよりご覧いただけます。

▶ 女性リーダースクール実施レポート(https://surpass-star.my.site.com/jyokatu/s/article/%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88-2025%E5%B9%B411%E6%9C%88-12%E6%9C%88-4%E6%97%A5%E9%96%93-%E5%A5%B3%E6%80%A7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%96%8B%E5%82%AC?language=ja)

■受講者の声

●受講者 Tさん 研修内容が頭に入りやすい

テキストで学んだ内容をグループディスカッションでアウトプットする流れがあり、理解したうえで次のステップに進むことができました。進行・時間管理が安定しており、集中しやすい研修でした。

●受講者 Sさん 参加者の意見を尊重していて安心

講師と受講者の間で“心理的安全性が保たれた場”という前提が共有されていたため、発言のハードルが下がり、毎回活発なディスカッションにつながりました。

■受講者の上司からのコメント

●上司 Eさん 今回の学びを部内に広げてほしい

目標達成への意欲が高い分、自分完結になりがちですが、一度立ち止まり周囲を踏まえて判断することで、より柔軟で説得力のあるリーダーシップが発揮できると感じました。失敗を恐れず、積極的に挑戦してほしいです。

●上司 Fさん 大きな成果あり

研修を通じて自身の強み・弱みを客観的に把握し、PREP法でお客様に伝える力を身につけていました。年齢や経験にとらわれず、自分らしいリーダーシップを発揮してほしいです。

■今後の展望

4日間の研修だけで、すべてが劇的に変わるわけではありません。それでも参加者一人ひとりの中に、「自分で選んでよい」という感覚が確かに芽生えていることを、私たちは実感しています。

キャリアに正解はありません。誰かに決められるのではなく、自分で考え、自分の言葉で語ることが、未来を少しずつ切り拓いていきます。

本プログラムは、突出した一部の人だけを対象にしたものではありません。

真面目に、丁寧に仕事に向き合ってきた人が、一段視座を上げ、リーダーとしての自覚を持つための場です。

「まだ早いかもしれない」ではなく、

「今だからこそ参加させたい」

そう感じていただけるスクールを、今後も提供してまいります。



Surpassはこれからも、

「女性活躍という言葉がなくなる日まで」

というビジョンの実現に向けて、事業を推進してまいります。

■ご紹介動画

以下のリンクよりご覧いただけます。

▶ 女性リーダースクールとは？(https://vimeo.com/user180494872/wls-highlights?share=copy&fl=sv&fe=ci)

■株式会社Surpass 会社概要

「女性と社会の架け橋になり全ての人の未来を創造し続ける」というミッションのもと、女性をメインにした日本最大級のエンタープライズ企業向け営業アウトソーシングサービスを展開。事業を通して、女性の社会進出を促す取り組みを数多く実践。女性活躍を推進する企業として、「Forbes JAPAN WOMENAWARD 2019」「WOMAN'S VALUE AWARD2019」等を受賞。

社名 ：株式会社Surpass（よみ：サーパス）

HP ：https://surpass-star.com/ (https://surpass-star.com/)

本社所在地：東京都品川区西五反田7-20-9 KDX西五反田ビル3F

代表取締役社長 ：石原 亮子

設立 ：2008年8月

■本リリース及びスクールに関するお問合せ

株式会社Surpass

女性活躍推進総研 事務局

jokatsu@surpass-star.com